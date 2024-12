LAZA BOMBAŠ BI DA IZAĐE IZ ZATVORA! Vođa valjevskog klana žalio se Apelacionom sudu - osuđena 35 godina zbog OVOGA!

Milan Lazarević (54) zvani Laza Bombaš, vođa "valjevske grupe", koji je osuđen 35 godina zbog podstrekavanja na ubistvo boksera Željka Đedovića (30) iz okoline Valjeva, žalio se na prvostepenu presudu Apelacionom sudu u Beogradu! Kako se nezvanično saznaje, Lazarević je preko advokata uložio žalbu na prvostepenu odluku, u kojoj je naveo da nije kriv, te da nema veze sa ubistvom Đedovića, kao ni sa dva krivična dela iznude.

O žalbi će u narednom periodu odlučivati Apelacioni sud, koji može da potvrdi, preinači ili ukine presudu.

Kako se saznaje, Lazarević se nalazi u beogradskom Centralnom zatvoru, gde su i ostali osuđeni članovi njegove grupe.

- Posećuju ga sestra i sestrić. Dok je bio u pritvoru, umro mu je otac, a majka mu je ranije preminula. Razveden je odavno, a supruga sa njihovim punoletnim sinom živi u Švedskoj - kaže sagovornik Informera.

Lazarević je nekad žario i palio Valjevom, a dolazio je čak i u sukob sa Nebojšom Joksovićem Joksom (53), nekadašnjim prijateljem Darka Šarića (53). Držao je agenciju "Polito" za obezbeđenje i bio je glavni bos u gradu.

Laza Bombaš je uhapšen 2009. godine i u pritvoru je proveo sedam i po godina. Za to vreme bio je u strogo čuvanom delu Centralnog zatvora, koji zovu "Hilton", a u kojem su tada bili Milorad Ulemek Legija i Andrija Drašković.

Potom je pušten u kućni pritvor uz nanogicu i branio se sa slobode. Međutim, on se 2022. godine, tokom kratke pauze, išetao iz suda bez javljanja i nije se vratio. Veće mu je zbog toga, zbog opasnosti od bekstva, odredilo pritvor, a uhapšen je ponovo u oktobru 2022. godine.

Zbog ponovnog hapšenja, Laza Bombaš je stupio pet i po meseci u štrajk glađu.

- Lazarević nije uzimao hranu, već samo vodu. Kako više nije mogao da hoda, pristao je da mu daju infuziju u bolnici Centralnog zatvora. U štrajk je stupio 12. oktobra 2022. godine. On je tvrdio da je izašao jer mu je bilo loše, te da je izašao i otišao kod lekara - podseća izvor.

Devetorici članova "valjevske grupe" sudilo se punih 13 godina. Za to vreme promenjene su četiri sudije, odloženo je u proseku svako drugo suđenje, a nije doneta nijedna presuda koja se odnosi na celu grupu.

Posle 13 godina suđenja, ometanog bizarnim skandalima, zahtevima za izuzeće sudija sudskog veća i tužioca, valjevskoj kriminalnoj grupi 8. novembra prošle godine izrečena je presuda od 111,5 godina robije.

Osuđeni na 111 godina robije

Drugooptuženi Zoran Jeličić kao direktni izvršilac ubistva Đedovića osuđen je takođe na 35 godina. Trećeoptuženi Milan Milijanović, inače nekadašnji policajac osuđen je na 15 godina takođe za ubistvo Đedovića. Nebojši Goloskokoviću odmerena je kazna od sedam i po godina zatvora, a Aleksandru Pavloviću sud je odmerio kaznu zatvoru od 5 godina. Dejan Velimirović osuđen je sa četiri i po godine. Mirko Lazarević pet godina i Marko Miličković na četiri i po godine.

Optuženom Lazareviću i Jeličiću, sudija Svetlana Aleksić je tada produžila pritvor do pravosnažnosti presude. U sudnici su bili prisutni i bivši policajac Milan Milijanović, kao i Aleksandar Bošković, koji je oslobođen optužbe.

Laza Bombaš, kojeg je branilo ukupno pet advokata u sudnici se tada pojavio sa dužom sedom kosom i puštenom bradom, a pre izricanja presude se prekrstio i okrenuo prema publici u kojoj je bila njegova sestra i rođaci. Sa sobom je doneo Bibliju koju je držao sve vreme dok je sudija čitala presudu. Laza Bombaš je i ranije sa sobom nosio uvek Bibliju na suđenja, ali je držao pored sebe. Nakon izricanja presude, samo je vrteo glavom na taj način pokazujući nezadovoljstvo izrečenom prvostepenom kaznom.

Sudilo mu pet sudija

U obrazloženju presude sudija Svetlana Aleksić je istakla da postoje dokazi, da je Laza Bombaš angažovao Zorana Jeličića za ubistvo Zorana Đedovića. Kako je rekla, policijsku opremu im je dao osuđeni Milijanović, a 3. aprila 2009. izvršeno je ubistvo. Lazarević se plašio da će mu se Đedović osvetiti po izlasku iz pritvora te je angažovao Jeličića da ga ubije.

Kritičnog dana dovezao je Jeličića ispred sportske hale u Valjevu u belom "golfu" i dao mu pištolj "CZ" i "kolt".

- Kada je Đedović izašao iz hale Jeličić, koji je bio obučen u policijsku uniformu viknuo je Đedoviću da podigne ruke gore, ali se ovaj oglušio o to naređenje. Potom je Jeličić u njega ispalio pet hitaca tri u telu i dva u glavu-rekla je sudija ističući da je ovo suđenje trajalo više od 13 godina zbog niza zlopupotreba odbrane. On je navela da je pri tom bilo angažovano 30 do 40 branilaca i da je bilo podneto čak 400 zahteva za izuzeće sudija sudskog veća i tužioca.

Sudija Svetlana Aleksić je peta sudija po redu i upravo ona je okončala proces.

