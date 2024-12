Veljko E., koji je osumnjičen da je 21. decembra u beogradskoj Kaluđerici ubio Nikolu Stankovića Pivceta (27) i ranio Stankovićevu trudnu verenicu T. D. (25) uhapšen je juče u spektakularnoj policijskoj poteri u Bulevaru kralja Aleksandra u Beogradu.

Zajedno sa Veljkom E. uhapšena je još jedna osoba, a prilikom hapšenja ispaljena su tri hica od kojih je jedan u nogu ranio policajca koji je kolima Hitne pomoći u stabilnom stanju prebačen u Urgentni centar.

Bivši pomoćnik načelnika UKP Dejan Radenković istakao je da je jučerašnji posao policije bio impozantan.

- Ovo je način na koji policija treba da postupa. Ovo je dokaz da policija organzovane kriminalne grupe drži pod kontrolom - rekao je on.

Likvidacije se nažalost dešavaju, a ono što je nesvakidašnje je to da sve manje postoji kodeks koji je odlikovao mafijaške likvidacije, sve više je javnih ubistava.

- Pred devojkama, ženam... On je u okruženju imao ljude koji nisu odani, iako je on imao nanogcu... Treba sačekati istragu da se vidi motiv... Ali njima je očigledno bilo stalo da se to uradi, pa su ga ubili ispred devojke, koja je trudna... - dodao je

Autor: Dubravka Bošković