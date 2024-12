'RAZORIO IH JE, UNIŠTIO IM JE TELA' Milanov i Kristinin otac presudu Blažiću dočekao ispred suda

Sin i otac Uroš i Radiša Blažić juče su osuđeni na po 20 godina zatvora, čime je prvostepeno okončan sudski postupak za masovno ubistvo u selima Dubona i Malo Orašje. Saša Panić, kom je Blažić hladnokrvno oduzeo dvoje dece, presudu je sačekao napolju, jer nije više mogao da sluša na koji način mu je Blažić ubio decu. On je takođe istakao da za Blažiće ne postoji adekvatna kazna i da je svaka kazna za njih mala.

- Ja sam od novinara saznao da su dobili po 20 godina jer nisam mogao da slušam kada je sudija do detalja opisivala kako mi je sina pogodio u grudi, razorio ga. Najviše metaka je u njega sasuo jer je u tom trenutku pokušao da ga spreči i da ga ubedi da to ne radi. Nisam mogao više da slušam, iznervirao sam se, pobesneo sam, psovao sam, izašao sam iz sudnice i nisam sačekao da se završi suđenje - rekao je Saša Panić nakon završetka suđenja.

On je rekao da ne postoji adekvatna kazna za oca i sina i da je kazna od 20 godina, na koju su prvostepeno osuđeni, premala.

- Tužilac Ivan Konatar izvukao je maksimum koji je po zakonu ove države, ali ta kazna nije adekvatna za ovakve slučajeve. Čuli ste i sami da je sudija do detalja opisala i pričala kakve je on posledice i rane napravio ovoj deci. On je njih razorio. On je njima uništio tela. Kazna za njih ne postoji. Smrtna kazna za njih je blaga. To je moje mišljenje - dodao je.

Panić je rekao da želi da se zahvali tužiocu Ivanu Konataru koji se, kako je rekao, potrudio da Blažići dobiju maksimalnu kaznu koju zakon propisuje.

- Ponašao se kao pravi tužilac, izvukao je sve iz njih, izvukao je maksimum laži koje su govorili na suđenjima. Rasvetlio je prilično dobro ovaj slučaj. Jedino što, po mom mišljenju, nisu odgovarali ljudi koji su saučesnici. Radiša nije mogao oružje iz vojske da iznese sam. Procedura u vojsci postoji, zna se kako možete da uđete i izađete. Ne možete da unosite i iznosite šta hoćete. Neko mu je pomagao da donese to oružje, da se snabdeva sa tolikim naoružanjem, tako da mislim da je trebalo da se ispitaju i odgovaraju pojedini ljudi koji su bili saučesnici. Svako snosi svoju odgovornost, pogotovu ako nosite uniformu Vojske Srbije ili policije, tada imate veću odgovornost nego običan građanin - rekao je Kristinin i Milanov otac.

On je rkeao da smatra da je Uroš Blažić imao nalogodavca i da je "ubeđen da nije sam uzeo pušku i išao da ubije nekog ko mu ništa nije skrivio".

- Trebalo je opširnije da se obuhvati. Ostali su ljudi koji su radili nelegalno i nisu odgovorno radili svoj posao da nastave da rade to što su radili do sada. Trebalo je da budu sankcionisani da ne dođe ponovo do ovakvih situacija kao što se desilo nama - istakao je Panić.

Podsetimo, Uroš Blažić je za krivično delo teško ubistvo osuđen na 20 godina zatvora, za nedozvoljeno držanje, nošenje i stavljanje u promet oružja i eksplozivnih materija na 10 godina, za otmicu takođe na 10 godina, a za neovlašćeno korišćenje tuđeg vozila na tri godine zatvora. Ipak, kako je u trenutku zločina bio mlađi punoletnik, maksimalna zatvorska kazna koja je, prema zakonu, mogla da mu bude izrečena jer 20 godina, što je i urađeno.

Njegov otac Radiša Blažić je za krivično delo nedozvoljeno držanje, nošenje i stavljanje u promet oružja i eksplozivnih materija osuđen na 12 godina zatvora, a za krivično delo teško delo protiv opšte sigurnosti na 10 godina zatvora, te je prvostepeno osuđen na maksimalnu jedinstvenu kaznu od 20 godina zatvora.



Autor: Jovana Nerić