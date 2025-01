F.M. (27) koji je 6. januara došao iz Berlina u rodno selo Gradište kod Merošine, sinoć je pokušao da ubije svoje komšije na koje je nasrnuo sekirom i kosom a njegov deda Anđelko Mijatović veruje da bi i on ali i još neki meštani postali žrtve da ga nije savladao rođeni brat.

Do krvavog pira došlo je nešto pre ponoći kada je po svedočenju njegovog dede, F.M. izašao iz kuće i bez ikakvog povoda napao prve komšije.

- Sedeli smo zajedno do 11 sati uveče kada sam se sa njim pozdravio i otišao na spavanje. Rekao sam mu: - Fićo, spavaj, vidimo se ujutro! Odjednom sam čuo kako me ljudi zovu, izašao sam na terasu, čuo sam kako komšije viču :

- Anđelko, dobro je da si tu, da nije počeo od tebe! Nisam znao o čemu se radi, ubrzo se pojavio i moj drugi unuk. Rekao je : - Dobro je deda, živ si, mogao je ne samo nas da pobije, nego i još ljudi - opisuje Mijatović stravične događaje u ovom merošinskom selu.

Komentarišući motive krvavog pira svog unuka, Anđelko kaže da je on svojevoljno prekinuo psihijatrijsko lečenje.

- Došao je u ponedeljak, nije se ponašao normalno, bio je izgubljen. To me je sekiralo, njegov otac i brat su mu iz Berlina poručivali da ga ne puštam da dođe jer nije završio tu psihijatrijsku terapiju koju je tamo imao. Da sam to uradio ova nesreća se ne bi desila - priča potreseni čovek.

Porodica Lazić kojoj je pomahnitali komšija zalupao na vrata u gluvo doba noći, uzalud je pokušala da mu umakne. Aleksandar Lazić kaže da su da su mu rođaci zalupali na vrata tražeći pomoć ali da on nije mogao da se goloruk suprotstavi komšiji naoružanom kosom i sekirom.

- Malo posle ponoći prvo smo čuli jauke a zatim je na naša vrata zalupala Verica Lazić, vikala je: - Brzo, pobiće nas sve! Sa njom je došao i njen sin Srđan, sav je bio krvav, ma katastrofa jedna. Video sam i njegovog oca Vlastimira na ulici, krenuo sam ka njemu ali je taj momak uzeo kosu i napao ga. Ubo ga je kosom u glavu, on je bio na zemlji, ništa nisam mogao da uradim. Na sreću, dotrčao je rođeni brat napadača i oborio ga na zemlju. Posle par minuta je stigla policija i obuzdala ga a Hitna pomoć je odvezla povređene - opisuje ove stravične događaje Lazić.

Kaže da zna da je napadač psihijatrijski slučaj ali da je do pre desetak godina, kada je otišao u Nemačku, bio potpuno normalna osoba.

- Znam ga 20 godina, nikada do sada nije pravio probleme. Moje rođake je napao bez ikakvog povoda, nisu imali nikakvu svađu, ništa - zaklučuje ovaj čovek.

Ispred kuće Lazića na sve strane su lokve krvi a meštani tvrde da je napadač Vlastimiru kosom odsekao uši. Po selu se priča da je on navodno nedavno sa nekom devojkom dolazio u manastir Ostrog ali da je tamo došlo do nekog incidenta zbog čega je odmah po povratku u Nemačku poslat na psihijatrijsko lečenje.

Ljudi koji žive u ovom merošinskom selu užasnuti su ovim događajem i strahuju da će se napadač vratiti.

- Svi smo uplašeni, ako ga puste, ubiće nekoga. Imamo decu ovde, mogao je da pobije mnogo više ljudi. Ako se vrati, ko zna šta može da uradi - govorili su zabrinuti Gradištanci.

Vlastimir i Srđan su zadobili teške telesne povrede zbog kojih su zbrinuti u niškom Univerzitetskom kliničkom centru gde u obojica operisani. Kako je saopšteno iz ove zdravstvene ustanove, noćas oko 1.15 sati u ovu ustanovu stiglo je četvoro povređenih.

- Muškarac star 45 godina primljen je bez svesti sa teškim povredama glave i lica i nakon dijagnostike je hitno hirurški zbrinut. Drugi muškarac star 78 godina takođe je imao hiruršku intervenciju zbog otvorenog preloma glave, te preloma rebara i ruke. Stigla je i žena u svesnom stanju sa povredom desne podlaktice, ona je otpuštena na kućno lečenje. Takođe, zbrinuli smo i dvadesetsedmogodišnjeg muškarca koji je imao povrede obe šake - naveo je niški UKC.

Niška policija je saopštila da je F.M. uhapšen zbog teškog ubistva u pokušaju. Za ovo krivično delo predviđana je kazna zatvora od 10 godina do doživotne robije. Međutim, ako veštačenje potvrdi sumnju da je mladić psihijatrijski bolesnik te da je zločin počinio u neuračunljivom stanju, izreći će mu se mera bezbednosti obaveznog čuvanja i lečenja u psihijatrijskoj ustanovi čije trajanje nije ograničeno.

Autor: Snežana Milovanov