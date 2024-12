'Suze što padaju na grob tvoj, da li mogu stići do tebe jedini moj' Reči majke Dalibora ubijenog u masakru KIDAJU DUŠU

"U mislima za tobom patim svaki dan, suze što padaju na grob tvoj, da li mogu stići do tebe, jedini moj? To prokleto veče bilo je kraj naše sreće, jedini sine moj", napisala je na svom Fejsbuk profilu Danijela Vujić, majka Dalibora Todorovića kojeg je ubio Uroš Blažić u masakru 4. maja 2023. godine.

"Odlaskom tvojim nestao je dan, nestao i sunčev zrak. Moj život sine, postao je bol, tuga i jad. Jednu ružu nosim svakog dana, a u sebi budim nadu, da je to samo san, u kome te čekam da mi dođeš. U mislima za tobom patim svaki dan, suze što padaju na grob tvoj, da li mogu stići do tebe jedini moj. To prokleto veče, bilo je kraj naše sreće, jedini sine moj. Pamtim ono sivo jutro koje je osvanulo bez tebe, voljeni sine moj. I sad je samo tuga u našem domu, kako živeti bez tebe, sine moj. Kad svet se srušio moj, više nema ničeg tu, večno ću da živim u tom snu. Kad smo skupa srećni bili, radovali se svakom novom danu, živeli za radost i sreću tvoju jedina dušo moja. A sad sine, samo patnja, bol i suze, proklet bio onaj dan što mi tebe uze", napisala je majka Dalibora Todorovića ispod njihovih zajedničkih fotografija.

Maksimalna kazna za Blažića - 20 godina

Više javno tužilaštvo u Smederevu, podsetimo, podiglo je 18. oktobra prošle godine optužnicu protiv Uroša Blažića koji je 4. maja u selima Malo Orašje kod Smedereva i Dubona kod Mladenovca, pucajući iz automatske puške i pištolja ubio devetoro ljudi, od kojih je dvoje bilo maloletno, a pokušao da ubije još 20 ljudi od kojih je ranio njih 12.

Tog 4. maja ugašeno je devet mladih života:

Dalibor Todorović, Kristina i Milan Panić ubijeni su u Duboni, nekoliko minuta pre toga masovni ubica Uroš Blažić ubio je u Malom Orašju Nemanju Stevanovića, Lazara Milovanovića, Marka Mitrovića, Aleksandra Milovanovića i Nikolu Milića, dok je Petar Mitrović u bolnici podlegao povredama.

Okrivljeni Uroš Blažić u vreme izvršenja krivičnog dela nije imao navršenu 21 godinu, zbog čega shodno odredbama Krivičnog zakonika njemu nije moguće izreći kaznu doživotnog zatvora, već kao maksimalnu kaznu, kaznu zatvora u trajanju od 20 godina.

