Otac Dalibora Todorovića, ubijenog 4. maja 2023. godine u masovnom ubistvu u Duboni, Milosav Todorović, u svojoj ispovesti za Informer, progovorio je o ocu krvnika njegovog sina, Radiši Blažiću.

Todorović ne krije da veruje da je masakr Uroša Blažića bio teroristički akt, kao i da je Radiša Blažić radio za tajnu službu.

- Plan je bio da se izazovu nemiri u Srbiji, kao što to sada rade. Verujem da je Urošev otac radio za stranu službu. Imao je prijavu u Vojsci , uhvatio ga je vojni policajac 1999. godine kada je pao nevidljivi avion. Radiša je otišao tamo i ukrao crnu kutiju i još neke delove koji verovatno nisu smeli da padnu nekom u ruke. Vodio se krivični postupak protiv njega, on je bio glavni na državim tajnama, pitanje je da li je to nekom prodavao. Možda je neko vrbovao njegovog sina. Ne verujem da je neko uzeo pušku i bez razloga došao da pobije decu. On i ne zna u koga je pucao - kaže Todorović.



Prema njegovim rečima, zbog Uroša Blažića je jedna devojčica ostala bez ruke, druga bez oka.

- Dečko koji je ranjen pitanje je da li će uopšte moži da stane na svoje noge. Najveći je problem što SBB ne daje dokumantaciju za njihove telefone, da vidimo s kim su pričali koga su zvali. Mi to nismo dobili. Dobili smo jedan deo prepiske rasprave Uroša sa njegovim drugom. Fali deo prepiske do trenutka kada je napisao da ide da napravi masakr. Uroš je dobio maksimalnu kaznu ali po meni ovo još nije rešeno siguran sam da neko iza svega ovoga stoji. Možda jednog dana saznamo. Nijedna kazna nije dovoljna. Ubijen mi je sin kog sam 25 godina gajio i vaspitavao da bude dobar čovek. Šta vredi kada to neko nije radio. Sve i da ga ubijem mog deteta i dalje nema. Ko nije doživeo ne može da nas razume.

Autor: Dubravka Bošković