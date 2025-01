'OSTALI SU MI DUŽNI 600.000! VOZIO SAM IM MALINU' Osumnjičeni za ubistvo supružnika u Arilju otkrio motiv zločina!

Branko P. (37), uhapšen zbog ubistva supružnika u Arilju 31. decemba 2024. godine, otkrio je na saslušanju u Višem javnom tužilaštu u Užicu motiv zločina. Kako je, navodno, rekao sa Predragom N. se kobne večeri posvađao oko duga koji je ubijeni, po njegovim rečima, imao prema njemu.

Osumnjičen je satima iznosio odbranu pred tužiocem u prisustvu svog advokata. Rekao je da je sa ubijeni Predragom N. (40) i njegovom ubijenom suprugom Ivanom N. (37) bio u poslovnim odnosima.

- Branko P., ili njegov otac, u svom rodnom kraju Radojni, ima neku mini hladnjaču i tu je malinu od proizvođača otkupljivao, a onda je prevozio u hladnjaču kod ubijenih. Navodno, na ime toga, kako je rekao u istrazi, ovi su mu ostali dužni oko 600.000 dinara. Međutim, tu priču nema nikakvih papira da potkrepi, jedino ako su radili na crno - saznajemo u istrazi.

Prema rečima našeg izvora, osumnjičeni Branko P. je još rekao i da je 31. decembra bio u kafiću u Arilju i da je pio rakiju, te da se samog čina ubistva ne seća jer je bio pijan.

- Rekao da se ne seća samog momenta događaja, kada je pucao i ubio bračni par. Rekao je da se seća rasprave sa ubijenim Predragom oko duga, što mu je ovaj dugovao, kao i navodno da ga je Predrag isterao iz kafića. Još kaže da se seća nekog snega i ničega više - saznajemo od izvora bliskog istrazi. Izvor kaže i da je Branku P. posle zločina u krvi izmereno preko promil alkohola. Branko P. imao je dozvolu za držanje pištolja.

Inače, posle zločina za medije se oglasila majka ubijenog Predraga N.

- Branko je kod nas radio 15 godina. Bio je izuzetan radnik, njegov rad ne mogu da osporim. Firma nam je otišla pod stečaj pre šest godina i on kod nas ne radi od 2019. godine. Ostali smo u dobrim odnosima. Znam da nikada ni on o nama nije loše pričao, kao ni mi o njemu. Nikada nismo imali problema sa njim, niti je bilo šta ukazivalo na to da će nam ubiti sina i snaju - ispričala je Predragova majka i dodala:

- Ubica je sa mojim mužem sedeo u kafani tri dana pre zločina. Pili su kafu, lepo pričali. Nije bilo nikakve priče o Predragu. Nisu bili u lošim odnosima i ništa nije slutilo da će to uraditi. Moj muž mu je mnogo puta u životu pomogao, a on mu je to vratio na ovaj način.

Autor: Jovana Nerić