Bio je na našem stovarištu. Krenuo je u školu, ali je na 100 metara odatle poginuo. Podleteo je pod kamion... Motor je ostao čitav, kaciga nema nijednu ogrebotinu, a našeg Vukašina više nema...

Ovim potresnim rečima počinje svoju bolnu ispovest Jelena Pešić, majka Vukašina Pešića (17) iz okoline Velike Plane koji je nastardao 31. oktobra kada je motorom podleteo pod kamion kojim je upravljao N. S. (55) iz Petrovca na Mlavi.



Nesreća se dogodila kod isključenja na auto-put u Velikoj Plani kada je, kako se sumnja, Vukašin preticao kolonu i sudario se sa teretnjakom koji je prevozio drva.

- Ovo je neka prokleta sudbina. Jako nam je teško i na lekovima smo. Naš Vukašin je tog dana bio na stovarištu koje držimo nedaleko od mesta gde se dogodila nesreća. Praktično na nekih 100 metara od firme je nastradao. Seo na motor za koji je uredno imao položenu dozvolu i krenuo u školu - priča potresnim glasom neutešna majka i dodaje:

Koliko smo uspeli da saznamo, on je pretekao dva kamiona i tada je naišao taj treći kamion sa drvima. Mi pretpostavljamo da je Vukašin naglo zakočio i da je tada podleteo pod teretnjak. Taj kamion je tu moga da skrene, a sada da li je sve ispalo po propisima, utvrdiće istraga, jer se za sada ništa ne zna.



Tugu i bol koju osećaju od tog dana ne može da se meri ni sa čim, kako navodi Jelena Pešić koja pored gimnazijalca Vukašina ima i starijeg sina.

- Neutešni smo od kad smo saznali da ga više nema. Da nećemo moći da uživamo u njegovom odrastanju - kaže sa knedlom u grlu majka i vraća se na povrede svog sina koje je zadobio u nesreći.

- Mislimo da su točkovi prešli preko njegovog stomaka. Imao je unutrašnje krvarenje. Kasnije smo pričali sa lekarima iz Hitne pomoći koji su bili na terenu kada je došlo do nesreće, rekli su nam i da je bolnica bila odmah tu do puta ne bi mogli da ga spasu. Povrede su bile kobne.

Iz razgovora sa majkom Vukašina Pešića, moglo se zaključiti da je cela porodica veoma ponosna na činjenicu da je baš on bio njihov mezimac i član male, a opet velike družine.

- Vukašin je bio đak generacije. Voleo je školu, i možda će sada čudno delovati, ali on nije imao knjige. Sve je pamtio na času i imao je to neko fotografsko pamćenje i lako je savladao sve predmete. Bili smo ponosni na to koliko je i odrastao u jednom trenutku - kaže onako sa smeškom Jelena i nastavlja, opet tužnim glasom:

- Moj suprug je pre godinu dana imao zdravstveni problem i morao je da odmara. Imamo stovarište i posao je morao da se nastavi i pored toga, a tada je Vukašin sa svega 16 godina preuzeo u svoje ruke. Da čovek ne poveruje, ali je tako bilo.

Prema njenim rečima, Vukašin je počeo da sarađuje sa svim firmama i da održava kontakt kao i njegov otac.

- Koliko je bio sjajan kao poslovođa govori i činjenica da su na njegovu sahranu došli baš svi poslovni partneri koje imamo od Leskovca do Subotice. Znao je sa svima da razgovara, ono što se kaže i sa čovekom koji sedi i pije pivo ispred prodavnice, ali i sa direktorima - navodi ožalošćena žena i dodaje:

Takav je bio naš Vukašin. Pre nekoliko godina je odlučio da se posveti stočarstvu, gajio je ovce. Tačnije, na njegovu inicijativu suprug je otvorio gazdinstvo, ali sve je to Vukašin vodio i radio. Pravio je plan sa majstorima kako će da izgledaju štale, pravio jasle u kojima su se hranile. Imao je preko 100 ovaca, sad ne znam ni koliko ih ima. Takav je bio.

Jelena je skupila snage da nam ispriča i o tome da neki lokali u Velikoj Plani kada je on nastradao nisu puštali muziku, kako bi mu odali počast.

Plivao za časni krst

Jelena Pešić navela je da porodično nisu toliki vernici, ali da ih je Vukašin i pre nekoliko godina uverio u suprotno, jer je smatrao da je vera bitna.

- Hteo je da se krsti i da pliva za Časni krst, to je i uradio prošle godine na Bogojavljenje. Nasmejaću se u ovom mom bolu, ali Vukašin se za to plivanje spremao tako što se tokom cele godine svakli dan kupao hladnom vodom, kako bi bio spreman - kaže majka nastradalog.

Autor: Snežana Milovanov