KRAJ SUĐENJA ZA MASAKR U MALOM ORAŠJU I DUBONI Sudija zakazala završne reči: Urošu preti 20 godina robije, a evo kako je srušena odbrana njegovog oca

Nakon što su izvedeni svi dokazi, saslušani oštećeni u postupku, ali i svedoci, sudija Višeg suda u Smederevu zakazala je za ponedeljak, 25. novembar, završne reči u postupku protiv Uroša i Radiše Blažića za masakr u selima Dubona i Malo Orašje.

Na ročištu koje će biti održano u ponedeljak, tužioci Višeg javnog tužulaštva će izneti ocenu dokaza izvedenih na glavnom pretresu, izvesti zaključke o činjenicama važnim za odluku, ukazati na odredbe krivičnog i drugog zakona koje bi trebalo primeniti, navesti olakšavajuće, odnosno otežavajuće okolnosti koje bi trebalo uzeti u obzir prilikom odluke o krivičnoj sankciji kao i predložiti vrstu i meru krivične sankcije.

Oštećeni u ovom postupku ili njihovi punomoćnici u završnoj reči će obrazložiti imovinskopravni zahtev, kao i ukazati na dokaze o tome da su optuženi počinili krivično delo.

Branioci Uroša i Radiše Blažića, ali i oni sami, u završenoj reči mogu odgovoriti na navode završne reči tužioca i oštećenih, ali i izneti svoje ocene o pitanjima koja su bila predmet izlaganja tužioca u završnoj reči, odnosno koja predstavljaju sadržaj tužilačke završne reči.

Nakon završnih reči, ukoliko veće ne odluči da nastavi dokazni postupak radi izvođenja još nekih dokaza, predsednik veća će objaviti da je glavni pretres završen, nakon čega će većati i glasati radi donošenja odluke.

Optužnicom Višeg javnog tužilaštva u Smederevu, Urošu Blažiću se optužnicom stavlja na teret da je izvršio teško ubistvo, kao i nedozvoljena proizvodnja, držanje i promet oružja i eksplozivnih materija, otmica, kao i neovlašeno korišćenje tuđeg vozila.

Uroš Blažić u vreme izvršenja zločina nije napunio 21 godinu i bio je mlađi punoletnik, zbog čega shodno odredbama Krivičnog zakonika njemu nije moguće izreći kaznu doživotnog zatvora za krivično delo - teško ubistvo, već kao maksimalnu kaznu, kaznu zatvora u trajanju od 20 godina. Tužilaštvo je predložilo sudu ovu kaznu.

Kako su se steroidi pojavili u rečniku Uroša Blažića

Jedno od ročišta obeležile su izjave svedoka koji je tvrdio da je Uroš Blažić konzumirao steroide, međutim, o svom školskom drugu nije gotovo ništa drugo znao - čak ni koja mu je omiljena boja.

Članovi porodice nastradalih u Malom Orašju i Duboni

O steroidima je pričao i sam Blažić i to samo jednom, godinu i po dana od masakra, kada je na suđenju izneo odbranu rečima da "opravdanja nema, ali uzroka ima". Uprkos tome što se odbrana Blažića, koji je inače priznao da je počinio masakr, zasniva na tome da je konzumirao steroide, njegovo psihijatrijsko veštačenje i nivo testosterona u krvi koji je izmeren nakon masakra ukazuju da je ovaj hormon u granici normale.

Smeta mu psihijatrijsko veštačenje

Na ročištu koje je održano krajem oktobra članica komisije Specijalne zatvorske bolnice koja je veštačila uračunjivost i duševno stanje Uroša i Radiše Blažića, navela je, između ostalog, da Uroš ima smanjenu toleranciju na frustraciju, što znači da ima nedovoljnu sposobnost da istrpi nešto što mu ne odgovara.

Uroš je zatim izneo primedbu na iskaz veštaka.

- Hteo sam da... Pitam... Iz kog razloga se... Ne treba razlog da se traži u... Postavljaju se pitanja... Tvrdnje.. Nisam veštaka razumeo da imam psihopatske crte, da impulsivno reagujem. To mi je zasmetalo. To mi je zaparalo uši. Ja sam prošao sve testove. Kao da nikada nisam otišao na tu Vojnu akademiju. Radili su tamo i testove i testove ličnosti. Najbolje znate kakvi su to testovi za ministarstvo. Kako se sad odjedanput pravim na psihopatu, na krvoločnog ubicu. Nije to rečeno.. Svašta je ovde rečeno da sam sa 20 cm... Hteo sam da prigovorim, kako sam odjednom, ja sam te testove radio u aprilu 2022. godine, kako za godinu dana, bio sam korektna osoba, mogao sam da branim, da dobijem najmanje oficirski čin, a sad sam postao krvoločni ubica. Da se nađe nalaz sa VMA. Ne gađa se, ovde sam spreman za službu, ovde sam psihopata. Hoću da znam koji je tačno, hoću ja to da znam - rekao je Blažić.

Radiši preti zatvor

Radiši Blažiću se na teret stavlja krivično delo - nedozvoljeno držanje oružja i stavljanje u promet eksplozivnih materija. On se sumnjiči da je u objektima u kojima stanuje držao veću količinu oružja i municije koje je njegov sin koristio prilikom višestrukog ubistva u Malom Orašju i Duboni.

Za krivično delo koje se optuženom Radiši Blažiću stavlja na teret predviđena je kazna zatvora u trajanju od dve do 12 godina.

Inače, Radiša Blažić je i tokom saslušanja u Višem javnom tužilaštvu u Smederevu negirao da je izvršio krivično delo koje mu se stavlja na teret. Takođe, da ništa ne zna o oružju tvrdio je i tokom suđenja.

Uprkos tome, na suđenju je prikazan snimak na kojem se vidi Radiša koji je obučen kao kauboj kako sa revolverom oko struka, šeta po kući i smeje se. U blizini je bio i njegov maloletni unuk. Snimak je, kako smo pisali, nastao tokom dočeka 2021. godine. Snimak Radiše Blažića, koji je "Blic" ekskluzivno objavio, traje 1 minut i 27 sekundi.

