KAKO JE OTKRIVENA 'KLANICA STRAVE' U RITOPEKU? Načelnik forenzike: Kamera je snimila... (FOTO)

Slavko Pavlović, penzionisani načelnik za operativnu forenziku UKP-a otkrio je da je 22. aprila 2021., dva i po meseca posle hapšenja kriminalne grupe Veljka Belivuka i Marka Miljkovića otkrivena skrivena prostorija iza garaže tako što je mala endoskopska kamera ubačena u rupu kroz zid kotlarnice u kući "jer se sumnjalo da postoji tajna prostorija".

- Mi smo dva ili tri meseca istraživali krivična dela i pojavile su se rupe na zidu kotlarince, zaštićene daskom. Sumnjali smo da je ventilacija i u startu nismo bili sigurni da imaju značaj za izvršenje krivičnih dela, polemisali smo jer je dolazio georadar i bilo nam je čudno, jer on nije snimio šupljinu. Koliko se sećam, bilo je predloga da se probuši ploča odozgo, pošto se posumnjalo da iza garaže postoji još jedna prostorija - prisetio se šta se tog popodneva dešavalo u dvorištu kuće u Ritopeku, u kojoj je prema optužnici ubijeno sedmoro ljudi.

Prostoriju iza garaže, svedoci saradnici su opisali kao "klanicu" u kojoj su mučene i ubijane žrtve, koje su potom samlevene u industrijskoj mašini za mlevenje mesa.

- Odlučili smo da angažujemo fleksibilni endoskop, to je mala kamera koja je ubačena u šupljine. Prvi endoskop je došao do kraja i nije uspeo da uđe, drugi put, kamera je upala unutra i videle su se keramičke pločice braon boje. To je bio znak da prostorija iza garaže postoji. Onda smo pokušavali da pronađeno način kako se ulazi u taj prostor. Gledale su se police u garaži i pronađen je zarez iza jedne police. Po mom sećanju, polica je pomerena, videli smo razreze i rupicu u koju može nešto da se ubaci da bi se otvorilo - otkrio je kako je otkriven prolaz u tajnu prostoriju.

Kod forenzičara i prisutnih policajaca pojavila se sumnja da je na taj ulaz postavljen eksploziv. Pozvan je stručnjak iz protivdiverzione čete, i tek kada je rekao "bezbedno je", prva vrata iz garaže su otvorena.

- Otvorili smo vrata i videli da postoji međuprostor. Čovek iz uviđajne ekipe je ušao u međuprostor i tu je već bilo mnogo predmeta, kesa, oružja, eskploziva, bile su neke čizme. Uzeti su tragovi a onda su se otvorila sledeća bela vrata i tada se pojavila prostorija. Videli smo mašinu za mlevenje mesa, neki ormar, pločice su bile vlažne i nisu bile podesne za forenzičku obradu tragova obuće. Skinuli smo briseve, uzeli biološki materijal i otiske sa vrata, prostor je obezbeđen i ušlo se na uzimanje tragova iz te prostorije. Ušli smo, nismo to očekivali, bilo je preko 2000 predmeta, uzimali smo briseve biološkog materijala, bilo je mrlja nalik krvi, uzeli smo otiske prstiju - objasnio je tadašnji načelnik forenzike u MUP-u.

Slavko Pavlović je objasnio da je u Ritopek ušao i u februaru 2021. kada je kuća otkrivena i da su se tada u kući tražili tragovi i biološki materijal nestalih osoba.

- Bila je to izuzetno tajna operacija, imali smo malo podataka. Tražili smo i tragove lica za koja se sumnjalo da su boravili u tim prostorijama - rekao je ovaj svedok pred sudom i odgovarajući na pitanja optuženog Marka Miljkovića naveo da je taj uviđaj počeo u ranu zoru, a da mu je prisustvovao i javni tužilac za organizovani kriminal Mladen Nenadić.

Miljkovića je zanimalo i koliko je puta svedok bio u Ritopeku od februara do aprila, kao i da li je pre otkrivanja tajne prostorije pregledana garaža.

- Bili smo više puta, sećam se pretraga koje su bile interesantne, recimo praznili smo septičku jamu, bunar, skidali smo zemlju. Uzimali smo tragove i iz garaže, sa polica ali tada ništa čudno nismo primetili, bile su čvrto fiksirane za zid, nismo ih čupali - naveo je svedok, uz objašnjenje da se puno vremena provelo u garaži, pre nego što je otkriveno da iza polica postoje tajna vrata.

Dvojica puštena iz pritvora

Sudsko veće saopštilo je danas da je prihvatlo predlog advokata Senada Rešovića i Dragana Mitorivća i pritvor u kom su od 18. oktobra 2021 zamenilo merom zabrane napuštanja stana, odnosno kućni pritvor uz nanogicu. Takođe, veće je donelo odluku i da za još četvoriciu optuženih, čiji su branioci tražili ukidanje pritvora, odbije ovaj zatev.

Autor: Dubravka Bošković