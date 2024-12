Vukašin osuđen zbog SILOVANJA SUPRUGE: Evo koliko će robijati nasilnik iz Beograda

Vukašin Manojlović osuđen je pravosnažno na šest godina zatvora za silovanje supruge D. S. i udaranje njihovog šestomesečnog sina u stanu u Beogradu.

Apelacioni sud odbacio je žalbu odbrane i potvrdio ovu presudu Višeg suda u Beogradu, navodeći da je pravilno utvrđeno činjenično stanje i da nema povreda odredaba krivičnog postupka.

Manojlović se nalazi u pritvoru od 2. juna prošle godine kada je uhapšen, posle prijave žene.

On je, prema presudi, vanbračnu suprugu silovao uveče, a ona ga je prijavila sutradan ujutru kada je otišao na posao.

Navela je i da je u prethodnih nekoliko dana, u vreme kada ona nije bila prisutna, tukao njihovog šestomesečnog sina po glavi i telu, pa je dete zadobilo više masnica.

Podsetimo, V. M. je 1. juna prošle godine prisilio nevenčanu suprugu na seksualne odnose, a nakon hapšenja ona je ispričala potresne detalje iživljavanja i nasilja nad njom i detetom.

- Davio me je i silovao, mislila sam da ću umreti! Nakon batina i iživljavanja ujutru mi je hladnokrvno rekao "da će uzeti nekoliko slobodnih dana na poslu kako bi mi pomogao oko bebe jer trpim bolove" - rekla je tada uplakana i uplašena devojka.

Kako nam je tada objasnila, ona je od aprila do juna trpela psihičko i fizičko nasilje, ali se tešila da će sve biti u redu.

- Bila sam svesna da sam u problemu, ali me je obuzimao strah koji i sada osećam. Strah me je potpuno paralisao, jer je moja žiovtna priča teška, sestra i ja smo odrasle u hraniteljskoj prodici i on je iskoristio to što nemamo zaštitu i roditelje. To mu je dalo vetar u leđa da nasilje postane sve intezivnije. Jednom me je davio i dok mi je beba bila u rukama - rekla je ona i dodala da se stvar otela kontroli kada je počela da uočava modrice na njihovom detetu svaki put kad ga ostavi s ocem.

- Beba je s vremena na vreme počela da dobija modrica, kad god ja nisam u blizini, a on mu je za to davao besmislene izgovore i opravdanje kako je do istih i došlo. Tada sam shvatila da je problem sve ozbiljniji i dublje prirode.

