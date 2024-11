METAK ZA OCA, DEDU I BABU: Optužnica protiv trostrukog ubice iz Knjaževca definitivno potvrđena, posle masakra izgovorio samo jednu rečenicu

Apelacioni sud u Nišu odbio je žalbu odbrane na rešenje Višeg suda u Zaječaru o potvrđivanju optužnice protiv Aleksa Milojevića (22) iz Knjaževca koji se tereti da je 6. juna u porodičnoj kući u Knjaževcu hicima iz puške ubio oca Predraga (60), babu Sarajevku (81) i dedu Miloša Milojevića (83), saznaje “Blic”. To praktično znači da je optužnica definitivno potvrđena i da u daljem postupku sledi zakazivanje datuma početka suđenja za ovaj monstruozni zločin. Aleks Milojević je optužen da je počinio krivično delo teško ubistvo iz člana 114 stav 1 tačka 11 Krivičnog zakonika za koji se može izreći i kazna doživotnog zatvora.

- Apelacioni sud odbio je žalbu na prvostepeno rešenje Višeg suda u Zaječaru o potvrđivanju optužnice protiv okrivljenog. Odluka Apelacionog suda u Nišu je ekspedovana 19.novembra – rečeno je “Blicu” u Apelacionom sudu u Nišu.

Zločin koji je potresao Srbiju desio se 6. juna 2024. godine u porodičnoj kući Milojevića u Knjaževcu. Prema nezvaničnim informacijama, trostruko ubistvo Aleks je počinio tako što je prvo pucao na oca Predraga u hodniku kuće a i na babu Sarajevku i dedu Predraga koji su gledali TV u dnevnoj sobi. Obdukcija je pokazala da je pucano iz velike blizine i da drugih povreda na telu nisu imali.

Nakon hladnokrvnog ubistva, izašao je iz kuće i izgovorio samo jednu rečenicu.

- Aleks je posle zločina izašao iz kuće i jednoj komšinici rekao: "Ja ih pobi!" Ona ga je pitala kako, a on je rekao: "Puškom". "Pa šta Aleks, sine, to uradi?", pitala ga je ona. On je rekao: "Ne znam" i seo na ivičnjak. Onda je ona mene zaustavila i uplakana mi je rekla da je pobio porodicu – otkrila je za “Blic” jezive detalje ubistva komšinica Irena Živadinović.

- Bio je dečko za primer. Svi se čude. Dečko pet puta prođe ulicom, i pet puta se javi. Uvek je ponudio pomoć kad je neka radna akcija. Videli smo se i sinoć i juče. Bio je tu, nismo primetili da je neraspoložen, ni najmanje, ništa nije rekao, zato je ovo sad baš onako jedna iznenadna situacija, ništa se nije očekivalo - rekla je ranije ona.

Aleksov deda je bio nepokretan a otac teško bolestan pa se sumnjalo da je ubistvo počinio jer nije mogao više da izdrži psihički pritisak jer je morao da brine o njima. Po rečima komšija Aleks se nikome nije žalio ni na kakve probleme pa niko nije ni mogao da nasluti šta će se desiti.

Komšija Marko Đorđević isšričao za "Blic" da sa Aleksom nije bilo ranije nikakvih problema i da je dan pre ubistva bio kod njih kući.

-Ne znam iz kog razloga se to desilo. Nije bilo nikakvih problema ranije ni sa tim dečkom ni sa ostalima. Išli smo jedni kod drugih, družili smo se. Prethodne večeri sam išao da šetam na tu stranu i video sam ga na terasi. Pitao sam ga gde je šef, kako sam zvao njegovog oca, i rekao mi je da je u garaži. Otišao sam, pričali smo, pozvao me je na kafu, ali nisam otišao. Posle se nismo videli – ispričao je ranije Đorđević za "Blic".

Nakon hapšenja Aleks Milojević je navodno priznao zločin, ali nije odmah ispričao šta se dešavalo, već je rekao da će to učiniti posle nekoliko dana “kada se smiri”. Po nezvaničnim informacijama nakon toga je rekao da se samog ubistva ne seća a da je poslednje šta pamti da silazi u podrum po pušku i da nakon toga vidi članove porodice ubijene i pušku u rukama.

Autor: Dalibor Stankov