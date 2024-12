OSUĐEN MONSTRUM IZ ŽARKOVA: U napadu bolesne ljubomore IZMASAKRIRAO suprugu nožem, pa sebi presekao vene

Taksista Radan Vasiljević (68) osuđen je danas u Višem sudu u Beogradu na 20 godina zatvora zbog ubistva supruge Slavice (54), koju je 9. decembra 2021. u nastupu bolesne ljubomore izmasakrirao nožem u njihovoj porodičnoj kući u ulici Veljka Petrovića u naselju Žarkovo.

Njemu je, kako saznajemo, izrečena i mera obaveznog lečenja od alkoholizma i produžen mu je pritvor do pravosnažnosti presude.

Krvavi pir Vje započeo oko 12.30 sati, kada je pijan došao kući i odmah s vrata krenuo da se svađa sa Slavicom koju je godinama psihički i fizički maltretirao. Potom ju je celu noć tukao, šamarao, vezao joj noge, sekao kosu i odeću, tražeći da mu prizna da ga vara...

Na kraju ju je ubio sledećeg dana oko podneva, jer je htela da ide na posao. Zadao joj je čak 17 povreda nožem, od čega 14 ubodnih, a potom je istim nožem i sebi prerezao vene na obe ruke!

- U jednom trenutku je iz kuhinje uzeo nož i nasrnuo na nesrećnu ženu. Ona je pokušala da se odbrani, ali ju je više puta izbo po telu. Slavica je pala i na mestu ostala mrtva. Kada je shvatio šta je učinio, nasilnik je istim nožem sebi prerezao vene na obe nadlaktice - rekao je tada Informerov sagovornik iz istrage.

Tokom suđenja, Vasiljević je izneo neverovatnu odbranu:

- Nisam hteo moju Slavicu da pominjem u negativnom smislu, ali mi je rekla: 'J....u ti mamu za ovo što si mi uradio'. Zgrabio sam nož sa stola i... Nisam hteo da je ubijem, samo da je povredim. Ja sam nju najviše voleo... Zašto da mi opsuje majku, koja je mnogo učinila za nju i našu porodicu. To me je povredilo i potreslo, pa sam ustao sa male drvene stolicice i zgrabio nož. Nisam ciljao gde ću da je ubodem. Sećam se da sam je ubo sa strane i u leđa i posle toga nijednog uboda se više ne sećam.

On je takođe rekao da nije išao u kuhinju da uzme nož iz kutije za noževe, kako je to ranije ispričao u tužilaštvu, već da je nož bio tu.

- Da sam išao, verovatno bih se ohladio i zašto bih uzeo najmanji. Njime sam posle sebi presekao vene na levoj ruci, ali je bio tup, i tada sam otišao u kuhinju i uzeo veliki nož i njime presekao vene na desnoj ruci. Povlačim sve svoje prethodne izjave, jer sam tada samo hteo da umrem i dao sam ih u bunilu i transu - istakao je kroz suze Vasiljević.

U prvom trenutku, podsetimo, okrivljeni je priznao da je pio rakiju i ispitivao Slavicu da li ga vara i sa kime. Na kraju je izbo 17 puta, pokrio je ćebetom i sebi prerezao vene, legao kraj nje na tepih i zvao sina da odmah dođe kući, dok je drugom sinu u inostranstvu javio da mu je ubio majku.

Zavisnik od alkohola

Njegov branilac Vanja Gajić osporavao je u završnoj reči da je Vasiljević počinio teško ubistvo i kazao da nije tačno da je žrtvi ograničavao kretanje, uzimao zaradu, koju je trošio na kocku i alkohol, zabranjivao joj da se sređuje.

- On je zavisnik od alkohola i usled toga je počinio krivično delo, jer su mu popustile kočnice. Iskreno se kaje i žali što je to uradio. Plakao je u sudnici, a pokušao je i sebi da presudi. Nije pokušao da sakrije šta je uradio. Moj branjenik nije hteo da ubije suprugu, jer da jeste ne bi joj dozvolio da skine trake kojima je vezao oko nogu, ne bi legao da spava, pa da ona pobegne. Učinio bi to odmah tokom noći, a ne u podne kada se probudio. On je eventualno kriv za nasilje u porodici ili za ubistvo na mah. Kada ga je pokojna opsovala, on je u besu uzeo nož i ubadao je, ne ciljajući vitalne organe. Smrt je nastupila iz nehata - naveo je advokat Gajić.

On je, posle izricanja presude, izjavio za Informer da će na nju svakako da uloži žalbu te da će insistirati na novom veštačenju Vasiljevićeve uračunljivosti u trenutku zločina.

Autor: Iva Besarabić