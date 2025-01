U Višem javnom tužilaštvu u Beogradu saslušan je Stefan J. (22) zbog sumnje da je 6. januara 2025. godine oko 4:30 pokušao da sekirom liši života oštećenog A.S. u Sremačkoj šumi.

Osumnjičeni je na saslušanju izneo svoju odbranu, nakon čega je tužilaštvo predložilo sudiji za prethodni postupak Višeg suda u Beogradu da mu odredi pritvor da ne bi uticao na svedoke i da ne bi ponovio krivično delo u kratkom vremenskom periodu.Naredbom o sprovođenju istrage osumnjičenom se na teret stavlja krivično delo Ubistvo u pokušaju.

Postoje osnovi sumnje da je Stefan J. zajedno sa drugom, svedokom M.M. 6. januara oko 4:30 krenuo u Sremačku šumu kako bi isekao badnjak za Božić, gde su na putu naišli na oštećenog i njegovog druga, svedoka P.E, koji su bili u vozilu i kretali su se ka šumi.

Nakon što im je A.S. ponudio prevoz do mesta gde se seku badnjaci, Stefan J. je to odbio.

Ponovo su se sreli u delu šume gde se seku badnjaci, pa je osumnjičeni prišao oštećenom držeći sekiru u ruci i uz psovku ga je upitao u čemu je problem.

P.E. mu je rekao da se skloni i nastavi dalje, nakon čega je osumnjičeni zamahnuo sekirom i A.S. udario u predelu glave-lica, oštrim delom sekire, usled čega je on pao i izgubio svest.

Stefan J. je nakon toga pobegao sa lica mesta zajedno sa M.M, a E.P. je oštećenog odvezao u Urgentni centar gde mu je konstatovana teška telesna povreda.

Autor: Jovana Nerić