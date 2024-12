POČELO SUĐENJE ZA POKUŠAJ UBISTVA U BRZOM BRODU: Osumnjičeni Nišlija je neuračunjiv!

Pred Višim sudom u Nišu danas je počeo postupak za izricanje mere bezbednosti obaveznog čuvanja i lečenja u psihijatrijskoj ustanovi Nišliji L.S. (27) zbog pokušaja ubistva.

On je 24. avgusta u niškom naselju Brzi Brod nožem naneo teške telesne povrede tridesetpetogodišnjem meštaninu A.M.

Uhapšen je dan kasnije zbog sumnje da je počinio ubistvo u pokušaju ali je tokom istrage koju je vodilo Više javno tužilaštvo u Nišu obavljeno i njegovo neuropsihijatrijsko veštačenje.

Veštaci Specijalne zatvorske bolnice u Beogradu izjasnili su se da je L.S. zločin počinio u neuračunljvom stanju pa je Više javno tužilaštvo odlučilo da predloži da mu se izrekne mera bezbednosti obaveznog čuvanja i lečenja u psihijatrijskoj ustanovi.

Do krvavog obračuna došlo je u Ulici Pavla Sofrića u centru ovog niškog naselja kada je napadač koji inače živi u naselju Suvi Do, nožem naneo dve ubodne rane meštaninu Brzog Broda A.M.

A. M. živi na samo stotinak metara od mesta gde je napadnut. Njegova supruga M.M. tada je kazala da je on uboden u rame i stomak te da ne zna zbog čega je napadnut ali da je od komšija čula da se radi o problematičnoj osobi koja je i ranije nasrtala na ljude iz ovog naselja.

Na samo pedesetak metara od mesta gde je napadnut A.M. , povrede nožem je 1. avgusta ove godine zadobio dvadesetpetogodišnji S.M. Zbog toga što m je naneo teške telesne povrede uhapšen je M.I. (26) iz okoline Niša.

Ova dva teška incidenta u relativno kratkom vremenskom periodu uznemirila su meštane ovog naselja.

- Ovde živim od 1969. godine i ovo se ranije nije dešavalo. Ko su ti ljudi, odakle su, nemamo pojma uopšte ni zašto dolaze ovde u naselje i izazivaju takve događaje. To se nije dešavalo dok je ovde bila policijska stanica, otkako su je ugasili stvari su se mnogo pogoršale. Smatram da je to razlog što su nastali problemi, ovde ima četiri hiljade domova, nisu trebali da gase stanicu. Dok je ovde bila policija sve je bilo u redu - kazao je Svetislav Jovanović koji žvi u Brzom Brodu.

Autor: Iva Besarabić