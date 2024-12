EPOLOG LIKVIDACIJE U BELVILU KONAČNO NA VIDIKU?! Tužilaštvo traži maksimalnu kaznu za ubicu Bojana Mirkovića - Otkriveni detalji istrage!

Više javno tužilaštvo u Beogradu danas je predložio sudu da petoricu optuženih za učešće u ubistvu Bojana Mirkovića 12. novembra 2020. godine u garaži zgrade u beogradskom naselju Belvil, osudi na maksimalne kazne zatvora.

Tužilaštvo je za neposrednog izvršioca ubistva Lazara Tejića i saučesnike Ivana Nikčevića, Dušana Kokoruša i Bojana Kovačevića tražilo doživotne kazne zatvora, dok je za Filipa Ivanovića optuženog da im je pomogao da pobegnu predložena maksimalna kazna zatvora za to delo od osam godina.

Tužilaštvo je predložilo i da sud Tejiću produži pritvor, kao i da produži kućni pritvor ostalim optuženima.

Postupajući tužilac je navela da je izvedenim dokazima utvrđeno da su Tejić, Nikčević, Kokoruš i Kovačević počinili krivično delo teško ubistvo izvršeno na podmukao način, tako što su pratili i planirali Mirkovića, te ga je Tejić ubio u garaži iz zasede gde oštećeni nije imao priliku da se brani niti da pobegne.



Više od 4 godine misterije

Ivanović se, kako je tužilac rekla, sastao sa Tejićem i Kokorušem na Zlatiboru u nameri da ih sakrije i preveze preko granice Srbije.

Bojan Ječmenica punomoćnik oštećenih je bio saglasan sa predlogom tužilaštva i dodao da porodica ubijenog Mirkovića kao neposrednog organizatora smatra Nikčevića.

- Porodica ubijenog se četiri godine i 13 dana pita zbog čega su ostali bez sina, brata i prijatelja, koji je tek zakoračio u život i planirao porodicu - rekao je Ječmenica.

Sa druge strane branioci Kovačevića i Nikčevića za svoje branjenike traže oslobađajuće presude tvrdeći da tužilaštvo nije dokazalo njihovu krivicu.

Kovačevićev branilac, Nenad Ranković je naveo da je on samo vozio Tejića, sina njegove bivše vanbračne supruge, te da nije znao da je Tejić planirao i kasnije izvršio ubistvo Mirkovića. Ranković je dodao da za saizvršilaštvo mora da postoji svest o izvršenju krivičnog dela, što kod Kovačevića, kako tvrdi, nije dokazano.

Odloženo suđenjeb uskoro na dnevnom redu

Sanja Marković, Nikčevićev branilac je navela da je on kupio GPS uređaj i da je to jedina tačna teza tužilaštva, ali da se on bavio prodajom telekomunikacione opreme i da je taj GPS uređaj isti dan prodao.

Marković je rekla da je Nikčević poznavao ubijenog Mirkovića i da su zajedno trenirali, kao i da od optuženih jedino poznaje Kokoruša jer su sarađivali oko automobila.

Branioci su tvrdili da izvršenje ovog dela nema elemenata krivičnog dela teško ubistvo već ubistvo. Branioci Ivanovića, Tejića i Kokoruša će završne reči izneti 9. decembra za kada je odloženo suđenje zbog radnog vremena suda.

Lazar Tejić je optužen kao neposredni izvršilac ubistva, dok su optuženi za teško ubistvo u saizvršilaštvu njegov očuh Bojan Kovačević, Ivan Nikčević i Dušan Kokoruš. Tejić je optužen i za krivično delo nedozvoljena proizvodnja, držanje, nošenje i promet oružja i eksplozivnih materija.

Svi optuženi su uhapšeni desetak dana nakon ubistva. Sa slobode se brane Kokoruš, Kovačević i Nikčević.

Istraga protiv njih je sprovedena zbog sumnje, da su Kokoruš, Tejić, Kovačević i Nikčević po prethodnom dogovoru, učestvovali u ubistvu Mirkovića. Nadležni organi pronašli su oba pištolja iz kojih je pucano na Mirkovića, bicikl kojim je neposredni izvršilac došao na mesto izvršenja i kojim se posle udaljio.

Takođe je pronađen GPS uređaj koji je korišćen za praćenje Mirkovića pre ubistva.

- Biološki tragovi i vremensko-prostorna analiza potvrđuju umešanost svih okrivljenih - istaklo je ranije tužilaštvo.

Autor: Iva Besarabić