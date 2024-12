'ŽURIO SAM DA POPIJEM LEK, NISAM ZNAO KAKAV JE TO SKUP' Saslušan Radojko S. koji je 'pežoom' udario ljude tokom akcije 'Zastani Srbijo', evo koja mu kazna preti

U Višem javnom tužilaštvu u Beogradu saslušan je Radojko S. iz Kikinde (67) zbog sumnje da je 6. decembra ove godine oko 12 časova, tokom javnog okupljanja koje je održano u počast nastradalima prilikom pada nadstrešnice na Železničkoj stanici u Novom Sadu, na uglu ulica Studentski trg i Uzun Mirkova svojim vozilom marke „Peugeot“ povredio četiri lica, od čega su tri lica zadobila teške telesne povrede.

Kako nezvanično saznajemo, rekao da se kaje zbog svega, i da je žurio da popije lek za pritisak jer je kardiovaskularni bolesnik. Nije znao da je organizovan skup ni zbog čega.

Takođe, nezvanično, biće podnete prijave Prvom OJT zbog Ugrožavanja javnog saobraćaja opasnom radnjom.

Nakon saslušanja tužilaštvo je sudiji za prethodni postupak Višeg suda u Beogradu predložilo da Radojku S. odredi pritvor da ne bi uticao na svedoke, da ne bi ponovio krivično delo u kratkom vremenskom periodu i zbog uznemirenja javnosti.

Naredbom o sprovođenju istrage osumnjičenom se na teret stavlja krivično delo Nasilničko ponašanje na javnom skupu ili sportskoj priredbi iz člana 344a stav 4, za koje je zaprećena kazna zatvora od tri do 12 godina.

Postoje osnovi sumnje da je Radojko S. na uglu ulica Studentski trg i Uzun Mirkova naišao na zastoj saobraćaja i izašao iz vozila, te kada su mu okupljeni rekli da će skup i zastoj trajati još nekoliko minuta, on je negodovao.

Vratio se u svoje vozilo i neobazirući se za reči okupljenih nastavio je kretanje vozilom kroz okupljena lica, kojom prilikom je došlo do obaranja oštećenog S.Đ. na pešački prelaz koji je tom prilikom zadobio tešku telesnu povredu u vidu preloma kostiju desne šake, a zatom i do povređivanja A.S. koji je zabobio laku telesnu povredu u vidu rane na desnoj šaci.

Nekoliko prisutnih lica je pokušalo da zaustavi osumnjičenog, ali je on velikom brzinom nastavio kretanje u pravcu parka Kalemegdan i udaljio se sa lica mesta.

Tom prilikom je desnom stranom vozila udario u oštećenog A.D. koji je zadobio tešku telesnu povredu u vidu preloma nadlaktice, a koji je stajao uz ivičnjak te je izgubio ravnotežu i pao na oštećenu S.S.R, koja je usled toga zadobila tešku telesnu povredu u vidu preloma nosa.

Autor: Aleksandra Aras