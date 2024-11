NAJNOVIJE OGLAŠAVANJE ZORANA MARJANOVIĆA: Uništen sam moralno i finansijski

Zoran Marjanović (46), optužen za ubistvo supruge, pevačice Jelene Krsmanović Marjanović (33) 2. aprila 2016. na nasipu u Borči, požalio se da je uništen moralno i finansijski!

- Uništen sam, i moralno i finansijski. Brat i ja razmatramo prodaju porodične kuće u Borči, ali neću pustiti neke lešinare da profitiraju na našoj muci - rekao je Marjanović za Informer.

Na tajnoj adresi

Marjanović se iz porodične kuće u Borči iselio pre dve godine, a malo ljudi iz njegovog okruženja zna njegovu novu adresu.

Tragom vesti da je navodno jedan bogati preduzetnik zainteresovan da kupi njegovu kuću, Informer je pitao Zorana Marjanovića da li je to tačno.

- Dosta mojih poznanika se bave preduzetništvom, ali nismo načinjali te teme s njima. Sve ima svoje vreme, svoj sat, svoj dan i sve je već negde zapisano, kako za krupne, tako i za sitne stvari u životu - zagonetno je odgovorio Zoran.

On napominje da u poslednje vreme nije imao prilike da ozbiljno radi na prodaji kuće zbog suđenja, koje je još u toku.

- Od obaveza i borbe za opstanak, nismo se tome ozbiljno ni posvetili ni brat, ni ja, tako da ne znam ni ko je sve zainteresovan. Čuo sam da su se mnogi raspitivali za našu kuću, ali nama su životi faktički moralno i finansijski uništeni. Ipak, to ne znači da ćemo pustiti neke lešinare da na našoj muci profitiraju i kupe kuću ispod realne vrednosti - ističe Marjanović.

O tome da za kuću u Kosovopoljskoj ulici u Borči traže 500.000 evra, on kratko odgovara:

- Ma ne, to su neistinite glasine! To je neko pustio priču, kakvih 500.000, ne vredi toliko. Procenitelji će nam to reći kada dođe vreme - kaže Zoran Marjanović.

Povodom glasina da mu komšije u Kosovopoljskoj ulici blokiraju put da kuće, uz obrazloženje da Marjanovići moraju da naprave sebi prilaz sa druge strane kuće, Zoran je dao neodređen, takoreći "filozofski" odgovor:

- Puteva je mnogo, svako bira kojim putem ide - kratko je dodao.

Zoran nam je otkrio da njegova i Jelenina ćerka, koja sada ima 13 godina, živi sa njim, ali nije želeo da odgovori na pitanje da li devojčica pominje majku.

Inače, kuća Marjanovića u Borči je prazna, kapija je zaključena, a u poštanskom sandučetu je gomila računa.

Niko ne dolazi

Komšinica kaže da dugo nije videla ni Zorana ni njegovog brata.

- Niko ne dolazi, struja im je isključena. Koliko znam, kuća se i dalje vodi na njihovu pokojnu majku i ne znam da li je neki kupac zainteresovan, niti koja je cena u opticaju. Zoran i njegov brat jedino moraju da znaju da put kojim su do sada išli do kuće više nije njihov. Mi smo to platili! Oni imaju izlaz na drugu stranu ulice, ali su zagradili taj deo dvorišta. Ranije smo to tolerisali, dok su im roditelji Zorica i Vladimir bili živi, pa često nisam mogla da parkiram svoja kola od Zoranovog automobila - otresito nam je rekla prva komšinica Marjanovića.

Kad smo joj pomenuli da se priča da neki lokalni preduzetnik želi da kupi kuću Marjanovića radi gradnje nove zgrade, komšinica se razbesnela.

- E, to neće moći! Mora da pita nas za saglasnost, a to neće dobiti!

