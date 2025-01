EVO GDE JE LUKA BOJOVIĆ BIO PRE POMENA ARKANU: Došao je tek na kraj opela

Iznenadio javnost! Luka Bojović (51), nekadašnji član zemunskog klana, juče je prvi put viđen i fotografisan u javnosti nakon odslužene zatvorske kazne u Španiji. Bojović se pojavio na Novom groblju kako bi sa porodicom Ražnatović odao pomen svom prijatelju Željku Ražnatoviću Arkanu, koji je pre tačno 25 godina ubijen u hotelu Interkontinental.

Obeležavanje godišnjice smrti komandanta Srpske dobrovoljačke garde bilo je zakazano za 10.30 sati na Novom groblju, na Zvezdari, a prvi su stigli njegova supruga Svetlana Ceca Ražnatović, najveća folk zvezda, i njihova deca Željko i Anastasija.

Odmah nakon njih pored Arkanovog groba viđena je i Lidija Ocokoljić, koja je tog kobnog 15. Januara 2000. bila sa sestrom Cecom u prestoničkom hotelu tokom Arkanovog ubistva.

Veljko je u ruci nosio ogroman beli venac koji je spustio na grob svog oca, nakon čega je prišao i poljubio spomenik.



Ceca se na groblju pojavila sva u crnom, sa kapom na glavi i ogromnim tamnim naočarima, dok je Anastasija bila u dugačkom sivom kaputu.

Prijatelji i rođaci su ubrzo nakon njih pristizali na groblje, a naš foto-reporter prvi je primetio da je među njima i Luka Bojović, nekadašnji pripadnik zemunskog klana, koji je sa svojim telohraniteljima stigao pred kraj opela.

Kako saznajemo, Bojović je prethodno posetio grobove oca i brata, Vuka i Nikole.

Luka je bio u crnoj jakni i tamnim farmerkama, a na glavi je imao crni kačket, ispod kojeg se videlo da je potpuno ćelav, jer je sa zadnje strane bio proziran.

On je ćutke odslušao opelo držeći u rukama sveću u staklenom svećnjaku.

Na iznenađenje prisutnih pripadnika medijskih kuća, on se nije krio od objektiva i dopustio im je da ga usnime prvi put nakon izlaska na slobodu.

Prijatelji i rođaci porodice Ražnatović s oduševljenjem su mu prilazili da ga pozdrave, a među njima je bila i jedna žena koja je pozvala nekog na video-poziv, a onda u taj razgovor uključila i Luku, koji se sve vreme smeškao.

Bojović se obradovao i kada mu je prišao kum Željka Ražnatovića, Miljan Vuković, poznati vođa bajkerskog udruženja „Anđeli pakla“.

Luka se od izručenja Srbiji iz Španije, 30. novembra 2022. godine, nigde nije pojavljivao u javnosti, a do sada su uhapšene dve organizovane kriminalne grupe koje su pokušale da ga likvidiraju.

Bojović je bio najmlađi oficir u Arkanovoj gardi i smatrao ga je svojim mentorom, a kasnije i veoma bliskim prijateljem.

Luka 12 godina bio na robiji

Bojović je pre dve godine stigao iz Španije u Beograd, gde je odslužio 12 godine robije, od ukupno 18, koliko mu je bilo presuđeno.

On je prethodno uhapšen u Valensiji 9. februara 2012. godine zbog posedovanja oružja, falsifikovanih dokumenata i članstva u kriminalnoj grupi, a 2014. je osuđen na zatvorsku kaznu, nakon koje je izručen Srbiji, ali se sve do juče nije pojavljivao u javnosti. U Srbiji se protiv njega ne vodi nikakav postupak i slobodan je čovek.

Zbog bliskosti Arkana i Luke, Bojovićev otac Vuk, koji je bio direktor zoološkog vrta u Beogradu, Željku je devedesetih godina poklonio malog tigra.

Bivši „zemunac“ pre nekoliko meseci saslušavan je u Višem javnom tužilaštvu u Beogradu povodom istrage koja se vodi zbog planiranja njegovog ubistva.

On je tada izjavio da ima privatno obezbeđenje i da ga oni voze blindiranim vozilima.

- U kritičnom periodu nisam primetio ništa neobično niti sumnjivo niti me je moje obezbeđenje obavestilo da mi je bezbednost ugrožena. Mene su obavestili policijski službenici službenim putem i nakon toga sam dao izjavu u UKP. Osumnjičeni koji su mi napred pročitani nisu mi poznati - rekao je Bojović, pisali su mediji.

Luka je naveo i da ne može da se seti da li je kritičnom prilikom imao neki dogovor da se vidi s nekim i gde se uputio.

- Ne sećam se imena lica koje me je obavestilo da mi je bezbednost ugrožena, ali znam da se radi o Trećem odeljenju UKP. Ne sećam se tačno kada su me obavestili, ali mislim da je to bilo petnaestak dana pre njihovog hapšenja. Ja sam obavešten usmeno, došao sam u prostorije UKP. Obavestio sam i svoje obezbeđenje o tome. Ja sam obavestio šefa obezbeđenja - rekao je Bojović.

On je dodao da nema ustaljeno vreme kada izlazi iz stana i kada se vraća.

Autor: Dubravka Bošković