SUĐENJE MASOVNOM UBICI U ZAVRŠNOJ FAZI: Završne reči pre donošenja presude, Blažić iza sebe ostavio 9 žrtava, a njih 12 teško ranio

U Specijalnom sudu u Beogradu za danas je zakazan nastavak suđenja okrivljenom Urošu Blažiću (21), koji se tereti da je u maju prošle godine bez ikakvog razloga ubio devet ljudi, dok je njih 12 teško ranio. Suđenje za majski masakr ušlo je u završnu fazu, tačnije danas je sudija zakazala završne reči pred presudu.

Uroš Blažić, podsetimo, tereti se da je 4. maja prošle godine oko 22.20 časova u selima Dubona kod Mladenovca i Malo Orašje kod Smedereva naoružan do zuba pucao na žrtve koje nije ni poznavao. Pored Uroša, na optuženičkoj klupi nalazi se i njegov otac Radiša Blažić, pripadnik Vojske Srbije koji se, prema optužnici Višeg javnog tužilaštva u Smederevu tereti da je, nabavio ilegalno oružje kojim je njegov sin počinio nezapamćeni zločin.

Srbija je tih dana stala. Prvo je zemljom i regionom odjeknula vest da je dečak ubica, tada star 13 godina počinio višestruko ubistvou Osnovnoj školi "Vladislav Ribnikar" na Vračaru, gde je ubio devet svojih vršnjaka i radnika obezbeđenja. Dok su svi bili u šoku zbog zločina koji je počinio najmlađi masovni ubica na svetu, već sutradan je odjeknula vest da se dogodilo masovno ubistvo i da su žrtve opet mladi.

Porodice žrtava iz Dubone i Malog Orašja od tada nisu dobro, njihov svet je stao, a svako suđenje za njih je kao "so na živu ranu" s obzirom da gledaju neprimereno ponašanje Blažića koji im je strepljao decu. Da će ovo suđenje biti veoma bolno i napeto za oštećene ispostavilo se još u maju kada je počeo sudski postupak u Višem sudu u Smederevu. Tada je došlo do incidenta kada su sa lancima na rukama i nogama u sudnicu uvedeni Blažići, pojednini roditelji su skočili na njih i nastala je pometnja, a strasti su smirili čuvari koji su odmah izveli okrivljene iz prostorije. Trčećim koracima Blažići su uspeli da pobegnu, a potom je suđenje po odluci Vrhovnog suda Srbije zbog bezbednosti premešteno u sudnicu Okružnog zatvora u Beogradu, da bi zatim odlučeno da se postupak nastavio u najčuvanijoj sudnici u zemlji, u Specijalnom sudu u Beogradu.

Na glavnom pretresu u avgustu Uroš Blažić je priznao krivično delo, gde je doslovno naveo da je kriv za masakr, ali je naveo "da ne želi da priča o samom krvavom piru jer to nije uredu". Nije izostavio ni da navede "da njegov otac nije kriv za zločin i da ga nije naoružavao". Usledila su potom ročišta na kojima smo imali prilike da čujemo bolne reči i sudbinu koju su doživeli roditelji ubijene i teško ranjene dece. Moglo se čuti bezbroj kletvi i emocija iz dna duše koje su roditelji imali da poruče ubice svoje dece. A on je nekad to prihvatio sa spuštenom glavom, ali je bez srama često znao da im klima glavom na uvrede i reči koje mu upućuju. Neverovatno, ali istinito, Uroš Blažić je tokom dosadašnjeg procesa znao da bude i bezobrazan i drzak, pa je tako između ostalog imao i primedbe na iskaz veštaka koji su utvrdili da je bio svestan i da je planski počinio maskar.

Zločin počinio i u školskom dvorištu u Duboni

Danas će se čuti završne reči pre same odluke o presudi koju će kasnije doneti predsednica petočlanog veća Lidija Jovanovski, sudija Višeg suda u Smederevu. Ono što do sada znamo, jeste da Urošu Blažiću preti maksimalna kazna do 20 godina zatvora.

Žrtve ovog maskakra su: Nikola Milić (14), Aleksandar Milovanović (17), Marko Mitrović (18), Lazar Milovanović (19), Nemanja Stevanović (21) i Petar Mitrović (25) iz Malog Orašja, koji su ubijeni dok su sedeli kod spomenika Ravni Gaj. Dok su u Duboni ubijeni Kristina Panić (19), zatim njen rođeni brat Milan Panić (20) i njihov prijatelj Dalibor Todorović (22).

Autor: Marija Radić