'SEKIROM SU GA UDARILI U SRCE! PA, ZAR DA GA UBIJU KAO ŽIVOTINJU?' Progovorile komšije Zorana koji je nasmrt izboden pred kućom i sinom u Inđiji

"Projurili su kolima, on im je rekao da uspore, a onda su izleteli iz kola i ubili ga", reči su komšije ubijenog Zorana Gole (45), zvanog Mrki, iz Inđije kojeg su, kako se sumnja, ispred njegove porodične kuće, usmrtila četvorica muškaraca na Badnje veče.

U Inđiji od juče vlada muk, a prijatelji i porodica, ali i meštani Inđije, okupljaju se u porodičnoj kući ubijenog Zorana kako bi izrazili saučešće njegovim najbližima.

Od šoka što je ubijen, kako kažu, pošten i dobar čovek, jedva uspevaju da izuste koju reč.

- Zoran je za Badnje veče sa sinom pekao ribu ispred kuće. Preko puta ulice, okupile su se komšije koje su ložile vatru. To je kod nas takav običaj. On je prelazio ulicu kako bi pazio i na ribu, ali i sa komšijama proveo vreme, kad su ova četvorica projurila kolima. On im je mahnuo, rekao da uspore, a onda su izleteli iz kola - priseća se komšija ubijenog Zorana.

Kako navodi, u automobilu je ostao samo vozač, dok su trojica, od kojih je jedan imao sekiru, krenuli ka Zoranu.

- Sekirom su ga udarili u srce. Bila je strašna scena. Jako nam je svima teško. Pa zar da ga ubiju kao životinju? - kaže komšija.

Zoranova tetka, jedva je smogla snage da progovori, te kako kaže, Zoran je bio vredan i jako dobar čovek kojeg su svi poznavali i cenili.

