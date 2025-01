SUROVOG UBICU PRE ZLOČINA BRAT OTERAO IZ LOKALA, VLASNICA DRUGE KAFANE GA NIJE PUSTILA Novi detalji krvave drame koja je potresla Jagodinu

Ivica Dačić je saopštio da je Saša Milosavljević (47) likvidiran od strane policije u Industrijskoj zoni u Jagodini.

"Pre nego što se dogodilo ubistvo, ubica je došao u pečenjaru u kojoj mu radi brat. Bio je sa drugom. Obojica su bili pripiti", priča jedan od poznanika Saše Milosavljevića (47) ubice iz Jagodine, koji je na Badnje veče hicima iz pištolja ubio vlasnika kafane "Krug" Dejana Mihajlovića (56) i ranio još jednu osobu.

Prema rečima sagovornika, brat ubice iz Jagodine rekao je Saši Milosavljeviću da nema mesta u pečenjari jer su prasići koje su pekli za Božić na stolovima i da ide negde drugde.

- To mu je rekao i jer je video da je pripit. Saša Milosavljević je potom otišao u drugu kafanu koja se nalazi u blizini, međutim vlasnica te kafane ih ni tu nije primila jer je videla da su pripiti. Nakon toga je otišao u "Krug" gde je počinio užasan zločin - kaže jedan od komšija.

Prema njegovim rečima, brat ubice je sve vreme radio u pečenjari. Čak i kada je trajala potraga za ubicom.

- Govorio je kolegama da ne zna šta da radi i da li da sve ostavi i krene u potragu za njim, da ni on nema od čega da živi, da ne zna kako će ga tražiti po zatvorima, bio je vidno potresen i zbunjen - kaže.

O ubici Saši Milosavljeviću dodaje da je radio na pijaci gde je prodavao starudiju - krpe, lonce itd.

- On je od toga živeo. Razveden je od žene i ona živi sa decom, a on se snalazio. On je bio težak kada sa nekim uđe u sukob tada mu padne mrak na oči - dodaje.

Dačić je saopštio da je Saša Milosavljević (47) likvidiran od strane policije u Industrijskoj zoni u Jagodini.

Autor: Aleksandra Aras