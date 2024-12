Ivan Rašić (67), iz sela Velika Kruševica kod Kruševca, usmrtio 7. decembra 2016. godine sina Milana (34) sa četiri uboda nožem, nakon kraće ali žustre porodične svađe.

- Jao, tata, pa ti me ubi - zavapio je smrtno ranjeni Milan koji je u neverici gledao svog oca Ivana (67) s krvavim nožem u ruci.

Otac Ivan, ne verujući ni sam u ono što se dešava, stavio je krvave šake na lice i zaplakao.

Pokojni Milan je bio bez posla i često je maltretirao svoje roditelje. Kako je tada Milink Rašić, Ivanova supruga, rekla za, probudilo ju je lupanje, a onda je usledila svađa.

- Milan je negde oko dva sata došao kući i počeo da loži šporet "smederevac". Probudilo me je lupanje pa sam ustala i rekla mu: "Nemoj sine Milane sada da ložiš šporet". A on mi kaže: "Ja idem iz kafane, ložim da ti bude toplo, a ti se buniš" - ispričala je Milanova majka.

Nakon svađe nasrnuo na majku, pa čekićem udario oca u glavu

Nakon kraće rasprave Milan je izašao iz sobe a potom se vratio i nasrnuo na majku.

- Uleteo je unutra i jurnuo na mene. Udarao me iz sve snage po telu, po glavi. Iz nosa mi je pošla krv koju sam pokušala rukama da zaustavim, a on nije prestajao da me udara. Buka je probudila Ivu koji je ustao i pitao ga: "Šta to radiš nesrećniče? Zašto biješ majku?" Onda je on krenuo na njega - smireno je opisala dramatični događaj u staroj, trošnoj kućici na kraju Velike Kruševice.

Nakon nekoliko udaraca pesnicom Milan je uzeo manji čekić i njime oca, koji je težak bolesnik, udario u glavu. Potom, Ivan je dohvatio veliki kuhinjski nož sa stola i njime ubo sina u grudi, a potom u vrat. Milan je od uboda iskrvario na mestu, a kada je došla Hitna, nije mu bilo pomoći.

"Teško mi je, užasno je ovo što se dogodilo..."

Milanova majka i Ivanova supruga Milinka vrištala je pred stravičnim prizorom. Ona je tada rekla za "Kurir" da je pijani sin čekićem nasrnuo na oca.

- Teško mi je. Morate me shvatiti kao majku, užasno je ovo što se dogodilo u našoj kući. Imali smo problema s Milanom i ranije, ali sada se to pretvorilo u tragediju. Pošto je procenio da će ga sin najverovatnije ubiti čekićem jer ga je udarao po telu i glavi, Ivan je uzeo kuhinjski nož. Ponovo su se rvali na stepeništu. Već iznemogao, Ivan je podigao ruku i zario nož Milanu u vrat. Probo ga je kroz usta i vrat - pričala je očajna majka Milinka.

Prema rečima meštana, Milan se nije ženio, a bio je nasilan oprema roditeljima.

- Jednom je doveo neku ženu koja je imala i dete, navodno da živi s njom u zajednici. Roditelji su to prihvatili nadajući se da će se smiriti. Međutim, on je ubrzo oterao tu ženu i nastavio teror prema roditeljima. Uzimao im je pare od penzija - kažu meštani.



Autor: Jovana Nerić