Marton Robotka (38) osumnjičen je da je ubio svoju majku Miru Robotku (70) u noći između 7. i 8. januara u porodičnom domu u Srbobranu. Kako se može primeti na društvenim mrežama osumnjičeni ubica bio je veoma aktivan na Fejsbuku, gde je skoro svakodnevno objavljivao statuse na nekoliko profila koje ima otvorene.

Marton Robotka je tokom prvog dana Božića, koji slave pravoslavni vernici, navodno bio pod dejstvom alkohola, a sukob između sina i majke eskalirao je uveče kada je došao u njen deo kuće pijan. Navodno, osumnjičeni ubica vređao je majku Miru, a ubrzo je nasrnuo na nju. Nije se zaustavio osumnjičenu već je žrtvu i rukama i nogama tukao, toliko da je od zadobijenih povreda preminula.

- Ima li neka devojka ili žena za udaju? Vreme mi je - piše u jednoj od objava osumnjičenog iz Srbobrana. U mnogobrojnim objavama Martona Robotke je tražio od svojih prijatelja na društvenim mrežama ko će da mu da rakije, hrane, a nije se libio ni da na podrugljiv način zeza svoju majku Miru koja je i stradala od njegove ruke.

- Mira malo ošamućena - napisao je Robotka ispod fotografije na kojoj se vidi kako njegova majka sedi na kauču.

"Kažu mi uspori to je opasna krivina, a ja im kažem dajte još malo vina", "Ako neko ima granja i šapurika viška neka donese kod mene. Častim pivo", "Peče se krompira i jaja, njam, njam" - samo su neki od statusa koje je objavljivao Marton Robotka.

- Ko ima rakije na veresiju? Plaćam od penzije - napisao je u jednoj objavi osumnjičenog ubice, dok u drugoj navodi:

- Rakijo žuta jesi li spremna da me šibaš na ovu vrućinu?

"Oduzimaš mi dah za tobom ludim", "Nije žiovt jedna žena što is glavo zamišljena, još rakije ostalo je da me zbog te Sanje ubije. Volim te mala, zovi nekad", " Ja znam da ti si ta. Noćas dominiraš, pijan te gledam ti na vatru ulje dolivaš. Ja znam šta želiš ti, ti znaš šta želim ja i oko 2 desiće se magija".

Takođe, "u moru objava" ubice mogla se naći i jedna fotografija koju je iskomentarisao sledećim rečima: "Jedna lepša. Mira rekla da može" - aludirajući verovatno na svoju majku Miru. Na toj slici kako se može videti Marton Robotka deluje "normalnije i pristojnije" u odnosu na sve fotografije koje je objavljivao na profilima koje ima na Fejsbuku, sudeći da su mu sve u vidno pripitom stanju.

Kako smo ranije preneli, Marton Robotka pre šest meseci izašao je iz zatvora i to upravo zbog nasilja nad majkom Mirom Robotkom. Nažalost, to nije jedini put da je zaglavio iza rešetaka zbog svog nasilničkog ponašanja, potvrdile su ranije komšije. Povodom zločina u Srbobranu oglasio se i MUP Srbije koji je u saopštenju naveo da se osumnjičeni tereti za krivično delo teško ubistvo, kao i da mu je određeno zadržavanje do 48 sati.

Autor: Jovana Nerić