Od nestanka Danke Ilić prošlo je 9 meseci, a jedna stvar je ostala misterija: Okrivljeni za ubistvo čekaju suđenje, a svi se pitaju gde je telo

Malena Danka Ilić, koja je u tom momentu imala samo dve godine, ubijena je pre tačno devet meseci u Banjskom Polju kod Bora, a zbog sumnje da su počinili zločin, zbog kojeg je Srbija i danas u šoku, uhapšeni su Dejan Dragijević (50) i Srđan Janković (50), obojica radnici JKP "Vodovod" iz Bora!

Protiv njih je Više javno tužilaštvo u Zaječaru podigao optužnicu za teško ubistvo devojčice, dok se Dejanov otac Radoslav Dragijević (73) istom optužnicom tereti za neprijavljivanje krivičnog dela i pružanje pomoći počiniocu nakon izvršenog krivičnog dela.

Zločin, koji je podigao Srbiju na noge, dogodio se, kako se sumnja, 26. marta, a istragom je utvrđeno da je kobnog dana Dankina majka Ivana, zajedno sa ćerkom i sinom, došla na porodično imanje u Banjskom Polju.

- U jednom momentu, dok je sinu davala vode, izgubila je Danku iz vida i nakon toga više nije mogla da je nađe. U početku se pretpostavljalo da je devojčica nestala, međutim, 4. aprila su uhapšeni Dragijević i Janković zbog sumnje da su ubili Danku! Oni se terete da su službenim automobilom udarili devojčicju koja je sama izašla na put i to tako što je osumnjičeni Janković, vozeći "fijat pandu", pri brzini od oko 20 na sat udario dete koje je palo kod zadnjeg desnog točka. Osumnjičeni Dragijević je sa mesta suvozača video da je Janković udario devojčicu - podseća izvor.

Dragijević je u policiji do detalja opisao jeziv zločin.

- On je ispričao da je posle udarca kolima Danka pala i da je on sa sedišta suvozača istrčao, prišao joj i počeo da je davi golim rukama. Stiskao joj je vrat svom silinom i ona je, kako je procenio, vrlo brzo prestala da diše. Nakon toga ubacili su njeno telo u gepek, a zatim odvezli i bacili na deponiju na Starobanjskom putu - kaže izvor.

Radoslava terete za dva krivična dela

Optužnica Višeg javnog tužilaštva u Zaječaru tereti Radoslava Dragijevića, oca Dejana Dragijevića, za neprijavljivanje krivičnog dela i učinioca, kao i za pomoć učiniocu posle izvršenog čnog dela. Radoslav se brani sa slobode jer mu je sud ukinuo pritvor.

Dva dana kasnije, 28. marta, Dejan Dragijević je, kako podseća izvor, uzeo telo sa deponije, dovezao ga u dvorište porodične kuće u selu Zlot i tamo saopštio ocu Radoslavu i sada pokojnom bratu Daliboru da je ubio Danku.

- Tada su, kako se sumnja, Dejan i Dalibor prevezli telo u napuštenu kuću na novom zlotskom putu, iz koje je neutvrđenog dana između 4. do 6. aprila Radoslav Dragijević premestio Dankino telo i sakrio ga na nepoznatom mestu kako ga policija ne bi našla - kaže sagovornik Kurira.

Iako su i Janković i Dragijević na saslušanju u policiji priznali zločin, već na prvom saslušanju u tužilaštvu Janković branio ćutanjem, dok je Dragijević ponovo sve priznao. Međutim, kako je istraga odmicala, prvo je Janković tražio da ga tužilac ponovon sasluša, a potom je to tražio i Dragijević.

Ovde možete pogledati kako je tekla potraga za Dankom Ilić:

- Na drugom saslušanju obojica su ispričala iste priče, negirali su zločin i tvrdili da Danku nikada nisu ni videli! Oni nisu sporili da su 26. marta službeno bili u Banjskom Polju i da su prolazili pored kuće Dankine majke Ivane, ali su tvrdili da Danku nisu udarili kolima, niti su je uopšte videli - podseća izvor.

Devet meseci kasnije, Dankino telo još nije nađeno, ali Više javno tužilaštvo u Zaječaru ipak smatra da je prikupilo dovoljno dokaza protiv dvojice optuženih i podiglo je optužnicu kojom ih tereti za teško ubistvo u saizvršilaštvu, za šta je zaprećena i doživotna robija bez pomilovanja.

- Zapis sa GPS uređaja, koji se nalazi u službenoj "fijat pandi" praktično je potvrdio priznanje okrivljenih, a pošto je reč o službenom vozilu "Vodovoda", GPS je radio i pomogao u rekonstrukciji njihovog kretanja. Tako je uređaj pokazao da je "fijat panda" kobnog dana u kritično vreme bila na deponiji i da je tu stajala minut i 41 sekundu. To je bilo oko 14 sati tog 26. marta. Čitava tragedija odigrala se za svega sedam minuta i u tom periodu su okrivljeni udarili Danku kolima, ubili je, uneli u vozilo i odvezli na deponiju. To se dešavalo u intervalu od 13.53 do 14 sati tog 26. marta - kaže izvor.

Ivana Ilić, majka ubijene devojčice, rekla je posle podizanja optužnice da veruje da su tužilaštvo i policija radili svoj posao kako treba i da optužnicu nisu podigli bez dokaza.

- Znamo šta smo sve davali na veštačenje, šta su uzimali od ove dvojice da se veštači. Šta god da je, ako je i ono najgore, ja samo želim da znam gde mi je dete, da imam gde da odem sveću da mu zapalim - rekla je Ivana.

Hronologija

26. mart - Danka Ilić sa majkom i bratom došla u Banjsko Polje na zapušteno imanje, gde je nestala bez traga

4. april - uhapšeni Dejan Dragijević i Srđan Janković zbog sumnje da su ubili devojčicu i sakrili njeno telo

6. april - uhapšeni Radoslav i Dalibor Dragijević, otac i brat osumnjičenog Dejana, zbog sumnje da su pomagali osumnjičenima

7. april - Dalibor Dragijević preminuo u policijskoj pritvorskoj jedinici u Boru

16. april - saslušana Svetlana Dragijević, majka osumnjičenog Dejana

17. april - saslušani Ivana i Miloš Ilić, Dankini roditelji. Saslušanje obavljeno pred osumnjičenima

15. maj - preminula Svetlana Dragijević. Na sahranu dovedeni muž Radoslav i sin Dejan

29. maj - Radoslav Dragijević pušten da se brani sa slobode

24. septembar - podignuta optužnica za teško ubistvo protiv Dragijevića i Jankovića

28. novembar - Viši sud u Zaječaru potvrdio optužnicu

Autor: Snežana Milovanov