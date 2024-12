Ratko Živković, zvani Zemo, čije se ime pominjalo kao ime čoveka koji je bio najveća krtica koju je kavački klan uspeo da podmetne škaljarcima, prema presretnutoj Skaj komunikaciji, dobio je milion evra za informacije koje su poslužile za četiri likvidacije tokom januara i jula u Grčkoj!

Podsetimo, vođe škaljaraca Igor Dedović i Stevan Stamatović ubijene su 19. januara u jednom restoranu u Atini, dok su sedeli na večeri sa suprugama i decom. Nekoliko meseci kasnije, 23. jula iste godine, na ostrvu Krf ubijeni su njihovi saradnici Alan Kožar i Damir Hodžić.

U optužnici Javnog tužilaštva za organizovani kriminal koja je podginuta protiv 19 okrivljenih, ime je i Ratka Živkovića.

- Zemo je bio ubačeni element kavačkog klana u škaljarski klan. Miloš Budimir ga je poznavao, bio je sa njim u zatvoru, on je dobio neku visoku kaznu za marihuanu i ležao je dosta u Zabeli. Kada je izašao, bio je u kontaktu sa nekim ljudima iz škaljarskog klana i on je faktički radio kao krtica za kavački klan od početka. Za to je na kraju dobio milion evra - ispričao je, kako se navodi, tokom saslušanja Srđan Lalić, koji ima status svedoka saradnika u postupku protiv klana Veljka Belivuka. Belivuk je inače, u optužnici za Atinu i Krf označen kao jedan od organizatora.

Tokom suđenja Belivukovoj kriminalnoj grupi, Lalić je svedočio i da su najveće poverenje u Živkovića škaljarci stekli posle likvidacije u Atini. U tom zločinu, učestvovao je i sam, pošto je bio u kontaktu sa pokojnom Kožarom i od njega pokušavao da dobije informacije o tome gde se "škaljarci nalaze".

- Radoje Zvicer, protiv kog se postupak vodi u Grčkoj je od Živkovića čiji je zadatak bio da održava kontakte sa pripadnicima suparničke kriminalne grupe saznao da se Stamatović i Dedović nalaze u Atini, koja mesta posećuju i gde se kreću - navodi se u optužnici.

Ostali članovi grupe, uključujući i Radoja Živkovića, rođaka Radoja Zvicera, učestvovali su u osmišljavanju povoda da se Zemo dopisuje sa Kožarom. On je potom razmenjene poruke, slikao i slao kavčanima. Tako im je prosledio slike teretane u kojoj Kožar trenira, restorana u kojima ruča i dvorišta u kom sprema roštilj.

Svedok saradnik na suđenju Belivukovom klanu otkrio je kako je Ratko Živković zvani Pišta i Zemo posle ubistva škaljaraca u Atini uspeo da zadobije potpuno poverenje Alana Kožara.



- Izvesni Pišta, na Skaju Zemo, koji je bio u Zabeli zbog droge uspeo je da se približi "škaljarcima" posle ubistva u Atini, jer im je obećao da za 200.000 evra može da likvidira jednog od egzekutora - Milinka Milija Brašnjovića. Posle dolaska Milija Brašnjovića iz Atine, iscenirana je njegova otmica i ubstvo, sa Milijem smo otišli u Kotež, svezali smo ga, prosuli smo lažnu krv po njemu, slikali i poslali slike kao da je ubijen, a potom smo iskopali rupu i slikali ga pored. Zemo je te slike poslao "škaljarcima" i tada su počeli da mu veruju - ispričao je svedok saradnik.

Zemo: Dobro jutro brate, voziš li taj svemirski bajs?

Kožar: Jutros vozio sad došao na ručak, lepo vreme. Ima li dosade kod tebe?

Zemo: A brate, znaš što živiš. Kod mene dosada ali ako završimo nešto pa da dođem kod tebe na sok

Kožar: Naravno brate, pitao sam za dokumenta ima i bosanska i hrvatska može da se završi, samo moraš ići tamo da predaš

Kožar mu potom otkriva i da je tokom leta 2019. boravio u Turksoj, ali da je tamo naleteo na neke "momke koje zna iz zatvora u Crnoj Gori" pa da se potom gliserom prebacio u Grčku. Piše mu i o tome da je celu zimu "proveo u šteku" i da mu je mnogo lakše sada pored mora.

Mesec dana pokušavali da lociraju "škaljarce" na Krfu Autor: Kurir

Pripadnici klana, razmišljali su da pošalju Turkinje da obilaze restorane jer "one mogu da sede po 10 sati u lokalu bez problema", pošto im je teško išlo da pronađu tačnu lokaciju na kojoj je Kožar.

Kožar: Jutros sam završio trčanje pa da se okupam u more. Pola sasta sam izvlačio ove točkove iz vode ko zna od čega je to ali će mi poslužiti kao teg. Ima 60 kila sigurno

Zemo: A ti uživaš brate moj. A nemaš teretanu tu brate?

Kožar: A dočepao se mora malo. Inače sam bio u bunker čitave zime.

Zemo: A tu ti je brate baš uživanje

Kožar: Da brate, ako bog da da sredimo bagru pa da se vidimo negde

Zemo: Važi brate, uživaj pa smo na vezi, odoh nešto da pojedem

Živkovića pita i da li ima osobu koja dobro "puca sa 400 metara", piše mu ko su mu neprijatelji koje planira da pronađe i likvidira a onda se Zemu za kog ne zna da je krtica, žali da je izgoreo na suncu.



Kožar: Slabo spavam izgoreo juče od sunca pa se budio

Zemo: Uzmi brate kažu da je jogurt dobar pa se namaži ako ti ne smeta

Kožar: Ma šta mi smeta, imam jogurt sad ću se namazati

Samo desetak dana pre nego što je ubijen, poslao mu je i slike roštilja koji je napravio u dvorištu. Te poruke, Zemo je prosledio ostalim članovima grupe uz poruku "kakava smo braća".

Zemo: Prijatno brate moj. A to je kod tebe uživanje tu, svaka ti čast brate, pravi si domaćin

Kožar: Hvala brate, a jutros nađoh ribara nekog starog u mali čamac i ulovio svega po malo, pa ui to i sad ana roštilj

Zemo: A sveže brate najjače još malo belog vina i uživanje. Vidim noćas ruskinja će da najebe

Kožar: Živeo brate (šalje mu i sliku čaše vina u dvorištu)



Narednog dana, pokojni Alan Kožar mu preko Skaja šalje poruke da planira da ubije Zvicera, Slobodana Kašćelana, Radoja Živkovića i još "dvojicu od kojih je jedan Spasojević kog baš mora da odere", na šta mu Zemo odgovoara da "ima kamikazu za taj posao".

Prema optužnici, Zemo i ubijeni Kožar, dopisivali su se i na dan ubistva ispred iznajmljene vile na Krfu. Pripadnici klana koji su ih čekali, kako se navodi, znali su da su Kožar i Hadžić otišli na ručak. Posle zločina, koje su kavčani proslavili na stadionu Partizana, rođak Radoja Zvicera obavestio je ostale učesnike da niko nigde ne sme da pominje Zemu, očekujući da će preko njega nastaviti da skupljaju informacije o škaljarcima.



- Sad ćemo da vidimo s kim će Zema da spoje, moraju ga spojiti sa nekim pa ćemo da nastavimo. Samo razmišljam da l da uzmem ja Zemov telefon pa da ja imam tu konzolu da se ne prepisujemo u porukama, da Zemo odmori malo, da završi ovaj pasoš i negde na put da ga pošaljemo, da se 15 dana, mesec, da se momak odmori - napisao je o poruci.

Posle likvidacije na Krfu, kako se sumnja, Ratko Živkovic je Belivuku i njegovom najbližem saradniku Marku Miljkoviću pomogao da u jednu kuću u Crnoj Gori namame i Mileta Radulovića Kapetana, koji mu je bio kum, a koji je ubijen kasnije.

- Inace, "škaljarci", uključujuci i Jovana Vukotića koji je 2022. ubijen u Istanbulu, dugo su verovali da je upravo Radulović a ne Živkovic krtica u klanu - podseća sagovornik Kurira.

Autor: Dubravka Bošković