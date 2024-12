JEZIVO! Majka ubijene devojčice u 'Ribnikaru' otkrila šta je Kostina majka uradila posle masakra

Majka Ane Božović, koju je 3. maja prošle godine u Osnovnoj školi ''Vladislav Ribnikar'' ubio u krvavom piru Kosta K, Ninela Radičević, prokomentarisala je istupanje advokata Kecmanovića i njegovo iznošenje vrednosti imovine koju ova porodica poseduje.

Prema njenim rečima, tako nešto je neukusno i sramno, a ono što najviše boli sve porodice žrtava jeste činjenica da su se Vladimir i Miljana Kecmanović izjasnili da nisu krivi.

- Što se tiče sudskog procesa gde mi tužimo porodicu Kecmanović tu ide sve kako treba. Svedočili su i starije braće i sestre. Imali su potrebu da se i njihov glas čuje. To su za mene heroji! Da deca od 16, 17 godina izađu pred sudiju i pričaju o svojim najdubljim emocijama. To su deca koja su od tog momenta postali veliki ljudi. U jednom momentu naterana su da odrastu - kaže majka ubijene devojčice i ističe da se slaže sa odlukom da u tom delu gde braća i sestre svedoče bude zatvoren javnost.

Kako je rekla, za samo ubistvo niko neće odgovarati.

- Vi sada imate situaciju da niko ne odgovara za masovno ubistvo, a imate roditelje koji kažu da nisu krivi - objašnjava Ninela Radičević i dodaje da sve porodice boli to što je porodica Kecmanović izjavila da se ne oseća krivim i odgovornim za činjenje njihovog deteta.

Ona se osvrnula i na činjenicu da je majka dečaka-ubice pokušala da prebaci imovinu na treću osobu, što je prema njenom mišljenju, to bio znak da nešto krije.

- Onda kada čujete reči njihovih branilaca, evo jedna od poslednjih priča je o tome kolika je njihova vrednost imovine i kako oni neće moći da sve te sudske procese finansijski izdrže. I kako je sve ovo besmisleno, parafrazirajući, trošenje novca, jer svaki taj izlazak na sud košta negde oko 30 hiljada evra?! Mene zanima kako se došlo do te cifre? Ja moram da podsetim da je Miljana Kecmanović pokušala da neposredno posle trećeg maja prebaci imovinu na druga lica kako ne bi mogla da se zamrzne ta imovina, kao što se i desilo - navela je ona i dodala:

- Meni se čini da je to malo skretanje pažnje javnosti. Ja samo moram da objasnim jednu stvar. Mi ne tužimo porodicu Kecmanović da bismo naplatili svoju bol, naša bol nema cenu. Tako da sve te priče, strašni komentari da mi sad kao razmišljamo o novcu, evo ja kažem: "Budi u mojoj koži pola sata pa da vidimo da li ćeš ti uopšte misli o novcu pasti na pamet". Potpuno je besmisleno i sramno što je advokatica uopšte pominjala novac u svemu tome i ne znam ni šta je bila poenta. Evo, meni je jako žao što porodica Kecmanović sve pare daje na advokata. Pa neka nađu, ne znam kako to ide, po službenoj dužnosti advokata koji će da ih brani, sigurna sam da je i to moguće. Mislim, stvarno je sramotno pričati o tome.

Ninela ističe da zgrada u kojoj je Kosta K. počinio masovni zločin, više ne može biti škola.

- Mi ćemo raditi na formiranju multidiscplinarnog tima, puno vremena smo utrošili na formiranju tog tima da se uradi projektni zadatak za idejno rešenje. Treći maj je za dva meseca i radi se na idejnom rešenju za obeležavanje trećeg maja.

Osvrnula se i na inicijativu Viktimološkog društva pokrenuta je inicijativa da 3. maj postane Dan sećanja na sve nevine žrtve.

- Mislim da je jako važno, kao majci žrtve meni treba samo mir. Sve ovo vas samo dodatno traumatizuje. Treći maj ne sme da se zaboravi i donošenje takve odluke da treći maj bude Dan žrtava, meni to daje nadu - kaže Ninela Radičević za beogradske medije.

Podsetimo, Marina Ivelja, zastupnica porodice Kecmanović, izjavila je nakon jednog od prethodnih ročišta da je imovina porodice procenjena na 598.500 evra, te je tražila da se parnični postupak po tužbama porodica žrtava obustavi do okončanja krivičnog.

Autor: Dubravka Bošković