Uhapšen Nišlija zbog pranja novca

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, Uprave kriminalističke policije, po nalogu Posebnog odeljenja za suzbijanje korupcije Višeg javnog tužilaštva u Nišu, uhapsili su J. J. (1995) iz Niša zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo pranje novca.

Sumnja se da je on u iznajmljenom stanu u Nišu držao 81.630 evra, 500 američkih dolara i 2.800 švajcarskih franaka, iako je znao da novac potiče od kriminalne delatnosti. Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 časova i on će, uz krivičnu prijavu, biti priveden nadležnom tužilaštvu.

Autor: Dalibor Stankov