6 godina na slobodi ubica advokata Miše Ognjenovića: Tajna sveska krije ime nalogodavca

Advokat Dragoslav Miša Ognjanović (57) ubijen je 28. jula 2018. godine u sačekuši u Ulici antifašističke borbe u Novom Beogradu. Ognjanović je bio poznati advokat koji je branio Luku Bojovića, Slobodana Miloševića i Miru Marković.

Advokat je ubijen na licu mesta, a u sačekuši je ranjen njegov sin Petar Ognjanović (26), koji je upucan u šaku.

Odmah je počela potraga za počiniocem ili više njih, a policija je zaustavljala i pregledala sva vozila u okolini.

Izdahnuo sinu na rukama

Do pucnjave je došlo oko 19.30 sati u prolazu između zgrada. Stanari okolnih zgrada čuli su pucnjavu, a potom i Ognjanovićevog sina koji je dozivao oca koji nije davao znake života. Iako je i sam bio ranjen, nije se odvajao od oca i Ognjanović mu je izdahnuo na rukama.

Sanitetom Hitne pomoći Ognjanovićev sin prevezen je u Urgentni centar kako bi mu bila ukazana adekvatna pomoć.

Očevidaca ubistva je bilo, a neki od njih rekli su da je napadač bio obučen u crno i da je imao crni kačket na glavi, kao i da je pobegao odmah nakon što je ispalio hice u Ognjanovića i njegovog sina.

Nakon ubistva Ognjanovića advokati su najavili pitpunu obustavu rada, a kolege su na mestu ubistva ostavile cveće kao poslednji pozdrav. Neko je cveće ostavio i ispred ulaznih vrata Ognjanovićevog stana.

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić posle ubistva je rekao da u slučaju ubistva Ognjanovića postoji više tragova nego što ih je bilo u slučaju ubistva kuma Luke Bojovića Dragoslava Miloradovića koji je ubijen tačno dva meseca ranije.

Znao da je u opasnosti?

Kako su tada pisali mediji, Ognjanović je navodno znao da mu preti opasnost. Nije se osećao bezbedno i što je u poverenju rekao nekolicini bliskih prijatelja. Navodno je bio ubeđen da je meta zbog svoje bliskosti sa Lukom Bojovićem i njegovim klanom koje je zastupao kako u srpskim, tako i u inostranim sudovima.

Ognjanović je, pisalo se, neposredno pre ubistva bio veoma oprezan, ali to ubicu nije sprečilo da ga te subotnje večeri sačeka i ubije. U njega su ispaljena dva rafala, ukupno deset metaka. Ubica je Ognjanovića najpre pogodio u leđa sa sedam metaka, a onda se vratio i ispalio još tri hica. Verovalo se da je Ognjanovićev sin ranjen rikošetom, odnosno odbijenim metkom.

Ognjanović je, navodno, postao oprezniji nakon ubistva Siniše Milića koji je used dana likvidiran bombom. Tada je bilo jasno da su ugroženi svi koji se dovode u bilo kakvu vezu sa Lukom Bojovićem.

Ubijeni Bojovićev kum Dragoslav Miloradović i Ognjanović bili su u redovnom kontaktu od momenta kada je Bojović osuđen na višegodišnju kaznu zatvora u Španiji. Poznati advokat zastupao je skoro sve pripadnike klana, optužene za brojne zločine, a neki od njih dali su mu i čitulju, zahvaljujući mu se i opraštajući se od njega.

Tužilaštvo za organizovani kriminal je 31. jula od Višeg javnog tužilaštva u Beogradu preuzelo slučaj ubistva Miše Ognjanovića, a u istragu je uključena Bezbednosno informativna agencija.

Tu odluku donelo je Republičko javno tužilaštvo, uz obrazloženje da taj čin ubistva "prepoznaje kao napad na pravosuđe i državu" i da je taj događaj od opšteg javnog interesa.

Nakon ubistva Ognjanovića sa Ministarstvom pravde dogovoreno je formiranje stalnog tela koje će pratiti slučajeve napada na advokate, a koje će činiti predstavnici advokature, Ministarstva pravde, sudija i tužilaca.

Na sahrani vrvelo od policije

Dragoslav Miša Ognjanović shranjen je 2. avgusta 2018. godine. Od njega su se oprostili najbliži i kolege, a sve je vrvelo od policije. Po okolnim krovovima bili su raspoređeni specijalci u uniformi i civilu.

Samo dan nakon sahrane pristigla je i vest da su policijski eksperti detaljno pregledali grob ubijenog Ognjanovića pre nego što je sahranjen jer je postojao ogroman rizik da će neko tamo da postavi eksploziv. Informacije o potencijalnom napadu policija je, navodno, dobila dan pre sahrane, ali kontradiverzione ekipe nisu pronašle ništa sumnjivo.

Govorilo se da iza Ognjanovićeve likvidacije stoji veoma moćan kriminalni klan koji ne bi prezao od toga da aktivira ekploziv nakon sahrane ili u trenutku kada se sanduk spušta u raku.

Dva pravca istrage

Početkom avgusta iste godine pojavile su se informacije da je dve nedelje pre ubistva pripadnik "kotorskog klana" pljuno Ognjanovića u jednom kafiću, te su istražitelji jedan teo istrage preusmerili na tu kriminalnu grupu. Jedan od pravaca istrage tako je postao sukob škaljarskog i kavačkog klana. Bilo je potrebno da se otkrije da li je Ognjanović žrtva jednog od njih.

Informacije koje su se pojavile govorile su o tome da je Ognjanovića u lice pljunuo pripadnik kavčana i da mu je tada direktno pretio ubistvom. Ognjanović taj susret nije prijavio policiji.

U decembru 2017. prošle godine na Jutjubu pojavio snimak pod nazivom "Kavački klan". Tada su obelodanjena imena navodnih vođa i članova klana, kao i brojni detalji o njima. Nedugo potom, 1. januara 2018. u Beogradu likvidiran je Davorin Baltić (41), koji je bio označen kao jedan od vođa kavčana.

Oba pravca istrage svakako su bila usko povezana sa Ognjanovićevim klijentom Lukom Bojovićem.

Jedan pravac istrage potom je bio usmeren ka krvnoj osveti, koju Bojović i njegov klan vode od 2009. godine sa crnogorskim porodicama Danilović i Šaranović, a drugi ka Bojovićevoj povezanosti sa škaljarskim klanom i ratu sa suprotstavljenim kavačkim. U godini ubistva govorilo se da su se pojavili novi detalji koji su od velikog značaja za rasvetljavanje surovog zločina.

Iako se tada govorio da se "klupko odmotava", ono se nije odmotalo do kraja.

Na korak do ubice?

U martu 2019. godine govorilo se o tome da je poznato ko je ubica Ognjanovića. Mediji su pisali da "indicije do kojih je došla policija govore da je mogući počinilac Strahinja Stojanović, koji se nedugo posle zločina i sam našao na meti profesionalnih ubica".

Policija je tada čekala rezultate veštačenja. Navedeno je da će, kada sve pristigne, biti podneta krivična prijava na kojoj će se naći imena najmanje dvojice osumnjičenih.

Tada je otkriveno da je pretpostavka da je ubica do Ognjanovićeve zgrade došao na motoru, a da se posle likvidacije udaljio automobilom tamne boje. Motor je, navodno vozila osoba za koju se sumnjalo da je saučesnik.

Stojanović se i sam našao na meti ubica, ali je napad preživeo, a pisano je o tome da je motor vozio njegov drug, inače jedan od vođa navijača Crvene zvezde. Istražitelji su bili ubeđenja da je nakon preživljenog napada osumnjičeni pobegao iz Srbije.

Policija je tada imala informacije da su ubica i saučesnici u pripremi i realizaciji likvidacije koristili najmanje tri vozila - skuter i dva automobila, beogradskih i bosanskih oznaka, a utvrđeno je da su tablice vozila ukradene.

Godinu dana nakon ubistva vođena je međunarodna istraga, ali nije obelodanjeno u kojim državama. Takođe, čekale su se informacije o tome da li je Ognjanović prisluškivan.

Porodici saopšteno ko su ubice?

Dve godine nakon ubistva polemisalo se o tome da je porodici saopšteno ko su ubice Ognjanovića, ali da oni, kao i nalogodavci, i dalje izmiču pravdi.

Advokati su, s druge strane, bili ogorčeni što istraga napreduje sporo i što policija ne saopštava da je ognjanović pre zločina bio prisluškivan.

- Policiji su poznate ubice Miše Ognjanovića. Siguran sam da policija tačno zna o kojim je osobama reč, kao i da su oni pobegli u inostranstvo. Ko su nalogodavci ne mogu ni da pretpostavim. Ako je reč o ljudima koji imaju veze sa krivičnim slučajevima u kojima je bio branilac, policija je bila dužna da ispita veliki broj njegovih klijenata i da izvede neki zaključak. Advokatska komora Srbije se formalno zalaže da se otkriju ubice, ali je malo učinila za svog kolegu - rekao je tada advokat Borivoje Borović, koji je sa Ognjanovićem branio Luku Bojovića.

Borović je tada rekao da "policija zna imena", kao i da je "porodica obaveštena o tome ko su ubice", kao i da je policija odavno o tome trebalo da obavesti javnost.

Priča o razrešavanju ubistva Ognjanovića ponovo je dobila zalet nakon što je uhapšen klan Veljka Belivuka. Govorilo se o tome da će određeni pripadnici klana, u zamenu za sporazum sa tužilaštvom, govoriti i o ubistvu Ognjanovića.

Navodno, postoje ozbiljne indicije da su ljudi koji su se povezivali sa uhapšenim Darkom Elezom, organizovali ubistvo Ognjanovića. Kako su navodili izvori medija u ovom zločinu su, na neki indirektan način, učestvovali i pripadnici Belivukove ekipe. Od tog krvavog jula 2018. godine, kada je usmrćen poznati advokat, počinje neka njihova tešnja saradnja, koja je trebalo da se završi i svojevrsnom kriminalnom "fuzijom".

Na to su, navodno, ukazivala operativna saznanja iz policijske istrage koja se vodila protiv Belivukove kriminalne grupe grupe. Prema informacijama do kojih su došli operativci, Ognjanović je "osuđen na smrt" po nalogu crnogorskog kavačkog klana i to samo zato što je zastupao pripadnike suparničkog škaljarskog klana.

Mediji su pisali da dobro obavešteni izvori tvrde da se osnovano sumnja da su u pripremi ubistva poznatog advokata učestvovali i pojedini policajci, kao i nekadašnja državna sekretarka u MUP Dijana Hrkalović, koja je, kako je utvrđeno, blisko sarađivala sa kriminalcima.

Istraga je pokazala i da je Hrkalovićeva nekoliko meseci pre ubistva advokata usmeno naredila policajcima da prate svaki njegov korak, ali ne postoje čvrsti dokazi da je to praćenje bilo povezano sa ubistvom. Ono što postoji je osnovana sumnja.

Belivukovi ljudi su, navodno, rekli da je u praćenje Miše Ognjanovića bio umešan Dario Đorđević Dekster, visokopozicionirani član kavačkog klana i bliski prijatelj Veljka Belivuka i Marka Miljkovića koji je uhapšen u Austriji. Zatečen je sa 10 kilograma heroina i falsifikovanim dokumentima.

Tajna sveska

Ubijeni advokat Dragoslav Miša Ognjanović imao je tajnu svesku, koja navodno vodi do nalogodavaca njegove brutalne likvidacije 28. jula 2018. i koja otkriva ko ga je i kako pratio i za čiji račun.

Njegova sveska pretila je da pred lice pravde izvede tadašnje funkcionere MUP koji su ga u dužem vremenskom periodu pratili i o njegovom kretanju obaveštavali vođe kavčana, kojima se Ognjanović debelo zamerio braneći Luku Bojovića, ali i druge škaljarce i njihove saradnike.

Prve informacije govorile su o tome da je policija je svesku pronašla u tajnom sefu nakon njegovog ubistva i uvrstila je u istražne dokaze. Ognjanović je u svesci, navodno, napisao da ga policija prati, naslutio je da mu se sprema likvidacija, ali i ko stoji iza plana o atentatu.

Pored sumnji i konstatacija vezanih za praćenje, Ognjanović je zabeležio na više mesta da ga policija prisluškuje i da je skretao pažnju sagovornicima na tu okolnost. Na stranama uredno vođenog dnevnika ubijeni advokat je pisao i svoje brojne transakcije.

Tri godine nakon ubistva, 2021. godine, pojavila se informacija da je spomenuta sveska nestala.

Umešana Dijana Hrkalović?

U spletu drugih motiva govorilo se i o navodnoj mržnji Dijane Hrkalović prema advokatu. Navodno je postojala lična netrpeljivost jer je on, navodno, posedovao njene erotske fotografije koje je slala jednom pripadniku podzemlja s kojim je bila u vezi.

Tako su se pojavili tekstovi o tome da postoje dokazi o tome da je Hrkalović od vođe kavačkog klana Radoja Zvicera tražila da, uz logistiku koju će mu ona pružiti preko MUP, likvidira advokata. Zvicer je to, naovodno, odbio, a ona je, navodno, našla drugog izvršioca - Darka Eleza.

Potom je isplivao i prisluškivani razgovor Ognjanovića i Dragoslava Miloradovića Galeta, kuma Luke bojovića. Transkripti razgovora pojavili su se u pojedinim medijima.

Ognjanović je tada navodno Galetu obelodanio za Dijanine eksplicitne fotografije, za koje se sumnja da je prvo slala svojim prijateljima iz krimogenih sredima. Hrkalović je, navodno, zatražila da se obriše deo telefonskog razgovora u kom su tema bile nejne fotografije.

- Informisana sam o tome da sam pomenuta u razgovoru neka dva lica. Poznato je da se inače privatne stvari iz razgovora ne stave, ukoliko nisu u vezi sa krivičnim delom. Nisam naložila da se bilo šta uklanja, a koliko znam, ceo materijal je otišao ka tužiocu - rekla je Dijana Hrkalović pred Specijalnim sudom u aprilu 2022. godine i dodala da je postupajući zamenik tužioca Milenko Mandić, koji zastupa otpužnicu protiv nje, vodio i taj predmet u kom je data naredba po kojoj su ubijeni advokat i ubijeni Miloradović bili audio i vizuelno snimani.

Od Darka Eleza, kao okrivljenog saradnika u slučaju Dijane Hrkalović, očekivalo se da otkrije sve o ubistvu Ognjanovića. Elezov iskaz na tu temu nikada nije izašao u javnost.

50.000 evra za ubistvo

Iako konkretnih preduzetih radnji u vezi sa ubistvom Ognjanovića i dalje nije bilo, tačno četiri godine nakon ubistva pojavile su se informacije da je vođa kavačkog klana Radoje Zvicer naručio i platio ubistvo.

Za organizaciju zločina navodno je bio zadužen Darko Elez, koji je angažovao dvojicu izvršilaca, od kojih je jedan bio direktni egzekutor. Obojici je isplaćeno po 50.000 evra, a nije poznato koliko je Elez uzeo, ali se nagađalo da je reč o nekoliko stotina hiljada evra.

Elez je navodno sedam dana pratio advokata ukradenim "golfom 5" kako bi naučio njegove navike i pripremio likvidaciju. Ono što dodatno komplikuje celu istragu je činjenica da je tih dana Ognjanović bio i pod budnim okom policije koja ga je pratila i prisluškivala.

Kako je objašnjeno to što pripadnici MUP Srbije koji su "opservirali" Ognjanovića nisu primetili ništa - pa čak ni tog kobnog popodneva u novobeogradskom Bloku 23 kad je ubijen nadomak kućnog praga. Ognjanović je ubijen kada se jedna policijska ekipa povukla sa terena i očekivo se dolazak druge, koja je povučena zbog "prečeg zadatka".

Lalić o ubistvu

Ubistvo Ognjanovića spomenuo je i okrivljeni saradnik na suđenju kriminalnom klanu Valjka Belivuka i Marka Miljkovića u Specijalnom sudu u decembru 2022. godine.

Na pitanje advokata Gorana Petronijevića da li zna nešto o ubistvu Ognjanovića, Lalić je odgovorio da "zna ulične priče" o tome da je Ognjanovića Likvidirao Strahinja Stojanović, ali da ni Belivukov klan o tome "nije imao potvrde".

- Bio je još jedan, ako se ne varam brat pokojnog Velibora Dunjića - rekao je Lalić.

Preslušani tonski zapisi

Na suđenju Dijani Hrkalović u januaru 2023. godine preslušavani su tonski dokazu, a među njima je bio i Miše Ognjanovića i Dragoslava Miloradovića Galeta u kafiću "Pica bar".

Nije se razumelo o čemu pričaju na snimku, ali je prvih 15 minuta razgovora bilo o Luki Bojoviću.

Ognjanović je u razovoru pomenu i Radoja Zvicera, odnosno da se njegovo ime često spominjalo. Rekao je i da se "Dijana Hrkalović sastajala sa Elezom dva, dva i po sata u Novom Sadu".

On je spominjao i beli BMW, a Eleza je opisao kao sitnog i mršavog.

Na snimku se nejasno čuje i kako Ognjanović pominje Miloradoviću Dijanu Hrkalović i njen izgled.

- Znaš šta sam video, ovoga mi krsta, grb Srbije i ministarstva, pa tange i halteri... - rekao je Ognjanović.

U razgovoru Ognjanović kaže i da nije došao u posed tih fotografija, nego da su mu samo pokazane.

- Ne znam, bre, ni kako je ona došla na to mesto gde je sad - rekao je Ognjanović.

Hrkalović je pred sudskim većem rekla da je neumesno da komentariše sebe u seksualnom kontekstu.

- Ja ovaj snimak vidim prvi put, samo sam čula da su me ovako opisivali. Nisam uopšte znala u kojoj je formi ovaj snimak. Moje ime se pominje samo jednom na početku, pretpostavljam da se posle odnosi na mene, ali ovo je trač rubrika između dva čoveka, ništa vredno komentarisanja - rekla je.

Ubistvo i dalje pod velom misterije

Taj razgovor emitovan je u sudu i u julu 2024. godine, što je poslednji put da je spominjan Ognjanović. Uprkos brojnim pretpostavkama, smerovima istrage, kao i, kako je navođeno u medijima, prikupljenim dokazima, ubistvo je i dalje pod velom misterije.

Šest godina kasnije i dalje nije jasno ko je nalogodavac, a ko izvršilac ubistva. IStraga nije završena i jasnih osumnjičenih, kao ni optužnice za ubistvo, još nema.

Autor: Aleksandra Aras