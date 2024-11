'ŠTA STE PARKIRALI TU? SAD ĆETE DA VIDITE!' SVINJOKOLJ POŠAO PO ZLU: Bivši bezbednjak pucao na komšije, ranjeni otac u sebi već ima metke s ratišta

Otac i sin, V. K. (61) i G. K. (28) teško su povređeni u pucnjavi koja se dogodila juče ujutru ispred njihove kuće u Mramorku kod Kovina, kada je na njih, kako se sumnja, pucao bivši bezbednjak Z. Z. i to navodno zbog svađe oko parking mesta. Kako otkrivaju meštani za Kurir, svađa se dogodila kada je neko od prijatelja povređenih došao kod njih zbog svinjokolja i parkirao se kod komšije.

Pucnjava se dogodila, podsetimo, u prepodnevnim časovima u Mramorku, a od zadobijenih povreda i otac i sin transportovani su u bolnicu gde im je ukazana pomoć. Z. Z. koji je nakon napada pobegao, uhapšen je, a policija i tužilaštvo satima su obavljali uviđaj.

- Porodica i prijatelji došli su kod V. K. zato što je danas pravio svinjokolj. Voli on da se svi druže i često su se okupljali. Tako je bilo i danas, a do svađe je došlo jer je navodno, jedan od gostiju stao na kapiju kod Z. Z. - navodi jedan od očevidaca krvave drame i dodaje:

- Z. Z. je izašao iz kuće i rekao: "Šta ste parkirali tu kola kod mene?" V. K. je odmah rekao da se kola sklone i tako je i bilo, ali je u tom trenutku Z. Z. izašao sa pištoljem u ruci i prvo je nešto psovao, a potom rekao: "Sad ćete da vidite!" I počeo da pucao ka njima, V. K. je ranjen sa dva hica, dok za njegovog sina ne znam.

"Bilo je kao ratno stanje", kako nam svedoči očevidac i nastavlja da opisuje krvavu svađu.

- Bože, ja to nikada nisam video! Z. Z. je pucao u njih, onako hladnokrvno, kao da su mu mete. Ispalio je i nekoliko hitaca u vazduh. Ljudi su se razbežali, a neki od njih su pritrčali povređenima da im pomognu. Za to vreme, Z. Z. je "mrtav hladan" otvorio kola, u gepek stavio oružje, seo i odvezao se - kaže nam on i dodaje:

- Kasnije je neko od komšija upisao broj tablica i prijavio sve policiji i brzo su ga uhapsili. Mi se molimo Bogu da njih dvojica budu dobro. V. K. je u invalidskoj penziji jer je ranjen u ratu i ima nekoliko metaka koji mu šetaju po telu. Eto preživeo je i prokleti rat, pa ga dočekala neka budala ispred svoje avlije.

Prema rečima jednog od očevidaca, nakon hapšenja kod Z. Z. nađen je pištolj i dva heklera.

- Uhapšenom je kapija uvek bila pod katancem, malo su oni bili čudni i nisu se ni sa kim družili. Bili su samo "zdravo, zdravo" sa njim. Z. Z. se uvek držao za ruke sa suprugom i delovao je kao miran čovek, ali eto šta napravi. Dok je naš V. K. ljudina, ranjen je u ratu, ali je i pored toga bio veoma aktivan, bio je na čelu lovačkog društva, svima je pomagao i uvek je bila neka akcija kad je on u pitanju. Ranjeni sin mu radi u rafineriji u Pančevu, ali je stalno nešto radio i išao na mobe kod prijatelja - kaže on i dodaje:

- Imali su nedavno smrtni slučaj, pre nekoliko dana su obeležili 40 pomen od smrti majke V. K. a on je sada ranjen. Tragedija za tragedijom.

Istragu povodom pucnjave i ranjavanja vodi Više javno tužilaštvo u Smederevu.

Autor: Dubravka Bošković