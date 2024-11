Ovako je Uroš Blažić na sve moguće načine branio oca: U završnoj reči pokazao koliko daleko je sposoban da ide

Iznošenje završnih reči na suđenju Urošu Blažiću, koji je počinio masovno ubistvo u selima Dubona i Malo Orašje, i njegovom ocu Radiši Blažiću, kod tužilaštvo tereti za nedozvoljeno držanje oružja i izazivanje opšte opasnosti, danas su iznete završne reči, a tužilac je tražio da obojica budu osuđeni na maksimalnu zaprećenu kaznu od 20 godina. Uroš Blažić je, tokom sudskog postupka, pa tako i danas, kompletnu krivicu za oružje preuzeo na sebe, ističući da je njegov otac "častan oficir koji o tome ništa nije znao".

Blažić je branio oca već na prvom ročištu, kada je iznosio svoju odbranu. Iako je u tužilaštvu ispričao da je oružje pronašao na tavanu kuće u jojoj je živeo, sakriveno ispod staklene vune, u sudu je rekao da većina stvari koje je o oružju rekao tokom istrage nije tačna, te da je oružje nabavio sam.

- Želim da izjavim saučešće porodicama. Vreme ne mogu da vratim. U moju odbranu, neću da me tužilac pita o kritičnoj večeri. Odgovaraću na pitanja samo svog advokata. Sramno je da se vraćam na to veće, niko svojim ponašanjem nije zaslužio da dođe do pucnjave. Ostajem pri odbrani koju sam dao u tužilaštvu, ali tamo mi je dodato da sam hteo da se svetim i da sam hteo da izvršim teroristički akt, ali to nije tačno. Kriv sam i spreman sam da odgovaram i prihvatim svaku osudu, ali nisam za to da odgovara nevin čovek koji je kriv samo zato što je moj otac. On nije ni u kakvoj vezi sa oružjem - bilo je prvo što je Blažić rekao pred sudom na prvom glavnom pretresu održanom 21. avgusta.

On je tada ispričao da je sam kupio revolver i prateću opremui da se "pokajao što ga je kupio jer nije zadovoljavao sve što je hteo". On je rekao da je "iz svog okruženja video da je bezveze imati legalno oružje", jer su njegovom ocu oduzeli malokalibarsku i lovačku pušku koje je legalno posedovao, "zbog neke neosnovane prijave". Dodao je i da mu otac nikada nije dao oružje, ali da ga je on uvek voleo.

- Morao sam da vidim kako radi oružje. U podrumu sam stavio okvir i onda je krenuo začarani krug mog nabavljanja oružja. Ne znam ja da li sam ja očekivao neku sigurnost, ne znam šta mi je bilo u mozgu. Kao šro miš dovlači sir, ja sam dovlačio oružje. Mislio sam, kad imam automat, onda sam bolji, da mi treba ceo komplet, prigušivač. Hteo sam da imam jedan pištolj, a za godinu dana sam sakupio pravi vojni arsenal oružja - rekao je Blažić.

Rekao je da je naknadno kupio i "tokarev 33" iz kog je pucao kobne noći. Takođe je, potpuno smrenim tonom, kao da govori o nekoj svakodnevnoj stvari, objasnio i kako je isprobavao pištolje i rekao da ni dinar nije ulagao ni u šta drugo, osim u oružje.

- Moj otac nije ni u kakvoj vezi s tim. Radi se o profesionalnom oficiru koji nikada pred porodicom nije pričao o oružju, a kamoli da zna da ja imam puške, bombe. Pogotovu što sam mu dete. Ne da nije znao... Njega to nije zanimalo, stekao sam takav utisak još kao mali. Posle je radio civilni posao u Generalštabu i ministarstvu - dodao je.

On je tada istakao da će da "prihvati svaku kaznu", da je kriv i spreman na to.

- Želim da još jednom ponovim da ću da prihvatim svaku kaznu. Kriv sam i spreman na to. Nisam hteo nikoga da zastrašim. Neposredno pre izvršenja su mi stizale poruke od Viktora Đorđevića i njegove devojke kako će da me isprebijaju, da mi pokupe motor i sve... Jednostavno pretnje. Kao da je to bila inicijalna kapisla da se sve desi. Oblio me je znoj, nisam znao šta mi se dešava. Ja sam to svesno uradio. Poređao sam svo oružje koje imam po stolu, ako se nešto desi. Ispalo je još gore. I opet sve što sam hteo da priznam da je moje od oružja, nakačili su mi na oca - rekao je Blažić.

Na pitanje da precizira da li je tačno ono što je rekao u tužilaštvu, da je oružje pronašao u kući u Varovnicama u kojoj je živeo, ili je tačno ono što je rkeoa pred sudom, da je svenabavio sam, blažić je rekao da nakon kapšenja "nije bio u stanju da da rekonstrukciju događaja koju je dao pred sudom.

- Ovo sve što sam danas rekao je sušta istina i ja ću ovde da se zakunem. To da je nađeno na tavanu se sad vidi koliko je naivno. Tada nisam znao da će zbog toga da nastradaju mladi, tada sam na to oružje gledao sasvim drugačije. Današnja odbrana je tačna - rekao je Blažić i rekao da na dalja pitanja ne želi da odgovara jer se "potrudio da ispriča celu istinu u vezi sa poreklom oružja" i ne želi da mu se nešto "uzme iz konteksta i okrene protiv oca".

Razgovarali o sklanjanju oružja

Ta suđenju održanom 28. oktobra, kada je pregledana foto i video dokumentacija, pušten je video u kom nema slike i deluje kao da je držan u krilu, ali se čuje razgovor Uroša Blažića sa roditeljima. Tema tog razgovora bilo je sklanjanje oružja. Sam Uroš je i u toj situaciji branio oca.

Na snimku se čuju Uroš i Radiša Blažić i Biljana Blažić kako razgovaraju o nelegalnom oružju. U tom razgovoru Radiša Blažić govori o tome da će, ako Uroš podnese zahtev za dozvolu, njemu da stignu informacije o tome "ko je tražio dozvolu, šifra, sve" i dodaje da je "bitno da se skloni, nije on njega nabavio nelegalno".

- Bitno je da se skloni, nije on njega nabavio nelegalno, on mora ponovo da se registruje - rekao je Radiša Blažić, a u jednom momentu na snimku neko dodaje: "Ali nije samo to, koliko ima..."

Na snimku se čuje i da Biljana Blažić pita Uroša da li mu je teško da se "popne negde i skloni oružje", a Uroš Blažić odgovara: "Sve sam sklonio".

Uroš Blažić je, odgovarajući na pitanja u vezi sa puštenim snimkom, ponovo stao u odbranu oca i rekao da se radi o njegovom revolveru, koji je doneo u porodičnu kuću.

- Radi se o mom revolveru. Doneo sam ga u porodičnu kuću. To su oni videli i sugerisala mi je majka i otac da ga sklonim jer ga je sinovac našao jednom prilikom pored kreveta. Bio je prazan, ali ženi je to teško palo i sugerisala je da to negde sklonim. Ne čuje se cela komunikacija, ne znam da li je isečeno. Čuje se samo deo nelegalno, na crno, to nema veze, to sam ja nešto zapitkivao, otac je pričao kako je bilo u policiji kad je predavao oružje - rekao je Blažić.

Radiša Blažić takođe je rekao da je u pitanju Urošev revolver, za koji nije želeo da bude u blizini njegovog unuka, ali u prilog njihovim iskazima nije išao video snimak pronađen u Uroševom telefonu, u kom Radiša Blažić, sa istim tim revolverom po kući glumi kauboja u prisustvu tog isog unuka.

Molio da mu oslobode oca

Uroš Blažić se i danas, u dva navrata, obratio sudu. Jednom pre odgovaranja na pitanja advokata Nebojše Perovića, a drugi put tokom iznošenja svoje završne reči. On je i to iskoristio da govori o tome kako je njegov otac nedužan i da treba da bude oslobođen.

On je rekao da njegovog oca hoće da "osude ni krivog ni dužnog".

- Tužilac od mog oca, koji je oficir, hoće da napravi švercera oružja. Kad su bili svedoci niko mu nije ponudio da se izjasni na iskaze svedoka. Ja nisam znao da imam svoja prava dok mi to danas nije rekao advokat oštećenih - rekao je Blažić, a sudija je rekla da Radiša Blažić ima branioca i da Uroš treba da govori samo o sebi.

On je rekao da će da se "sazna istina o tome kako se postupalo prema njemu i njegovom ocu".

- Najiskrenije molim da ne osudite nevinog čoveka, koji nije ni u kakvoj vezi sa tim. On nije nabavio oružje, ni izvršio ugrožavanje sigurnosti. Ako može, meni dajte i veću kaznu, a oca mi pustite. Ja vreme da vratim ne mogu. Ubijte me, kriv sam, ali ja molim za milost prema mojoj porodici. Ja sa njima nisam živeo poslednje tri godine. Ja svog oca volim, ali ga nisam viđao u tom periodu, jednom u par meseci. To je zločinački um, ne znam šta je, ne znam šta me je na to nateralo. Molim sve da se ne ogreše prema nedužnim ljudima. Ako to budu radili biće isti kao ja, rešavaće svoje probleme na drugima. Ja sam svestan da meni života nema. Ako sam živ, dajte da doprinesem društvu. Ja na ubijene gledam kao na heroje i uzor, uništio sam njih jer ja takav nisam mogao da postanem - dodao je.

Tužilac Ivan Konatar se danas u svojoj završnoj reči osvrnuo na to da je Uroš Blažić u više navrata branio oca. On je rekao da smatra da je Blažićev iskaz koji je dao u tužilaštvu o tome kako je došao do oružja istinit jer tada nije očekivao da će njegov otac da bude uhapšen. Istakao je da je "prvo što je Blažić rekao sudu jeste da nema potrebe da njegov otac ispašta" i dodao da je prvookrivljeni "potpuno svestan svoje odgovornosti i kazne koja mu preti".

- On je svestan kazne koja ga čeka, tako da je pomogao odbranu svog oca. Pokušao je da čita odbranu, a kada je u tome sprečen, njegova priča je bila nespretna, dvosmislena i neiskrena. Pokušao je da relativizuje krivicu i govorio o tome da je bio uplašen. On ni sa kim od onih na koje je pucao nije bio ni sa kim u sukobu, jedan od ranjenih mu je davao patike kada je trebalo da igraju fudbal. Branio se time da je koristio steroide, to je još jedan dokaz da je hteo da relativizuje zločin - rekao je tužilac Ivan Konatar.

Autor: Dalibor Stankov