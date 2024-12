TUŽNA SUDBINA PRVE ŽRTVE SNEŽNE OLUJE U SRBIJI! Rođak neutešan: Mladi Vladan nedavno ostao bez majke...

Vladan J. (23) je poginuo u teškoj saobraćajnoj nesreći. Automobil kojim je upravljao je proklizao i udario u cisternu usled snežnih padavina.

Vladan je poginuo u teškoj saobraćajnoj nesreći koja se dogodila jutros u Smederevu kada je automobilom marke "fijat punto" usled snežnih padavina, proklizao i udario u cisternu. Vest da je Vladan poginuo potresla je sve meštane nadomak sela kod Smedereva gde je živeo sa sestrama.

- Ne mogu da verujem da je poginuo. Bio je divno dete, napaćeno.. Ostao bez oca i majke, sa dve sestra, radio, snalazio se kako je znao i umeo - kaže rođak poginulog mladića.

Ostali bez oba roditelja

Kako kaže sagovornik, Vladanov život je bio težak, praćen tragedijama. Kao mali ostao je bez oca, a nedavno mu je preminula i majka.

- Otac mu je umro kada je on imao otprilike sedam godina, majka mu je preminula nedavno. Živeo je sa dve sestre. Radio u prodavnici, prodavao je voće i povrće, bio je vredan dečko. O njemu samo reči hvale imam da kažem. Ovo je tragedija ogromna, dve sestre su ostale same bez brata. Ne daj Bože nikome - kaže Vladanov rođak.

Prva žrtva nevremena

Nesreća se dogodila jutros oko 6 sati kada je automobil kojim je, kako se sumnja upravljao Vladan, usled velikog nevremena i snega, proklizao i udario u cisternu.

Kako se saznaje, na lice mesta izašao je dežurni tužilac Osnovnog javnog tužilaštva u Smederevu koji je obavio uviđaj. Za sada nije poznato da li je mladić vozio više od dozvoljenog ili je preticao cisternu usled čega je proklizao i sudario se sa njom.

- Na mestu saobraćajne nesreće su bile jezive scene. On je stradao na jako opasnoj krivini na kojoj je do sada bilo više nesreća. One se dešavaju i kada je lepo vreme, a kamoli sada kada je vejavica - kaže izvor "Blica" upoznat sa slučajem.

Reč je o starom smederevskom putu koji vodi ka Beogradu. Zbog velikih padavina, saobraćaj je otežan u skoro svim krajevima Srbije.

