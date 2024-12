Belivuk šokirao na suđenju: Ošišao se na ćelavo, u pauzama je menjao majce i iznosio različite ZAHTEVE!

Danas je u Specijalnom sudu u Beogradu nastavljeno suđenje Veljku Belivuku i Marku Miljkoviću, usled čega je svedočenje Veljka Belivuka privuklo pažnju zbog svega što je rečeno.

Podsećamo, Belivuku i Miljkoviću, kao i ostalim pripadnicima klana, sudi se zbog optužbi za sedam ubistava, trgovinu oružjem i drogom, otmicu i jedno silovanje na stadionu Partizan.

Danas je u sudnici davao poduži iskaz, prilikom čega su oko njega stajala četvorica stražara. Ono što se prvo dalo primetiti jeste da se ošišao skoro skroz do glave, a tokom davanja iskaza je imao razne zahteve.

Pre izlaska za govornicom, Veljko Belivuk se javio da iznese primedbe na iskaz svedoka saradnika.

- Prave mi pravi pakao od života. Iskazi su loša gluma, naučeni tekst koji su dobili da nauče. Što se tiče loše glume i Srđana Lalića, on na pitanje advokata Lazarevića "da pređemo na Zdravka Radojevića", kaže "ne možemo da pređemo", i kao žao mu je žrtava. Kada ja kažem "prešao bih na Mitića", on nikada nije imao žaljenje prema žrtvama, pa ni prema izmišljenim. Samo je želeo da izleda ucveljeno. Što se tiče Spasojevića on kaže "bilo mu katastrofa, stresno, hteo da se ubije". Priča da sam hteo da mu vadim oči, a onda me zove za kuma. Plaši se Miljkovića i mene a onda od nas traži i pozajmljuju pare. Da li uplašeni ljudi deluju kako su se oni ponašali u sudnici, to ćete vi da odlučite. Onda, kao Lalić se plaši Miljkovića, u sudnici kaže "smeće jedno", kaže da su braća Budimir "glupa kao ku...c", kaže "Belivuk laže". Priča plaši se nas, a onda priča kako mu je Radoje Zvicer dužan novac, da smo ga stravično pokrali - rekao je Belivuk za govornicom.

"Tvrdim da je živ!"

Optuženi Belivuk se tokom jedne pauze presvukao, pošto je tokom prvog dela izlaganja bio u plavoj majici, a onda je izašao u beloj. Tokom izlaganja je govorio i o kući u Ritopeku, o otmici i ubistvu Nikole Mitića, dok je šokirao sve kada je rekao da je Goran Veličković živ.

- Ja tvrdim da je Veličković živ. Idemo dalje - rekao je, i dodao:

- Prelazim na oružje. Lalić pominje da je neki snajper preuzet na parkingu kod "Ikeje", ali se ne seća ni ko ga je doneo, ni ko ga je prevezao. U drugom iskaz je rekao da ga je on preuzeo sa Vladom Draganićem. Hrvatin je ispričao da je oružje preuzeo izvesni Džoker, a da ga on i Budimir prate. Njihovi iskazi se uopšte ne slažu, a navodno se radi o istom oružju, pa ne možemo da kažemo da su iskazi jasni i u skladu sa ostalim dokazima. Nelogično je i jer je Srđan Lalić navodno bio u kukuruzima kada je otiman Goran Veličković, a Hrvatin tvrdi da je tu doneto, znači jedan laže. Ja sam taj mitraljez koji je navodno oduzet u Ritopeku, video na televiziji. Šta je fora kod te puške. Lalić tvrdi da ima između tri i četiri kilograma, da nema preko 30 kilograma. Onda navodi da ga je držao u rukama, da možda ima i pet kilograma. Činjenica je da taj mitralez ima 58 kilograma. Ako se taj mitralez i snajper nalaze u istoj torbi, ona bi imala bar 70 kilograma i da je ikada Lalić pokušao da podigne tu torbu, zapamtio bi. Ja sam prilično jak čovek pa bi mi pukla kičma da sam to pokušao da podignem - počeo je analizu iskaza svedoka saradnika o oružju Belivuk, posle pauze.

O kući u Ritopeku

Optuženi Veljko Belivuk je nastavio iznošenje primedbi na iskaze svedoka saradnika Bojana Hrvatina.

- Rekao je da je više desetina puta bio u kući u Ritopeku, a pričao je da su mu bile poslate slike kuće, skrivene prostorije, a da je prepoznao kada je došao tamo. Tužilac pita Hrvatina, za ubistvo navodno Gorana Veličkovića, da li je slikan prostor, on kaže nije ali jesu korita i najloni i da odgovara toj prostoriji. Ovo mi je bitno, da pokažem kako je Lalić da ne kažem pokvaren može da zvuči kao da vređam, ali zlonameran. Sudija ga pita ko donosi odluke o ubistvima i da se unište tela, on kaže "Belivuk i Miljković su smislili taj sistem, taj modus i obezedili mašinu". Međutim, kada ga pita tužilac ko je osmislio da se ovako vrše ubistva, on kaže "moje mišljenje, sigurno je Miljković smislio, nema ko drugi". Ista su pitanja, dva različita odgovora, a pri tom ne pričamo da li je neko kupio jabuku, nego o ozbiljnim krivičnim delima. Jednom tereti Miljkovića i mene, drugi put mene. Zašto? Zato što je zlonameran, a Miljković ga je malo više stiskao sa pitanjima. Zašto sam ja otpao? Jel lagao kada je rekao da smo Miljković ili ja, ili drugi put? Ja tvrdim da laže sve. Kod Spasojevića slična stvar. Kada sam priča, kaže "Veljko i Marko su sami kupili mašinu", a posle na pitanja kaže "ne znam ko je" - rekao je Belivuk i najavio da prelazi na konkretna ubistva.

"Možda je NASA htela da me ubije"

Optuženi Belivuk je potom ponovo iznenadio svojom izjavom.

- Imamo tri različita motiva, po Laliću on je pričao da je navodno neko planirao mene da ubije, ali ne zna ko ni po boji kože, ni da li je NASA, znači možda je NASA htela da me ubije. Lalić kaže da mu je gledao telefon i da nije bilo ništa da je hteo da me ubije. Hrvatin je pričao da je Gligorijević priznao da je sa nekim Trajkom planirao da ubije mene i da preuzmu posao sa travom. Nikola Spasojević kaže da je Gligorijević hteo da namontira Aresa i Kantonu, po optužnici su to braća Budimir da dođu u Bosnu da uzmu Skaj i da je zato ubijen. Tri priče, znači jedan sigurno laže, a ja kažem da svi lažu. Što se tiče plana, Lalić kaže da Belivuk i Miljković okupljaju ekipu i dele zadatke za ubistvo. Spasojević navodi da takvog sastanka nije bilo, da sam mu to rekao nasamo - nastavio je da govori o ubistvu Aleksandra Gligorijevića, za kog su ranije svedoci saradnici ispričali da im je bio prijatelj i da su se iznenadili kada su shvatili da će on biti ubijen, pa dodao:

- Iskazi im se ne slažu ni sa optužnicom, čak i kad uče napamet. U optužnici stoji i da je Lalić bio prisutan, da je učestvovao u ubistvu i mlevenju, on kaže da nije - završio je izlaganje o Gligorijeviću.

Pošto je rekao sudskom veću da ima "još dosta da govori" sudija je odlučila da za danas prekine suđenje, i nastavak kada će Belivuk i dalje iznositi primedbe na iskaze svedoka saradnika, zakaže za petak.

Autor: Snežana Milovanov