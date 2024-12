Berčeku odbijena žalba za uslovni otpust: Legijin vojnik ne može na slobodu

Apelacioni sud u Beogradu odbacio je žalbu Branka Berčeka (46), bivšeg pripadnika Jedinice za specijlane operacije, kojom je tražio izlazak na uslovnu slobodu!

Sud je njegov žalbu odbacio kao neosnovanu, navodeći da je Viši sud u Beogradu pravilno postupio kada je odbio njegovu molbu da izađe na slobodu, pošto nije izdržao dve trećine kazne.

Posebno odeljenje za organizovani kriminal Apelacionog suda u Beogradu, nakon održane sednice veća, donelo je 3. decembra 2024. godine rešenje kojim je odbilo kao neosnovane žalbe Berčeka i njegovog advokata, te potvrdilo prvostepeno rešenje.

- Po nalaženju Apelacionog suda, Posebno odeljenje, prvostepeni sud je pravilno postupio kada je, odlučujući o molbi za puštanje na uslovni otpust osuđenog Branka Berčeka, istu odbacio, nalazeći da u konkretnom slučaju nisu ispunjeni zakonski uslovi za podnošenje molbe za uslovni otpust, o čemu su u obrazloženju pobijanog rešenja dati dovoljni, jasni i argumentovani razlozi, koje u svemu kao pravilne prihvata i ovaj sud - navode u Apelacionom sudu u Beogradu.

- Imajući u vidu da osuđeni Berček, na dan podnošenje molbe za puštanje na uslovni otpust, koja je u sud primljena 1. novembra 2024. godine nije izdržao 2/3 kazne zatvora od 40 godina zatvora, na koju je pravnosnažno osuđen, prvostepeni sud je, i po oceni ovog suda pravilno našao da u konkretnom slučaju nisu ispunjeni zakonski uslovi za uslovni otpust. Nadalje, prvostepeni sud je imao u vidu da je odredbom člana 9 stav 1. KZ RS, koji je važio u vreme izvršenja krivičnog dela, bilo propisano, da se okrivljeni može uslovno otpustiti posle izdržane polovine kazne zatvora, te je pravilno zaključio da se u konkretnom slučaju primenjuje odredba zakona koja je važila u vreme izvršenja kazne, odnosno odredba člana 46 stav 1 sada važećeg krivičnog zakona, kao i da je primena odredbe člana 5 KZ, odnosno primena blažeg zakona na učinioca krivičnog dela moguća samo do pravnosnažnog okončanja predmetnog krivičnog postupka, a da se prilikom odlučivanja o uspunjenosti uslova za uslovni otpust primenjuju odredbe zakona koji te uslove propisuje i važi u vreme izvršenja krivičnog dela, tako da se u konkretnom slučaju, i po oceni ovog suda, ima primeniti odredba člana 46 stav 1 KZ - stoji u obrazloženju odluke.

Čeka se odluka za Ulemeka

Suprotno žalbenim navodima osuđenog i njegovog branioca, a imajući u vidu da se u konkretnom slučaju radi o postupku izvršenja kazne, koja je izrečena pravosnažnom presudom, zbog čega se u odnosu na osuđenog Berčeka ne mogu primenjivati odredbe o primeni blažeg zakona iz člana 5 KZ, jer se blaži zakon obavezno primenjuje do pravnosnažnosti presude, a nakon pravnosnažnosti samo ukoliko, po vanrednom pravnom sredstvu, dođe do ukidanja pravnosnažne odluke, odnosno do ponovnog suđenja, što ovde nije slučaj, dodaju u sudu.

Berček (47), bivši pripadnik Jedinice za specijalne operacije, služi kaznu od 40 godina zatvora zbog učešća u ubistvu Ivana Stambolića i pokušaju ubistva Vuka Draškovića u Budvi 2000. godine u požarevačkom zatvoru Zabela. U zatvoru se nalazi 21 godinu.

I Milorad Ulemek Legija (56), bivši komandant Jedinice za specijalne operacije (JSO), osuđen za ubistvo premijera Srbije Zorana Đinđića, žalio se na odluku suda kojom mu je odbijen odlazak na uslovnu slobodu!

Autor: Snežana Milovanov