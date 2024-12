DETALJI HAPŠENJA PROFESORKE ZBOG ELITNE PROSTITUCIJE: Evo gde je policija zatekla madam i još 3 devojke

Četiri Vlasotinčanke stare 30 i 32 godine, koje su uhapšene zbog sumnje da se bave elitnom prostitucijom, privedene su, kako Kurir saznaje, u hotelu u okolini Niša, a zajedno s njima, podsetimo, priveden je i Lj. K. (46) iz Vlasotinca, koji se sumnjiči da je Vlasotičanke podvodio mušterijama!

- Niška policija dobija je dojavu da se u jednom hotelu u okolini Nišu sastaju mlade žene koje se bave prostitucijom. Proverom je utvrđeno da se one u tom objektu više puta sastajale s mušterijama sa kojima ih je povezivao osumnjičeni Lj. K. Postoje informacije da su im klijenti bili uglavnom dobrostojeći bugarski biznismeni, ali to tek treba da se proveri. U svakom slučaju, policija je postupila po dojavi i osumnjičene žene i njihov makro su uhapšeni - kaže izvor Kurira.

Privedena i profesorka?

Sagovornik ističe da je posao Lj. K. bio da pregovara s klijentima i organizuje transport devojaka do ugovorene lokacije.

Identitet uhapšenih Vlasotinčanki nije saopšten, a nezvanično se saznaje da je među uhapšenim Vlasotičankama i profesorka srednje škole!

- Elitnom prostitucijom se najčešće bave mlađe devojke koje dolaze iz manjih sredina, a cenu usluga najviše određuje izgled devojke. Do klijenata se dolazi preko posrednika, s tim da makroi veći deo zarade zadržavaju za sebe - ističe izvor Kurira i podseća da se novčane kazne za osobe osumnjičene za prostituciju kreću u rasponu od 50.000 do 150.000 dinara, a zatvorske od 30 do 60 dana.

Hapšenje u Nišu podsetilo je na veliku policijsku akciju u kojoj je u Loznici kada je krajem marta prošle godine razotkriven lanac elitne prostitucije. Ovaj deo Srbije je tada uzdrmala vest o organizovanom lancu prostitucije pre svega zbog novca koji su devojke uzimale od mušterija, ali i zbog imena onih koji su "zgrešili" pa se našli na meti ucenjivača.

Slučaj je tada, navodno, prijavio uticajni Lozničanin koga su devojke ucenjivale da će ga odati porodici, a neke od privedenih devojaka uopšte nisu bile veliko iznenađenje za ljude koji žive u ovom kraju.

- Pričalo se da je u celu priču bila uključena Lozničanka koja se tim "poslom" već bavila u Crnoj Gori gde je bila i hapšena. Navodno su bile vrlo aktivne prilikom dolaska poznatih imena sa estrade u ovaj kraj - reči su jednog Lozničanina.

Klijenti iz inostranstva

Isti sagovornik je dodao da se tada pričalo da su povremeno dolazili i klijenti iz inostranstva. Devojkama je baza bila upravo Loznica, a navodno, posao su obavljale koristeći stan na dan.

U Loznici se tada javno govorilo o prostituciji, a jedan od vlasnika ilegalnih javnih kuća je otvoreno za medije pričao kako je sve funkcionisalo:

pročitajte još Amerika izvršila vazdušne udare na 75 ciljeva Islamske države u Siriji: I to na dan pada režima Bašara Al Asada

- Dok sam se time bavio, lepotice, uglavnom strankinje, uzimale su po 50 evra za pola sata. Devojke sam redovno vodio na preglede kod poznatog lozničkog ginekologa. Nije bilo šanse da, mimo mene, kontaktiraju klijente, niti da se s njima zbliže. To je bilo obavezno pravilo i problema nije bilo!

Kriminolog Radovanović: Elitnu prostituciju gotovo nemoguće iskoreniti

Kriminolog Dobrivoje Radovanović rekao je ranije za medije da postoje tri nivoa bavljenja prostitucijom, da je elitna najzastupljenija i da ju je jako teško iskoreniti.

- Niži nivo predstavljaju osobe uglavnom jako lošeg materijalnog stanja i one su najugroženije, nemaju odgovarajuću zdravstvenu zaštitu. Srednji nivo je najrasprostranjeniji i tom nivou uglavnom pripadaju osobe koje rade preko prijatelja, posrednika, agencija za upoznavanje, a pored prostitucije nije neuobičajeno da imaju stalno zaposlenje u nekim drugim, legalnim, oblastima. Viši nivo prostitucije, takozvana "elitna prostitucija", isprepletana je sa biznisom, kriminalom, estradom i gotovo nemoguće je da se iskoreni - rekao je ranije Radovanović.

Autor: Marija Radić