Drama kod Bosanskog Petrovca: Trudnica zarobljena u smetovima

U selu kod Bosanskog Petrovca u snežnim nametima zarobljena je jedna trudnica. U toku je akcija probijanja kroz sneg do sela Smoljana i Krnja Јela, gde se nalazi trudnica kojoj je potreban transport do Bosanskog Petrovca, rekao je za RTRS Danilo Kecman iz Bosanskog Petrovca.

"Trudnici je neophodan transport. Takođe, jednoj starijoj osobi potrebno je dostaviti kiseonik, da bi preživela", istakao je on i dodao da su na terenu i radnici i mašine Šumskog gazdinstva "Oštrelj-Drinić".

"Takođe, svi privrednici na ovom području angažovali su svoje mašine i svoje ljudstvo da se snežni nameti probiju, te da se dođe do cilja", ističe Kecman. On je rekao da su na terenu i volontori, njih 20-30.

"U akciji su angažovani i čelnici lokalnih vlasti, s kojima smo u kontaktu. Nadamo se da ćemo se do kraja dana probiti do ovih sela", navodi on.

Podsećamo, u Bosanskom Petrovcu zbog velikih snežnih nameta, proglašena je vanredna situacija.

Trudnica koja je bila zarobljena u Kupresu spasena je.

"Transporotovana je dalje prema Šipovu i Banjaluci i stigla je u Univerzitetski klinički centar Republike Srpske", rekao je za RTRS zamenik načelnika opštine Kupres Goran Zubić.

