VIDEO SAM DA SKAČE U ŽBUNJE, KAŽEM ŽENI - OVO JE SIGURNO ALIJA! Oglasio se čovek koji je otkrio Balijagića: Mogao je da me UBIJE NA MESTU

Lovac Dragan Bojović ispričao je kako je otkrio opasnog begunca Aliju Balijagića, a potom ga i prijavio policiji koja je monstruma iz Bijelog Polja ulovila rano jutros u selu Pribojska Goleša.

- Vraćao sam se od zeta u 10 sati uveče, supruga je bila sa mnom. Ja kada sam krenuo sa brda, vidim jedno kuče mi stalo pred auto. Ja ga zovem, a on se sklonio onako agresivno. I onda primetim čoveka koji je skočio sa puta i sakrio se u žbunje. Ja sam izašao iz kola, on je mogao i da puca u mene, ali nisam ja znao da je to on. I vidim trag u snegu, kažem ženi - ovo je sigurno Alija. Tada sam dao gas i pobegao - rekao je za Kurir Bojović.

On je potom posumnjao da se Alija krije u šupi njegovog rođaka, i zatim je zvao policajca sa kojim često ide u lov.

- Oni su me pitali da li sam siguran da je on, ja rekoh nisam, ali zašto bi čovek skočio sa puta. Skočio je kada je video farove - rekao nam je Bojović.

Istakao je da su mu iz policije naredili da se sakrije i zaključa, pošto je Alija Balijagić prepreden i zna kako da napadne žrtvu sa leđa.

- On je sigurno bio umoran, pa nije mogao da nastavi da beži. Kada je sve završeno, ja sam ga video. Prepoznao sam ga sa slika - kazao je za Kurir Televiziju meštanin, i rekao da su ogromni nanosi snega, zbog čega je njegov sin morao da pomaže policiji.

Rekao je i da je bio uplašen, posebno kada su im naredili da se zaključaju u kuće.

- On je sklon svim varijantama, zašto da i mene ubije. Imao sam strah u grudima kada je počela akcija, žena isto... Sada mislim da neće biti nikakvih problema. Drago mi je što sam pomogao - rekao je heroj Dragan Bojović.

Autor: Marija Radić