'JA NE MOGU DA OPROSTIM' Daliborov život prekinut je na NAJOKRUTNIJI način, IZDAHNUO JE MAJCI NA RUKAMA!

Dalibor Todorović (25) jedna je od tri žrtve masakra u Duboni za koji je Uroš Blažić osuđen na maksimalnih 20 godina. Godinu i po dana nakon jezive tragedije Daliborova porodica u bolnoj ispovesti opisala je kako izgleda život pun boli i tuge.

Danijela Todorović, majka ubijenog Dalibora na početku razgovora kaže da je za nju vreme stalo onog trenutka kada joj je sin izdahnuo na rukama.

- On je bio nasmejano dete. Sve je radio sa osmehom. Ne postoji osoba kojoj se zamerio. Od jutra do mraka kada god bih ga pogledala on je imao taj osmeh nikoga nije uvredio nikome na senku nije stao, a ja i danas ne znam što mi je monstrum ubio dete. Nijedna kazna nije dovoljna za ovakav zločin pobio je nevinu decu. Ja ne mogu da oprostim ne mogu da pređem preko toga - priča Danijela.

Majka, uvelog lica od bola, kaže da čuva sve Daliborove stvari i da joj njeno čedo često dolazi u san.

- Sanjala ga je, baba kaže, da joj je rekao da je žedan. Uglavnom ne spavam, ne pomažu lekovi... Noćima sedim na stepenicama i osluškujem ne bi li čula njegove korake. A kada uspem da zaspim sanjam ga, da li je to od prevelike želje da ga vidim, ili mi on sam dolazi u snove ne znam. Jedno veče seo je na moj krevet, nasmejan, rekoh mu: "Došao si sine da te majka zagrli.." - priča žena boreći se da ne vrisne od tuge i bola koji joj dušu i srce kida na komade.

U kući koju su nedavno podigli za sebe i za svoju decu u želji da im unuci budu tu i produže lozu, na ulazu Daliborove fotografije, u dnevnoj sobi njegov motor, uramljene slike i kandilo i teško je samo naslutiti tugu i bol sa kojom se ova porodica bori.

To kaže i Miša Todorović, Daliborov otac koji je među prvima stigao do škole i to ubrzo nakon što je čuo rafal.

Autor: Jovana Nerić