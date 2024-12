Krvavi praznik u Temerinu: Nakon svađe sekirom iskasapio oca, pa mu uzeo pare za rakiju! Mihalju nije bilo spasa

Gregor Nemet (37) iz Temerina sekirom je ubio oca Mihalja (76) u porodičnoj kući u ulici Radnoti Mikloša, posle burne svađe oko alkohola!

Nesrećni Mihalj je prigovorio sinu, koji se uzalud lečio od tog poroka, zato što se ponovo napio, a ovaj je otišao u šupu po sekiru i nekoliko puta njome udario oca po glavi dok je ležao u krevetu i usmrtio ga na mestu.

Bez ikakvog kajanja, potom je iz novčanika mrtvog oca uzeo 1.080 dinara za rakiju i odmah otišao da se "dokusuri"!

Stravičan porodični zločin se dogodio prošle godine, na katolički Božić! Gregor je uhapšen sledeći dan ujutru i u toku mu je suđenje pred Višim sudom u Novom Sadu. Oceubica je na početku postupka odbio da se izjašnjava o optužnici i iznosi odbranu.

Komšije Nemetovih izjavile su pre godinu dana za Informer da je pokojni Mišika, kako su zvali ubijenog starca, bio miran, dobar i porodičan čovek, ali da je imao mnogo problema sa Gregorom.

- Mišika je pre nekoliko godina ostao udovac sa troje odrasle dece. Posle ženine smrti, okupio je Gregorovog brata i sestru i njihove porodice da zajedno sa njim žive na imanju. Samo Gregor nije imao porodicu i uvek je ocu pravio probleme. Nekoliko puta je bio na lečenju zbog alkohola, ali ga je otac na svoju odgovornost vraćao kući, misleći da će se promeniti. Ceo život se borio da pomogne detetu, od čije ruke je na kraju stradao - izjavio je jedan od njih.

Kako je dodao, Gregor se uvek vraćao starom poroku pa se stalno svađao sa ocem zbog toga:

- To su bile takve svađe da bi letele stvari po dvorištu. Jadan Mišika. Toliko je voleo svoju porodicu da ih je sve okupio i dao im krov nad glavom i eto kako je završio. Tog jutra se nije čula svađa kao u ranijim slučajevima. Samo sam u jednom trenutku video vozila Hitne pomoći i policije ispred njihovog dvorišta. Odmah sam pomislio da se desilo neko zlo.

Radio za nadnicu

Meštani Temerina kažu da je ubijeni Mihalj godinama radio u fabrici nameštaja. Kad je ta firma propala, nastavio je da radi svakakve poslove za nadnicu kako bi prehranio porodicu.

- Mihalj se dva puta ženio, sa prvom ženom je dobio dva sina i ćerku. Onda se oženio sa drugom ženom, sa kojom nije imao dece. Ta druga žena je vodila računa o Mihalju, ali nažalost i ona je preminula. Mnogo mi je žao čoveka bio je dobar, blagonaklon prema svima - ispričala je komšinica.

Oceubici, koji se tereti za teško ubistvo, preti doživotna robija.

Preživeo NATO bombe, stradao od ruke sina!

Komšije su otkrile i da se u Temerinu i okolini znalo za pokojnog Mihalja po neverovatnom događaju tokom NATO bombardovanja, kada je radio kao čuvar u Rafineriji nafte Novi Sad i za dlaku izbegao smrt:

- U prvom bombardovanju Rafinerije, koja je tada potpuno razorena, on je bio u čuvarskoj kućici i od jačine detonacija je sa celom kućicom odleteo u vazduh. Minimum pet metara u visinu je leteo zajedno sa tom kućicom, ali je preživeo i na sreću prošao sa lakšim povredama. Eto, to je preživeo, a dočekao je da mu se tako strašna stvar dogodi u sopstvenoj kući i to od ruke sina. Pretužna je to sudbina...

Autor: Snežana Milovanov