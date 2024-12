'IZUZETNO JE NEOBIČNO ŠTO SE DVA PUTA NE POJAVLJUJE PRED SUDOM'Advokat zlostavljanih devojaka nakon ponovnog odlaganja suđenja Miki Aleksiću

Suđenje samozvanom profesoru glume, Miroslavu Miki Aleksiću, koji je optužen za silovanje i nedozvoljene polne radnje nad devojkama koje su pohađale časove glume, ponovo je odloženo jer optuženi Aleksić nije došao na ročište zbog primanja hemioterapije.

Jugoslav Tintor, advokat oštećenih devojaka u ovom postupku, rekao je posle odloženog ročišta da mu je postalo izuzetno neobično to što se optuženi Aleksić već dva puta zaredom ne pojavljuje pred sudom.

- U ovom postupku je komisija veštaka izjavila da je okrivljeni Aleksić nesposoban za suđenje samo i jedino ako leži u bolnici i prima hemioterapije, svih drugih dana on je sposoban da se pojavi u sudu. Iz nekog razloga se već drugi put stvorila situacija da upravo na dan suđenja on leži u bolnici. Da li je to koincidencija, slučajnost, ja to ne mogu da tvrdim, ali deluje neobično - rekao je advokat Jugoslav Tintor i dodao da je sledeće suđenje zakazano za 24. decembar.

- Ukoliko se Aleksić i tada ne pojavi i baš taj dan bude na hemioterapiji, meni stvarno deluje neobično, da se baš tri suđenja zaredom poklope termini hemioterapija, sve drugo je stvar lekara i pitanje koje bi sud trebalo da postavi tim lekarima koji izdaju te potvde i lekarska uverenja. U tom pravcu svakako ne želim da iznosim bilo kakve sumnje - zaključio je advokat oštećenih.

I prošlo ročište odloženo

Podsetimo, ni prošlo ročište nije održano jer je Aleksić takođe primao hemioterapiju.

Naime, njegov branilac je doneo dokaz o izostanku.

Kako je objasnio, Aleksić je specifičan po tome što ne dobija uobičajnu terapiju jer je kod njega "drugačiji tempo".

- Zavisi kada konzilijum odredi, a sa druge strane zavisi i u kakvom je zdravstvenom stanju i da li može da primi terapiju i zbog toga dolazi do odlaganja - rekao je branilac Miroslava Aleksića.

"Cilj mi je da klijent ostane živ"

Podsetimo, ročište koje je trebalo da bude održano 14. oktobra je odloženo pošto je Aleksić primao hemioterapiju. Zatim, ročište je održano 23. oktobra kada su svedočile oštećene Sara Z. i Natalija K. koje su pohađale školu glume kod Aleksića.

Advokat Aleksića nije želeo da joj postavlja pitanja, jer je, kako je rekao, njegovom "klijentu teško, uprkos odluci loših ljudi koji smatraju da je sposoban da prati suđenje".

Kako je naveo, cilj mu je da klijent ostane živ, a ne da se "mrcvari" u sudnici".

Mika Aleksić je naveo da on ne zna o čemu Natalija svedoči, te da zbog toga ni nema pitanja za nju.

Naprasno mu se slošilo

Podsetimo, s obzirom na to da se Miroslavu Miki Aleksiću na ročištu 20. septembra naprasno slošilo, tri dana kasnije je suđenje trebalo da bude nastavljeno, međutim, on se nije pojavio iz zdravstvenih razloga.

Haos na ročištu i prvo odlaganje

Na suđenju 20. septembra bilo je predviđeno da govore svedoci koji su imali saznanja o dešavanjima u školi glume, ali i onome kroz šta su žrtve Aleksića proživele.

Na suđenje je došla i žrtva Aleksića, Milena Radulović, njeni roditelji, kao i glumac Radovan Vujović čije je saslušanje bilo predviđeno.

Među svedocima je bila i Mina Radovanović, devojka koja je pohađala glumu u školi "Stvar srca" i koja je doživela određenu vrstu seksualnog uznemiravanja.

Njegov branilac je rekao da je Aleksić imao zakazanu hemioterapiju 20. septembra i da nije otišao da primi terapiju.

Sudija je zatim konstatovao da Aleksić nije pristupio iz zdravstvenih razloga, te je naložio ponovnu procenu sposobnosti da prati suđenje. Veštaci su uradili procenu, a kako se pokazalo da Aleksić može da prisustvuje suđenju, sledeće je zakazano za danas.

