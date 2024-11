KAVČANI NAMEŠTALI UTAKMICE? Štelovali rezultate u Turskoj, planirali da 'rade' u Rusiji i Kini - ključni čovek Deda!

Pripadnici kavačkog klana sa svojim saradnicima iz Turske nameštali su utakmice tamošnje treće lige, proizilazi iz prepiski pripadnika ove kriminalne grupe vođenih preko nekada zaštićene Skaj aplikacije.

To su činili u pauzama planiranja likvidacija svojih suparnika, organizovanja šverca tona kokaina, podmetanja bombi, pranja novca, pišu portali u Crnoj Gori.

Navodno, kao dokaz za ove tvrdnje, navodi se komunikacija koju je odbegli policajac Ljubo Milović, čovek od poverenja Radoja Zvicera, imao sa saradnikom te kriminalne organizacije sa Pala.

Kako je utvrđeno, Milović i njegov saradnik sa Pala, razmenjuju poruke o izvesnom državljaninu Turske, koji je, kako se tvrdi u toj prepisci, u Bosnu i Hercegovinu, uložio milione.

Iz njihove prepiske proizilazi da je državljanin Turske, koji je u BiH uložio milione, spreman i da uđe u posao krijumčarenja kokaina sa kavčanima, pa im nudi i da preuzme odgovornost ako robu ne izvade iz luke koju predlaže.

- Lik hoće da uđe i u posao sa kokainom. Čak ćemo dobiti i rezultat utakmice treće lige u Turskoj, pa ako imaš u Rusiji ili Kini kombinaciju da se kladimo, možemo probati. Znaćemo samo ko pobeđuje, ali ne tačan rezultat... Eto čisto da znaš da se nešto dešava. Za vikend se igra... Otići ću sutra u SA i javim ti kad ću imati utakmicu - piše on Miloviću.

Tada otkriva i da je u njihovoj ekipi izvesni Deda.

- Planirao je onog našeg druga da isturi kao da on to radi, da se on ne pokaže skroz kod tih Turaka. Ozbiljno je zagrizao i hoće da radi - piše on, a potom Miloviću šalje:

- Ovaj drug zajednički kaže da je ušao u plej of sa klubom i da može izgubiti sledeće tri utakmice, ako ima baš neka dobra kombinacija. A za ovo drugo je rekao da ima nešto i da čeka potvrdu - piše u poruci na toj aplikaciji.

Sedam dana nakon toga ponovo dogovaraju nameštanje utakmica, ali i transport kokaina sa državljaninom Turske.



Paljanin tada piše Miloviću da je sa drugom u glavnom gradu BiH i da je Turčin sa njima, ali je u obavezama i da je iz matične države došao sa novim informacijama.

- On je siguran u kombinaciju i čak je spreman da snosi deo rizika za ulog ako treba. Ima nekih pitanja samo - ima li firma na koju ide uvoz itd... Morate stupiti u kontakt... On je u Sarajevu - piše mu ovaj pripadnik kavčana, a potom ugovara Miloviću i tom državljaninu Turske sastanak u Crnoj Gori.

Podsetimo rat "škaljarskog" i "kavačkog" klana traje od 2014. godine zbog nestanka 300 kilograma kokaina u Valensiji u Španiji. Od tada je, u međusobnom obračunima, pobijeno nekoliko desetina pripadnika ovih kriminalnih organizacija.

Autor: Dubravka Bošković