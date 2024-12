ZGRABIO DETE I POBEGAO Vladica iz Čačka konačno dolijao: Majka MESEC DANA NIJE ZNALA GDE JOJ JE SIN

Vladici Popović (39) iz Čačka koji je, bez znanja majke, odveo maloletnog sina V.P. (14) nad kojim majka ima starateljstvo, Osnovni sud u Velikoj Plani je produžio mera zabrane napuštanja boravišta i mera privremenog oduzimanja putne isprave.

Kako navode iz Osnovnog javnog tužilaštva u Velikoj Plani, tužilaštvo je podiglo optužni predlog protiv Popovića zbog postojanja opravdane sumnje da je izvršio krivično delo - Oduzimanje maloletnog lica- piše Blic.

"Pred Osnovnim sudom u Velikoj Plani još uvek je u toku predmetni krivični postupak", navode za "Blic" iz OJT u Velikoj Plani.

Uhapšen u Beogradu

Podsetimo, Popovića su 16. maja uhapsili policajci na teritoriji Beograda gde je bio sa sinom V. P. i odveli ga u Policijsku stanicu Velika Plana. Njemu je određeno zadržavanje do 48 časova, a dečaka je preuzeo Centar za socijalni rad koji će se o njemu starati do dolaska majke.

On se sumnjiči da je, 9. aprila ove godine, bez saglasnosti supruge, iz motela u Velikoj Plani u kojem su boravili, odveo njihovog četrnaestogodišnjeg sina u nepoznatom pravcu, nakon čega se nije javljao na telefonske pozive.

U hotelu bez telefona, novca i sina

Dečak je, bez znanja majke, odveden 9. aprila oko 7 sati kada joj je osumnjičeni Vladica rekao da ide sa sinom da uzmu automobil. Tada su, na predlog Vladice, otišli u Veliku Planu da obilaze manastire. Putovanju su se radovali svi.

Ankica, međutim, nije ni slutila da će u 11 sati na vrata hotelske sobe pokucati vlasnik i menadžer koji će tražiti da se plati račun.

- Oko 11 sati je došao vlasnik hotela i tražio Vladicu. Kad sam mu rekla da nije tu, on je rekao da postoji problem. Ubrzo je došla i menadžerka koja je tražila da se plati račun od hotela. Meni je to bilo čudno, jer mi je Vladica rekao da je platio, a menadžerka je tvrdila da je njima rekao da će račun platiti njegov brat. Tada sam znala da je to laž jer njegov brat nema toliko novca - kaže ona.

Ankica tvrdi da je u hotelu ostala bez mobilnog telefona, novca i sina.

- Ostavio mi je samo jedan slomljen telefon bez SIM kartice. Srećom tu je bio jedan dečko iz Crne Gore i on je pozvao policiju. Davala sam izjavu tri dana u policiji - kaže ona.

"Razne misli su mi prolazile kroz glavu"

Ankica se oglasila i nakon što je njen sin pronađen.

Ona je otkrila da je njen sin dobro, da ga je pregledao lekar i da je utvrđeno da je tinejdžer zdravstveno dobro - uhranjen i bez povreda, ali da brine kako se sve ovo na psihičkom nivou odrazilo na njega.

- Kao majci, mnoge misli su mi prolazile kroz glavu. Mesec dana ne znate gde je vaše dete. Samo sam želela da bude pored mene da mogu da ga zagrlim - kaže Ankica.

Autor: Jovana Nerić