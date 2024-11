Ležao je u travi, dok je drug dozivao pomoć: Potresno svedočenje o zločinu u Leskovcu

Nije imao vidljive povrede, samo je bio jako bled...

"Nismo čuli nikakvu svađu, buku, raspravu, ništa što bi ukazivalo da predstoji tragedija. Odjednom su se samo začule sirene Hitne pomoći, odmah smo pomislili da se nešto loše desilo. Istrčali smo ispred zgrade i videli dečaka kako leži u travi. Nije davao znakove života ali nije imao vidljivih povreda, samo je bio jako bled ! Ovako govori jedna stanarka zgrade u Vlajkovoj ulici u Leskovcu u čijem je dvorištu juče ubijen učenik srednje Tekstilne škole A.I. (17).

Kako je saopštilo Ministarstvo unutrašnjih poslova za zločin je osumnjičen N.A. (18) koji je tinejdžera brutalno pretukao usled čega je A.I. ubrzo preminuo u leskovačkoj bolnici. Prema navodima policije, na mestu zločina bio je još jedan dečak ali on nije učestvovao u ubistvu već je samo bio svedok. Navode policije potvrđuje i naša sagovornica koja kaže da je on bio užasnut kada je shvatio da je A.I. teško povređen.

- Taj drugi dečko je vrištao i dozivao u pomoć na sav glas. Bio je strašno uznemniren, a tog drugog momka za koga kažu da je pretukao mladića nisam videla, verovatno je pobegao. Policija je odvela ovog kojeg je zatekla ispred naše zgrade - navodi dalje ova žena.

Predrag Momčilović, direktor Centra za socijalni rad saopštio je da je A.I. bio u hraniteljskoj porodici godinama.

- Nažalost velika tragedija zadesila je Leskovac i celu Srbiju, juče je ugašen jedan mladi život, naš hranjenik je na porodičnom smeštaju u hraniteljskoj porodici od pete godine života. Bio je izuzetno dobar mladić, to dokazuje i činjenica da je sve vreme u istoj hraniteljskoj porodici a nažalost, deca koja se nalaze na hraniteljstvu neretko zbog asocijalnog ponašanja i neprilagođavanja hraniteljima menjaju smeštaj. To ovde nije bio slučaj, to je bio dobar mladić, o tome govori i izveštaj škole o njegovom ponašanju. Mi kao organ starateljstva smo dužni prilikom sačinjavanja godišnjeg plana rada tražimo i izveštaj škole. On nije imao nikakvih problema u ponašanju, čak i juče kada se to desilo škola nije primetila nikakve probleme kod dečaka, nikome se nije žalio da je primao pretnje, da ima neraščišćene račune sa nekim, zato ja ne bih da nagađam šta je motiv, to će ispitati nadležni državni organi - kaže Momčilović.

Dodaje da mu je zaista žao, da je veoma potrešen.

- Bio sam satima u bolnici sa hraniteljima, oni su veoma potrešeni, to su izuzetno kvalitetni ljudi, mladić je bio tamo više od 10 godina nikada nismo imali nikakve probleme niti su hranitelji išta primetili kod njega što bi ukazivalo da ga nešto muči - rekao je direktor Centra.

Prema njegovim rečima, Centar nema informacije o osumnjičenom izvršiocu.

- Ne mogu ništa da kažem o tome dok ne dobijem zvanične podatke od Policijske uprave o njegovom identitetu - zaključio je Momčilović.

Policija je i dalje ispred Tekstilne škole koju je pohađao maloletnik u čijoj je blizini i mesto zločina. Postoji sumnja da su se napadač i žrtva tamo našli ili po prethodnom dogovoru ili da su zajedno otišli do ovog mesta jer se ono nalazi iza stambenih zgrada, van puta kojim se A.I. vraćao iz škole do kuće.

