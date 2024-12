Dalibor Todorović, jedan je od devetoro ubijenih u selima Malo Orašje i Dubona tog kobnog 4. maja



"Nisam ni znao da će se čitatati kompletna obdukcija na suđenju. Kod Sašinog Milana ne postoji deo tela koji nije pogođen. Dva lista formata A4 je sudija pročitala koliko je organa probušeno, oštećeno, otkinuto i tako dalje. Za Kristinu, osam metaka u njoj, isto tako. I za mog sina Dalibora, sedam metaka je imao u sebi", reči su Milosava Todorovića, oca mladića kojeg je Uroš Blažić ubio u selu Dubona 4. maja 2023. godine.

Dalibor Todorović, jedan je od devetoro ubijenih u selima Malo Orašje i Dubona tog kobnog 4. maja. Njegov otac Milosav sa teskobom u glasu govorio je o presudi koja je danas izrečena Urošu Blažiću i njegovom ocu Radiši Blažiću i kazni od po 20 godina na koju su osuđeni.

"Uroš Blažić je ispraznio šaržer dok je pucao u našu decu"

- Uroš Blažić je ceo jedan šaržer ispraznio dok je pucao u našu decu - u njih troje. Verovatno je Milan, nisam ni znao tačno šta se tu desilo, ali verovatno je Milan ustao da zaštiti sestru ili bilo šta drugo i bio je prvi na potezu i on je tada najviše metaka primio. Tako su i ova deca u Orašju. Danas čujem, da je na mestu ubistva u Orašju i meso ostalo, pored roštilja. Mozak deteta je bio pored roštilja, našli su mozak deteta - rekao je otac Dalibora Todorovića sa teskobom u glasu.

Kaže svi se pitamo da li je adekvatna kazna 20 godina, 150 godina ili šta već.

- Šta vi mislite da je? Pa zaklao bih ga 200 puta. Mislim, i to bi mi bilo malo. Ne znam šta da kažem - rekao je on.

Njegova ćerka Suzana Todorović, rekla je nakon današnjeg suđenja da nije dočekala da čuje kaznu koja je izrečena ubici njenog brata.

- Nisam sačekala do kraja da čujem presudu. Nisam znala da će čitati obdukciju, nisam se nadala tome. Znala sam da je moj broj imao šest mestaka i dalje nisam mogla da čujem. Nisam ni tražila da to čujem, nisam to želela. Poslednja stvar koje se sećam sa današnjeg suđenja jeste njegovo ime i prezime... - rekla je Suzana Todorović, sestra Dalibora Todorovića, kojeg je u masakru u Duboni ubio Uroš Blažić.

Uroš Blažić proglašen je danas krivim, za mosovno ubistvo u selima Malo Orašje i Dubona, pred Višim sudom u Smederevu, ali u zgradi Specijalnog suda u Beogradu.

Krivim je proglašen i njegov otac Radiša, obojici je izrečena maksimalna kazna od po 20 godina zatvora.

