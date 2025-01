PRIPREMALI UBISTVO LUKE BOJOVIĆA: Počinje suđenje - Petorica optuženih se izjašnjavaju o krivici

Suđenje prvoj grupi, koja se tereti za pripremanje teškog ubistva Luke Bojovića, počinje danas u Višem sudu u Beogradu.

Na pripremnom ročištu, koje je zatvoreno za javnost, tužilaštvo i branioci treba da predlože dokaze, a optuženi Nikola P. (26), Milan I. (32), Filip K. (30), Saša K. (33) i Bogdan P. (32) da se izjasne o krivici. Svi okrivljeni biće u sud dovedeni iz pritvora.

Prema operativnim podacima obaveštajnih i bezbedonosnih službi likvidaciju Luke Bojovića naručio je vođa kavačkog klana Radoje Zvicer, a organizovao njegov beogradski saradnik Nikola Vušević, zvani Džoni sa Vračara. Sumnja se da je on angažovao Filipa K., koji je dalje okupio Nikolu P., Milana I., Sašu K. i Bogdana P. da utvrde kretanja Bojovića, pripreme i izvrše ubistvo. U realizaciji tog plana sprečila ih je policija hapšenjem 10. maja 2024. godine.

Prema optužnici Višeg tužilaštva u Beogradu sva petorica osumnjičenih se terete za krivično delo priprema teškog ubistva, a Nikola P. i Saša K. i za nedozvoljenu proizvodnju, držanje, nošenje i promet oružja i eksplozivnih materija, a Milan I. i za krivično delo neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga.

Kako se sumnja oni su od početka februara do 10. maja 2024. godine zajedno, sa umišljajem, nabavljali sredstva za ubistvo Bojovića, dogovarali se, planirali i organizovali izvršenje.

Filip K. je, prema sumnjama, okupio ostale osumnjičene i dodelio im tačno određene zadatke sa kojima su se svi složili. U tu svrhu iznajmili su tri "štek stana" na Vračaru, zatim vozilo u rentakar agenciji, opservirali su lokaciju na kojoj je planirano izvršenje krivičnog dela, a Milan I. je bio zadužen da prodajom kokaina pribavi potreban novac.

Nabavili su pištolj marke "Valter krid" sa izbrušenim serijskim brojem, kojim su nameravali da izvrše ubistvo, pa su u ga u Velikom selu u njivama iza Dunava 3. maja 2024. godine isprobali. Taj pištolj je prilikom hapšenja pronađen kod Nikole P., pa se sumnja da je njegov zadatak bio da puca u Luku Bojovića. U ležištu pištolja se nalazio jedan metak, dok se u okviru nalazilo još 13 komada.

U garaži u dvorištu porodične kuće Milana I. pronađeno je 73,26 grama kokaina, koji je držao neovlašćeno radi prodaje, kao i vagica za precizno merenje.

Prilikom saslušanja u tužilaštvu u maju svi osim Bogdana P. su se branili ćutanjem. On je ispričao da ga je Saša K., kojeg jedino poznaje, jer su ranije zajedno radili u nekoj firmi, zamolio da iznajmi stan za njegovog druga i rekao da će mu to platiti 100 evra. Onda je dobio podatke za drugi stan, koji treba da iznajmi. Bogdan P. je tvrdio da je mislio da ti stanovi služe za švaleraciju, da mu ništa nije bilo sumnjivo, niti je šta pitao, već samo predao ključ, a da mu je dva dana pre hapšenja, kada je tražio da ga isplati, Saša kazao da se u njima igra nelegalni poker.

LUKA BOJOVIĆ: NE OSEĆAM SE UGROŽENO

Početkom novembra 2024. godine u Beogradu je uhapšena druga petočlana grupa, koja se sumnjiči da pripremanje ubistva Luke Bojovića. Tada privedeni Veljko R. (20), Gavrilo V. (24), Nemanja Đ. (20), Andrija P. (22) i Nemanja B. (20) su se na saslušanju u Višem tužilaštvu branili ćutanjem. Protiv njih još traje istraga i oni su u pritvoru.

Pre nekoliko dana je uz velike mere tajnosti u istrazi protiv druge grupe u Višem tužilaštvu saslušan oštećeni Luka Bojović. On je kako saznajemo rekao da do 4. 11. 2024. godine, kada je pala ova grupa, nije primetio bilo kakve aktivnosti, koje bi ugrozile njegovu bezbednost.

- Imam privatno obezbeđenje i koristim blindirano vozilo. O događaju za koji kažu da je došlo do moje ugroženosti sam saznao iz medija. Niko me iz policije nije kontaktirao u vezi toga. Ja te uhapšene ljude ne poznajem, niti sam za njih čuo. Ne osećam se ugroženo i nemam strah za svoju bezbednost. Ne pridružujem se krivičnom gonjenju i ne ističem imovinski zahtev - kazao je Bojović na saslušanju, a to je isto rekao i kada je davao iskaz u junu prošle godine u istrazi protiv prve grupe.

Autor: Dubravka Bošković