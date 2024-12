Nastavljeno suđenje Belivukovom klanu: Miljković u pratnji petorice stražara izašao za govornicu

Suđenje Veljku Belivuku, Marku Miljkoviću i ostalim optuženima koji se terete za sedam ubistava, trgovinu drogom i oružjem, otmice i silovanje jednog mladića u prostorijama na stadionu Partizana, nastavlja se u Specijalnom sudu u Beogradu.

Optuženi koji su u pritvoru Centralnog zatvora, u dva konvoja marice, u pratnji Žandarmerije uz povremenu obustavu saobraćaja i zavijanje sirena duž trase, prebačeni su u zgradu suda u Ustaničkoj ulici.

Podsetimo, tokom prethodnih suđenja, trojica nekadašnjih pripadnika klana Srđan Lalić, Bojan Hrvatin i Nikola Spasojević, koji su u međuvremenu postali svedoci saradnici detaljno su govorili o zločinima klana, a pitanja su im postavljali i optuženi. U nastavku su

U nastavku suđenja, optuženi Marko Miljković trebalo bi da nastavi da iznosi primedbe na njihove iskaze.

Sudsko veće ušlo je u sudnicu i počelo sa prozivkom prisutnih u sudnici. Prisustvo su potvrdila dva tužioca za organizovani kriminal, koji zastupaju optužnicu, zatim Belivuk i njegovi advokati, a potom i ostali optuženi.

Marko Miljković pozvan je za govornicu, a Belivuk je najavio da i on želi da govori kasnije.

Miljković je izašao za sudsku govornicu u pratnji petorice stražara, noseći papire u rukama.

- Pre nego što počnem, rekao bih nešto o lopati i Srđanu Laliću. Citiraću Lalića, kako je precizno rekao. Kaže "ova lopata je bila korišćena pri otmici Lazara Vukićevića", a na lopati nema traga ni navodno oštećenog Vukićevića ni Lalića - rekao je Miljković, a potom prešao na iskaz svedoka saradnika o ubistvu Gorana Mihajlovića. Prema optužnici, Mihajlović je otet 2. aprila 2019. a potom otrovan u Ritopeku.

Njegovo telo je, kako tvrdi tužilaštvo a potvrđuju i svedoci saradnici, prebačeno u vikendicu u Surduku, gde je spaljeno.

- Kako je otet, to je enigma i za tužilaštvo. Saradnik Nikola Spasojević tvrdi da je učestvovao u otmici, a Lalić je bio u inostranstvu i navodno zna bolje šta se desilo. Ja tvrdim da se ta otmica nije ni desila. Spasojević je trebao da potvrdi navode optužnice da smo Mihajlovića Belivuk i ja otrovali nepoznatim otrovom, međutim intelektualne sposobnosti Spasojevića ne dozvoljavaju da zapamti tako nešto, pa kada ga je tužilac pitao jel mu video lice i jel imao nešto, on kaže nije. Dalje, kaže optužnica da smo mu oblepili lice sivom lepljivom trakom do nosa, da smo ga tukli i mučili, a Spasojević ne priča ni da smo ga tukli i mučili. Kaže malo je pričao sa njim, pa posle kaže nije pričao sa njim, nigde ne precizira da smo uzeli nešto od njega. Srđan Lalić nije učestvovao ali navodno bolje zna, čak prepoznaje oružje na slikama - nastavio je Miljković tvrdeći da svedoci saradnici nisu govorili istinu ni kada su govorili o trovanju Mihajlovića i pominjali cijanid.

Autor: Snežana Milovanov