'NISMO ZNALI DA JE TRUDNA, PORODILA SE NA TERASI' Baka bebe koja je BAČENA u kontejner otkrile jezive detalje slučaja koji je ŠOKIRAO Srbiju!

Mnogi bi rekli da za bebu koja je prekjuče oko 16,30 sati ostavljena u kontejneru u Malošištu važi ona stara izreka "Rodi me majko srećnog pa me na đubre baci", a kako saznajemo iz Univerzitetsko kliničkog centra (UKC) u Nišu, ova devojčica dobro napreduje i nema komplikacija od eventualnih promrzlina.

Nju je mentalno nestabilna majka Martina J. (22) porodila na terasi trošne kuće i odmah je zavijenu u beli čaršav ostavila u kontejneru u Ulici Avrama Stanimirovića u Malošištu u opštini Doljevac.

- Beba ženskog pola je smeštena na odeljenju neonatologije na Klinici za pedijatriju UKC Niš. Ona se nalazi u stabilnom zdravstvenom stanju i kontinuirano se prate njeni zdravstveni parametri - rečeno nam je u UKC o stanju ove bebe koja je na svet došla pre četrdesetak sati.

Još prve večeri, prekjuče, Kurir je od doktora Doma Zdravlja u Doljevcu, Miloša Dobroslavića saznao da beba nema nikakvih povreda.

Pitanje je šta bi bilo da lokalne komšije nisu pile pivo ispred prodavnice, a koja se nalazi preko puta kontejnera te su brzo reagovali i uneli bebu u zagrejan prostor trgovine.

Kako su se novinari uverili, Martina i njena porodica ne mogu da žive u gorim uslovima. Kada je temperatura jedva nešto iznad trećeg podeoka, ova porodica nema struju, već godinama je neokrečeno i može se reći da su često i gladni.

Njena majka, Jelena J. svedoči za Kurir da ona, suprug i Martina, preživljavaju mesečno sa nekih petnaestak hiljada dinara koliko iznosi socijalna pomoć, ali koju Martina ne prima jer nema ličnu kartu, a nema ni zdravstvenu knjižicu.

- Nema šta tu mnogo da se priča. Ona nam nije rekla, meni i Draganu (suprug) da je trudna, to niko nije znao, je l' ti kazujem. Men' je majka ostavila kad' sam bila dva meseci, men' drugi ljudi očuvali. Ne znam ko je otac bebe, tu neki priča da je onaj jedan što je dolazio iz selo Mekiš, al' koj' to znaje. Pituju me u policiju, što sam dala da Martina baci dete u kontejner, al' ja nisam ni znala kad' se porodila tu na terasu. Ja sam bila u wc i odjedanput se stvorila gužva. Sama se porodila i odma' je bacila dete, al' videli ljudi. Ja ne bi dala da se to desi s moje dete, čuvala bi ga, zadržala bi ga, kakav kontejner na ovu 'ladnoću - rekla nam je Martinina majka, odnosno baka Jelena J.

Njihov blizak rođak i komšija Branislav J. kaže da ova porodica teško živi od pre par godina.

- Mi ih gledamo odavde iz dvorišta. I oni su do pre dve, tri godine umeli da zasade paradjz, luk, povrće, ali sada ne. Martina je dobro dete uvek bila, nikada da ukrade ili prevari. Kada ostanu bez hrane, ona se navali tu na našu ogradu i ja joj kažem, "hajde uđi". Neće. Ali me nekako pogleda i ja znam šta je, odvojim neki dinar da im pomognem, da kupe neku kobasicu, hleb. Žao mi je svega toga, a vidim i Dragan da se trudi, on uzme po selu nešto poradi pa dobije neki dinar, al' slaba vajda oko toga. Moraju da se unormale, da izvuku lične karte, da malo doteraju uslove života. U kući je lom, a mogli bi da žive normalnije od socijalne pomoći - kaže ovaj njihov rođak.

Kako saznajemo po selu, otac Dragan voli i da potegne iz flaše malo više jer kako kažu "predao se pred životom". Za sve muke ove porodice je Centar za socijalni rad u Doljevcu, znao, ali niko nije dublje ušao u rešavanje problema.

Osnovno javno tužilaštvo je pokrenulo istragu protiv Martine, ali neka vrsta optužnice nije doneta, a pitanje je i da li će biti jer je psihijatrijski bolesnik. za sada je samo okarakterisano krivično delo, ubistvo bebe nakon porođaja u pokušaju.

