OPTUŽENI ZA UBISTVO DANKE ILIĆ OSTAJU IZA REŠETAKA Sud odlučio o pritvoru, šta će biti sa optužnicom i dalje neizvesno

Dejanu Dragijeviću (51) i Srđanu Jankoviću (51), optuženima da su 26. marta prošle godine ubili malu Danku Ilić (2), Viši sud u Zaječaru je produžio pritvor koji može da traje do 14. februara. Njima je, da podsetimo, prethodno pritvor bio određen do 18. januara, ali je novom odlukom pritvor dvojici osumnjičenih za ubistvo Danke Ilić produžio pritvor do sredine februara.

Viši sud u Zaječaru i dalje nije doneo odluku o potvrđivanju optužnice protiv njih dvojice optuženih nakon što je Apelacioni sud u Nišu ukinuo rešenje Višeg suda u Zaječaru i predmet vratio na ponovno odlučivanje.

Prema obrazloženju Apelacionog suda, Viši sud u Zaječaru je "prekoračio granice svojih ovlašćenja", a da bi doneo "pravilnu i zakonsku odluku moraće da otkloni bitne povrede odredba krivičnog postupka".

Kako je saopšteno iz Apelacionog suda u Nišu, Viši sud u Zaječaru će, prilikom ispitivanja predmetne optužnice kojom su obuhvaćeni Dejan i Radoslav Dragijević, kao i Srđan Janković, morati da iznese jasne razloge o postojanju opravdane sumnje u pogledu činjenica koje čine obeležja krivičnih dela koja se okrivljenima stavljaju na teret.

Osim toga, Viši sud će morati da navede konkretne dokaze iz kojih proizilaze ove činjenice.

Apelacioni sud je saopštio da će Viši sud u Zaječaru, po potrebi, ukoliko oceni da je potrebno bolje razjašnjenje stvari, narediti da se istraga dopuni prikupljanjem određenih dokaza, te dati svoju ocenu.

"Tek kada postupi po primedbama iz ovog rešenja, prvostepeni sud će doneti pravilnu i zakonsku odluku", navodi se u saopštenju.

Udarili je vozilom, pa sakrili telo

Podsetimo, dvogodišnja devojčica Danka Ilić nestala je u Banjskom polju, a za njeno ubistvo sumnjiče se Dejan Dragijević i Srđan Janković.

Sumnja se da su Dejan Dragijević i Srđan Janković 26. marta u Banjskom polju kod Bora najpre automobilom JKP "Vodovod", gde su bili zaposleni, udarili dvogodišnju devojčicu i zatim je stavili u vozilo.

Oni su, kako se sumnja, njeno telo bacili na deponiju, odakle su ga kasnije premestili.

Iz kuća Dragijevića i Jankovića, policija je odnela stvari za koje se sumnjalo da su mogle da budu korišćene prilikom ubistva, a potom sakrivanja tela devojčice. Uzeta je garderoba, obuća, tepih staza, oruđe, alat, hladno oružje, motorna testera, sekira, dva noža za klanje svinja, međutim, za sada, ni na jednom analiziranom predmetu nisu pronađeni DNK tragovi Danke Ilić.

Na motornoj testeri, prema našim saznanjima, nisu nađeni ni ljudski ni životinjski biološki tragovi, dok su na noževima pronađeni samo tragovi životinjske krvi. Na sekiri su međutim nađeni tragovi krvi dve osobe - jednog osumnjičenog i njegovog rođaka.

Autor: Dalibor Stankov