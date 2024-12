Bio je petak, 20.decembar 2019.godine kada se u 7.25 časova u niškom naselju Brzi Brod, pred devojčicom (12) iz Suvog Dola, zaustavio “fijat punto”.

Muškarac u srednjim četrdesetim godinama, sitnijeg rasta, koji se predstavio kao “majstor Bojan”, ljubazno ju je upitao za put do škole i ponudio se da je poveze nekoliko stotina metara, kako bi mu pokazala gde da prođe. Devojčica je prvo odbila a onda je pristala da uđe u automobil na nagovaranje ljubaznog neznanca: u trenu kada su se zatvorila vrata na “puntu” počela je drama koja će se okončati najvećom poterom u novijoj istoriji Srbije u kojoj je učestvovalo više od 800 policajaca, vojnika, pripadnika snaga bezbednost i dobrovoljaca.

Za volanom automobila koji je, ispostaviće se, prethodne večeri ukraden u susednom selu Malča, nije bio nikakav školski majstor Bojan već ozloglašeni manijak Ninoslav Jovanović (45) iz Malče, osuđivani silovatelj dece koji je nadimak Malčanski berberin dobio jer je svoje maloletne žrtve šišao pre zlostavljanja! Do tog momenta Jovanović je iza rešetaka proveo pola života, odnosno 22 godine, a poslednji boravak na robiji očigledno je iskoristio da dobro isplanira svoje sledeće zlodelo.



Oteo devojčicu na prevaru

Devojčica je brzo primetila da ne idu prema školi, ali još uvek nije znala ko je čovek za volanom, Jovanović joj je rekao da su pošli kraćim putem. Ubrzo nakon toga saopštio joj je da je oteta jer je njen otac ukrao dijamant od neke babe iz Niške Banje i da će morati da bude sa njim dok ga on ne vrati. Tada joj je prvi put zapretio da će joj ubiti roditelje ako ga ne bude slušala. U blizini Malčanske petlje skrenuli su sa puta i uputili se do improvizovane kolibe koju je manijak ranije napravio. Devojčica je pokušala da pobegne, ali ju je Jovanović sustigao, udario je po glavi i odsekao joj pramen kose, a zatim je odvukao do kolibe. Tu su ostavili automobil i pešice krenuli u pravcu Knjaževca, hodajući prugom.

Policija objavila sliku otmičara

Policija je dobila prijavu nestanka devojčice koja se tog dana nije pojavila u školi, ali još uvek se nije znalo da je žrtva otmice sve dok nije pronađen ukradeni automobil u blizini groblja u Malči. Utvrđeno je da je to vozilo viđeno u Suvom Dolu 20.decembra i tada se prvi put posumnjalo na Malčanskog berberina koji je nestao iz Malče u junu 2019.godine i koga niko nije viđao mesecima. DNK tragovi su potvrdili crne slutnje: u autu su bili i nestala devojčica i Jovanović. Četvrtog dana potrage u gustom šiblju kod obližnjeg sela Malča pronađen je ranac devojčice u dobro napravljenom skrovištu u kom je bio šator i vreća za spavanje. Počela je opsežna potraga za Malčanskim berberinom, petog dana potrage policija je objavila fotografiju otmičara i zatražila pomoć od građana.

Išao prugom sa otetom devojčicom

Policija, žandarmerija, vatrogasno - spasilačke jedinice, lovci, planinari, dobrovoljci, krenuli su u pretragu terena. U jednom trenutku za otetom devojčicom je tragalo oko 800 ljudi - policajaca, vojnika, vatrogasaca, planinara i dobrovoljaca, uz podršku termovizijskih dronova granične policije, helikoptera i pasa tragača. Malčanski berberin, koji je nekada radio kao šumar, odlično je poznavao teren što mu je pružalo mogućnost da danima izmiče poteri. Bekstvo mu je olakšavao veliki broj napuštenih kuća i pojata u tom kraju, koje je policija morala redom da pregledava. Jedna od dojava otkrila je da je Malčanski berberin viđen kako sa devojčicom ide duž pruge od Malče ka Svrljigu, pa su sve snage usmerene na tu stranu.

Pretio joj ubistvom roditelja

Pregledano je oko 50 sela, na pojedinim mestima su pronađeni tragovi boravka Jovanovića sa devojčicom. Potraga po selima oko Knjaževca otkrila je da su obijene tri kuće iz kojih je uzimana hrana. U štali jedne kuće u selu Orešac, pronađena je i kosa, na mestu gde je poremećeni manijak ošišao dete. Jedan meštanin je prijavio da mu je u Malčanski berberin tražio flašu vode i da je devojčica bila s njim. Devojčica je bila gladna, umorna i iscrpljena. On joj je govorio joj je da mora da nastavi, da ne sme da stane, da mora da hoda. je plakala i molila je da je pusti kući, jer se plašila, a on je udarao u glavu i stomak i pretio joj da će joj ubiti roditelje, što je devojčicu plašilo jer je verovala da to može da se dogodi. Kada bi nailazili na ljude, da ne bi tražila pomoć, govorio joj je da su oni zli, da mogu da ih ubiju, da mora da trči. Ona se plašila mraka, zvukova koje je čula, a Jovanović joj je dodatno plašio sekući joj kosu i govoreći joj je da će joj ubiti roditelje.

Devojčica spašena, manijak pobegao kroz prozor



Krug se sužavao, ali je Jovanović uspevao da izmiče poteri. Sve do 29.decembra kada je na poziv policije da provere kuće u kojima niko ne boravi, meštanin Emil Živić iz Pasjače, zatekao otmičara i otetu devojčicu.

Dvorište kuće u kojoj je viđen Malčanski berberin

- Prolazio sam sa sinom i rešio da svratim da obiđem kuću u Pasjači. Kada smo prišli video sam da su u suterenu jedna vrata odškrinuta, pa sam prišao da ih zatvorim. Verovatno je monstrum na spratu kuće tada čuo lupnjavu. Sin ga je video na prozoru, jer je odmah pokušao da iskoči sa druge strane - ispričao je Živić za "Blic". Znao je da mora brzo da se snađe i improvizuje.

- Viknuo sam sinu: "Daj pištolj!" iako nemamo oružje, ali morao sam da se snađem. Taj čovek je odmah istrčao na drugu stranu na prozor, pa preko terase skočio na zemlju. Našao se oči u oči sa mojim sinom! - opisao je on dramatičnu situaciju. Malčanski berberin odmah se dao u beg preko livade.

- Krenuo sam za njim da bi video kojim putem ide i javio policiji. Sin je za to vreme ušao u kuću, dozivali smo "curo, curo", jer smo pratili dešavanja na televiziji, ali se devojčica nije javljala. Onda je sin ušao u jednu od soba i viknuo: "Evo je, živa je!" Obavestili smo odmah policiju - ispričao je Živić. On je dodao da mu je u trenu laknulo kada je video da devojčica nema povrede po licu.

- Bila je bleda kao ja sada. Samo sam je pogledao u lice, video da nema povrede po licu i onda sam bio radostan. Tri put sam se prekrstio u ime Boga - kaže ovaj hrabri čovek za "Blic". Pod utiskom laži koje joj je manijak plasirao danima, prve reči devojčice pod dolasku policije bile su: “Molim Vas nemojte da me bijete".

Uhapšen na groblju

Potera za Malčanskim berberinom je nastavljena sve do 5. januara 2020. godine kada je prvo viđen u selu a potom uhapšen na malčanskom groblju.

Na suđenju u Višem sudu u Nišu 5.januara 2021.godine osuđen je na doživotnu robiju zbog otmice i silovanja maloletne devojčice, što je bila prva kazna ne vrste od izmene Krivičnog zakona 1.decembra 2019.godine.

Veštačenjem je nesumnjivo utvrđeno da je Jovanović bio uračunljiv kada je činio krivična dela, što su pred sudom potvrdili psiholog i psihijatar koji su bili deo tima veštaka.

Doživotni zatvor jedina kazna

Reči sudije Višeg suda u Nišu Tamare Savić, predsednice sudskog veća koje je izreklo istorijsku presudu, još uvek odzvanjaju kao opomena.

- Ponovnim puštanjem na slobodu bilo kada, on bi našao novu žrtvu. Doživotni zatvor je jedina kazna koja ga može sprečiti da čini krivična dela - rekla je prilikom obrazlaganja presude u Višem sudu u Nišu, sudija Tamara Savić. Jovanović je od hapšenja 5. januara 2020. godine bio u pritvorskoj jedinici KPZ u Nišu, gde je dočekao pravosnažnost presude Višeg suda u Nišu kojom se osuđen na doživotnu robiju. Apelacioni sud u Nišu je 5.jula potvrdio presudu Višeg suda nakon čega je Jovanović iz Kazneno popravnog zavoda u Nišu prebačen u zatvor Zabela kod Požarevca.

Umro od srca u zatvoru

Umro je 7.jula 2022.godine od srca, nakon što mu je pozlilo u zatvorskoj sobi. Nakon što je osetio tegobe Jovanović je prevezen je prvo u zatvorski stacionar a nakon toga i u bolnicu u Požarevcu gde je preminuo pole nekoliko časova.

Autor: Dubravka Bošković