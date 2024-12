Šok! Vračarac podizao nogavice i raskopčavao košulju kako bi sudiji pokazao TETOVAŽE

Filip Grujić, koji je optužen da je pripadnik takozvanog "vračarskog klana", na čijem su čelu prema navodima optužnice bili Nikola Vušović, zvani Džoni sa Vračara i odbegli Radoje Zvicer, izašao je danas za sudsku govornicu Specijalnog suda u Beogradu, i zadigao farmerke do kolena da bi pokazao da na nogama ima tetovaže do kolena i da on nije osoba za koju tužilaštvo tvrdi da je preko Skaj aplikacije razmenjivala poruke i fotografije.

Prethodno su, inače u sudnici, kao dokaz da se okrivljeni Grujić krije iza jednog od Skaj naloga, prikazane fotografija prekrštenih nogu na sportskom terenu, koje nisu tetovirane.

Izvedene su i poruke koje se prema navodima tužilaštva odnose na Grujića, odnosno hapšenje određenih osoba, kao i prepiske da su išli da pale automobil.

- Onaj mali je pao i onaj debeli sa njima, debeli sve namestio, namešta još, možda pomene i lubeničara jer je on trebalo da ih vozi tamo, ne znam znaću tačno šta je rekao, drži ga neki specijalni tim - piše u jednoj od poruka.

- Kola smo neka noćas popalili eno sestra diže frku zove ambasade - navodi se u sledećoj.

- Kreće pratnja, ma kreće užas, išao je u CG dole da radi neke Crnogorce valjda, pa je tamo pao, aj da vidimo polako šta se dešava - navodi se dalje.

Prema navodima optužnice, podsetimo, kriminalna grupa se tereti da je zapalila automobil tadašnjeg partnera Jelene Savić, rođene sestre Strahinje Savića, koji je u januaru 2021. uhapšen u Crnoj Gori. Kako se navodi, kriminalna grupa, pokušala je da ga zastraši preko članova porodice da ne pristane na saradnju sa istražnim organima. Klanu se na teret stavlja i da su pokušali da ga ubiju u pritvoru u Bijelom Polju, tako što su mu preko sestre koja za to nije znala, dostavili pečenje u koje su ubrizgali cijanid, ali na sreću on nije delovao jer je prasetina bila vruća.

Među dokazima koji se odnose na Grujića, u sudnici su izvedene i poruke u kojima piše da ga je "u Zemunu uhvatila policija u saobraćajnom prekršaju jer je vozio pod dejstvom kanabisa", pa je sudija navela da je novčano kažnjen te noći i da o tome postoji dokaz.

Potom je u sudnici prikazana i prepiska sa društvene mreže Instagram na kojoj se vidi fotografija muškarca. Grujić je tada ponovo izašao za govornicu, otkopčao deo košulje, kako bi pokazao da ispod vrata ima tetovažu koju nema osoba sa slike, a koja bi se videla jer se fotografisao u džemperu sa ve izrezom.

- Kao prvo da vidite tetovaže koje ja imam da li treba da se otkopčam, lice je u dzemperu ja kad raskopčam imam tetovaže - rekao je Grujić, potom raskopčao košulju za govornicom.

U sudnici je potom prikazana fotografija muškarca ispred radnje u tržnom centru, uz poruku "vidiš da kamera ne valja isto", a za koju se navodi da je optuženi Nikola Božilović. Na sledećoj je isti muškarac u bade mantilu koji pravi selfi u ogledalu, a potom muškarac u frizerskom salonu, a na jednoj od fotografija isti muškarac sa flasterom na licu, a pored njega, kako navodi tužilaštvo optuženi Aleksandar Naumovski kako pokazuje tri prsta.

Optuženi, međutim, nisu želeli da se izjasne da li su oni na fotografijama, ali je sudija Svetlana Aleksić konstatovala da se na svim fotografijama vidi okrivljeni Božilović, dok je na poslednjim sa optuženim Naumovskim.

Autor: Snežana Milovanov